Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"603290b6-5bac-4ab9-a2e7-d2ecf5a74ba3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Bejelentette a Magyar Labdarúgó-szövetség a magyar válogatott ellenfeleit a nyári felkészülési mérkőzésekre.","shortLead":"Bejelentette a Magyar Labdarúgó-szövetség a magyar válogatott ellenfeleit a nyári felkészülési mérkőzésekre.","id":"20180322_vb_resztvevovel_merkoznek_dzsudzsakek_nyaron","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=603290b6-5bac-4ab9-a2e7-d2ecf5a74ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"438650a5-cfad-49e2-b50a-b81c77f77731","keywords":null,"link":"/sport/20180322_vb_resztvevovel_merkoznek_dzsudzsakek_nyaron","timestamp":"2018. március. 22. 09:45","title":"Vb-résztvevővel mérkőznek Dzsudzsákék nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0470c819-ac9b-45a0-b815-d4f2bad02904","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Csak a pozitív oldalát látja az eliosos beruházásnak Jászberény fideszes polgármestere, Szabó Tamás, aki még sosem hallotta Tiborcz István nevét.","shortLead":"Csak a pozitív oldalát látja az eliosos beruházásnak Jászberény fideszes polgármestere, Szabó Tamás, aki még sosem...","id":"20180321_Az_Eliosszal_szerzodo_polgarmester_nem_tudja_ki_a_miniszterelnok_veje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0470c819-ac9b-45a0-b815-d4f2bad02904&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8d6996c-d015-4bcf-b1c2-37bf3eda6983","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Az_Eliosszal_szerzodo_polgarmester_nem_tudja_ki_a_miniszterelnok_veje","timestamp":"2018. március. 21. 09:10","title":"Az Eliosszal szerződő polgármester: \"Tiborcz István? Életemben nem hallottam\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9955379c-e05d-478f-97fa-1072e67f8c20","c_author":"","category":"itthon","description":"Tárgyalásra hívta az Együtt és a Momentum vezetőit Karácsony Gergely, miután az LMP vezetői bejelentették: befejezték a tárgyalásokat az ellenzéki koordinációról.","shortLead":"Tárgyalásra hívta az Együtt és a Momentum vezetőit Karácsony Gergely, miután az LMP vezetői bejelentették: befejezték...","id":"20180320_Karacsony_Erdemi_ajanlatom_van_Momentumnak_es_az_Egyuttnek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9955379c-e05d-478f-97fa-1072e67f8c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4238677-1562-4452-996d-86e625510f7d","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Karacsony_Erdemi_ajanlatom_van_Momentumnak_es_az_Egyuttnek","timestamp":"2018. március. 20. 19:15","title":"Karácsony: Érdemi ajánlatom van Momentumnak és az Együttnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c98752-9fb9-4374-b413-75683ab4926e","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Lemondott tisztségéről Sylvi Listhaug norvég belügyminiszter, miután egy nyilatkozatában azzal vádolta az ellenzéki szociáldemokratákat, hogy számukra fontosabb egy-egy terrorista jogainak szavatolása, mint a skandináv ország nemzetbiztonságának a megőrzése.","shortLead":"Lemondott tisztségéről Sylvi Listhaug norvég belügyminiszter, miután egy nyilatkozatában azzal vádolta az ellenzéki...","id":"20180320_Terroristabaratozta_az_ellenzeket_jobbnak_latta_lemondani_a_norveg_miniszter","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36c98752-9fb9-4374-b413-75683ab4926e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"045076bc-5de1-4b73-8949-2237b828e3b4","keywords":null,"link":"/vilag/20180320_Terroristabaratozta_az_ellenzeket_jobbnak_latta_lemondani_a_norveg_miniszter","timestamp":"2018. március. 20. 13:13","title":"Terroristabarátozta az ellenzéket, jobbnak látta lemondani a norvég miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a126f732-a2c3-4b06-9fd4-8e893ca50892","c_author":"","category":"elet","description":"A Tévelygőkért Alapítványt a Feldmár Intézet szerint mondvacsinált indokokkal lehetetlenítették el.","shortLead":"A Tévelygőkért Alapítványt a Feldmár Intézet szerint mondvacsinált indokokkal lehetetlenítették el.","id":"20180321_Kitiltottak_Feldmarek_programjat_a_bortonbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a126f732-a2c3-4b06-9fd4-8e893ca50892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b40b6bef-3bfb-4e59-9eb0-a8effedc66b2","keywords":null,"link":"/elet/20180321_Kitiltottak_Feldmarek_programjat_a_bortonbol","timestamp":"2018. március. 21. 06:52","title":"Kitiltották Feldmárék programját a börtönből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e690a2a-001d-43ba-bfe0-9f3bf5e563ab","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Boris Johnson szerint az angliai Salisburyben idegméreggel elkövetett gyilkossági kísérlet \"felelősségi láncolata\" Oroszországig, az orosz kormányzati rendszer legmagasabb rangú tagjaiig vezet. Azt is mondta, Putyin úgy használja majd a nyári focivébét, mint Hitler az 1936-os olimpiát.","shortLead":"Boris Johnson szerint az angliai Salisburyben idegméreggel elkövetett gyilkossági kísérlet \"felelősségi láncolata\"...","id":"20180321_hitlerhez_hasonlitotta_putyint_a_brint_kulugyminiszter","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e690a2a-001d-43ba-bfe0-9f3bf5e563ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a93dfe09-f4c1-4405-bccb-77deff9f1636","keywords":null,"link":"/vilag/20180321_hitlerhez_hasonlitotta_putyint_a_brint_kulugyminiszter","timestamp":"2018. március. 21. 17:53","title":"Hitlerhez hasonlította Putyint a brit külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45fa3762-6769-4694-9f21-7da81c82ba03","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Valamiért megduplázódott az Elios-ügyben kulcsszerepet játszó Green Investments and Solutions Kft., miután a miniszterelnök veje kiszállt a cégből, ráadásul pont osztalékfizetés előtt. \r

","shortLead":"Valamiért megduplázódott az Elios-ügyben kulcsszerepet játszó Green Investments and Solutions Kft., miután...","id":"20180321_rejtelyes_fantomcegre_bukkant_a_nepszava_tiborcz_istvan_kornyezetebol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45fa3762-6769-4694-9f21-7da81c82ba03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0ad386a-9fcf-43d7-97d3-474da141241e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180321_rejtelyes_fantomcegre_bukkant_a_nepszava_tiborcz_istvan_kornyezetebol","timestamp":"2018. március. 21. 07:20","title":"Rejtélyes fantomcégre bukkant a Népszava Tiborcz István környezetéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af0c0e82-6617-4054-b164-c28f5c6526af","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Gyorsabbá és egyszerűbbé tette riasztási protokollját a Főtaxi a sofőrök biztonságának növelése érdekében.","shortLead":"Gyorsabbá és egyszerűbbé tette riasztási protokollját a Főtaxi a sofőrök biztonságának növelése érdekében.","id":"20180320_tamadas_gomb_fotaxi","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af0c0e82-6617-4054-b164-c28f5c6526af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0a8c1ff-047c-42a4-8355-6745ffabc8a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180320_tamadas_gomb_fotaxi","timestamp":"2018. március. 20. 10:26","title":"Ez történik, ha egy taxis megnyomja a „támadás” gombot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]