[{"available":true,"c_guid":"0c236210-81cd-451a-9166-a1ecf872879e","c_author":"Szabó Yvette","category":"hetilap","description":"Az adóhatóság milliárdos hátralékkal vádolja a Facebookot és a Google-t, miközben az állam továbbra is közpénzt költ náluk saját hirdetési kampányaira. Cserébe az óriáscégek adandó alkalommal jó szolgálatot tehetnek a kormánynak.","shortLead":"Az adóhatóság milliárdos hátralékkal vádolja a Facebookot és a Google-t, miközben az állam továbbra is közpénzt költ...","id":"201812__facebook_google__adoelkerules__fideszerdek__se_penz_se_posztolo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c236210-81cd-451a-9166-a1ecf872879e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d1077f-7d53-4d47-ac62-19353901439b","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.12/201812__facebook_google__adoelkerules__fideszerdek__se_penz_se_posztolo","timestamp":"2018. március. 21. 00:00","title":"Se pénz, se posztoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1300b176-e9cd-4987-a0d5-b34b9903432e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alig telt egy hónap azóta, hogy a világ legnagyobb kapacitású SSD-jeként emlegették a Samsung 30 TB-os tárolóját. Most viszont messze felülmúlták ezt a rekordot.","shortLead":"Alig telt egy hónap azóta, hogy a világ legnagyobb kapacitású SSD-jeként emlegették a Samsung 30 TB-os tárolóját. Most...","id":"20180320_szaz_tbos_ssd_exadrive","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1300b176-e9cd-4987-a0d5-b34b9903432e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47354600-a77f-4a58-93b4-c27cf043bceb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180320_szaz_tbos_ssd_exadrive","timestamp":"2018. március. 21. 17:00","title":"Ennyire nagy kapacitású SSD még nem volt a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f15501-3a1a-4f2a-bb28-5e21e2309ecb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szlovák államfő közölte, kinevezi az új összetételű kormányt, amelynek névsora kedden vált véglegessé.","shortLead":"A szlovák államfő közölte, kinevezi az új összetételű kormányt, amelynek névsora kedden vált véglegessé.","id":"20180321_kiska_csutortokon_kinevezi_az_uj_kormanyt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4f15501-3a1a-4f2a-bb28-5e21e2309ecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37311ba6-601c-49aa-b91b-4f09f057614a","keywords":null,"link":"/vilag/20180321_kiska_csutortokon_kinevezi_az_uj_kormanyt","timestamp":"2018. március. 21. 17:45","title":"Csütörtökön lesz új kormánya Szlovákiának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"269b58b7-06fa-4a60-a057-320b31946b52","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Magyarországon a tőkék takarása gyakrabban használt módszer, ez azonban maximum fagypont alatti 2-3 fok esetén hatásos. ","shortLead":"Magyarországon a tőkék takarása gyakrabban használt módszer, ez azonban maximum fagypont alatti 2-3 fok esetén hatásos. ","id":"20180322_Begyujtottak_a_svajci_szoloknek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=269b58b7-06fa-4a60-a057-320b31946b52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4f194bf-5f8b-4114-8018-5d80f180fabe","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180322_Begyujtottak_a_svajci_szoloknek","timestamp":"2018. március. 22. 11:45","title":"Begyújtottak a svájci szőlőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db0e51ec-8bcc-443f-a4f1-f50616b43a6b","c_author":"HVG","category":"hetilap","description":"","shortLead":"","id":"201812_asztalos_mesterkedes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db0e51ec-8bcc-443f-a4f1-f50616b43a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad0321f9-f457-4a43-969b-0b2a226ed071","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.12/201812_asztalos_mesterkedes","timestamp":"2018. március. 21. 00:00","title":"Asztalos mesterkedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4befbd0-c77d-4a7a-9942-de41e4a80258","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Száznyolcvan résztvevő közül ötöt sorsoltak ki, ők kamatmentes állami támogatást kapnak a lakásvásárlásukhoz.","shortLead":"Száznyolcvan résztvevő közül ötöt sorsoltak ki, ők kamatmentes állami támogatást kapnak a lakásvásárlásukhoz.","id":"20180322_Oten_orulhetnek_megvolt_az_elso_sorsolas_a_magyar_lakaslotton","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4befbd0-c77d-4a7a-9942-de41e4a80258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f187387-ffc7-44f6-9bee-1d3e68651a2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180322_Oten_orulhetnek_megvolt_az_elso_sorsolas_a_magyar_lakaslotton","timestamp":"2018. március. 22. 17:17","title":"Öten örülhetnek, megvolt az első sorsolás a magyar lakáslottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a673db-38ac-4a5e-93c6-141eb63fbf0e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A HWSW információi szerint a Telenort felvásárló Petr Kellner üzlettársáé, Daniel Kretínskyé az az energetikai cég, amely hathatós segítséget nyújtott Mészáros Lőrincnek a Mátrai Erőmű megszerzéséhez. ","shortLead":"A HWSW információi szerint a Telenort felvásárló Petr Kellner üzlettársáé, Daniel Kretínskyé az az energetikai cég...","id":"20180322_Megiscsak_Meszarose_lesz_a_Telenor_Komoly_kapcsolatra_derult_feny","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5a673db-38ac-4a5e-93c6-141eb63fbf0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19de1104-0022-4a1b-891a-91209382038e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180322_Megiscsak_Meszarose_lesz_a_Telenor_Komoly_kapcsolatra_derult_feny","timestamp":"2018. március. 22. 17:30","title":"Mégiscsak Mészárosé lesz a Telenor? Komoly kapcsolatra derült fény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"885923d7-2ae6-48ef-b126-c78ed0e5260c","c_author":"Ujváry Gábor","category":"kultura","description":"A Veritas Intézet munkatársának reaglása a hvg.hu-n megjelent írásra. ","shortLead":"A Veritas Intézet munkatársának reaglása a hvg.hu-n megjelent írásra. ","id":"20180321_homan_balintrol_maskent_veritas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=885923d7-2ae6-48ef-b126-c78ed0e5260c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99e6d54e-7d28-47e8-89d1-f03c0b025c2a","keywords":null,"link":"/kultura/20180321_homan_balintrol_maskent_veritas","timestamp":"2018. március. 21. 10:49","title":"Hóman Bálintról - másként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]