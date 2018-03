Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4543a46d-3b37-43cf-9893-4d7d1b47741d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"\"A szövegértés komplex fogalom, amely a szövegekkel folytatott párbeszédet, az olvasó tapasztalatainak integrálását, az egymásra épülő gondolkodási műveletek alkalmazását is magában foglalja\" – szól a definíció. Úgy tűnik, az alábbi, paródinak szánt bejegyzés kapcsán ezreknél akad el valahol ez az összetett folyamat.","shortLead":"\"A szövegértés komplex fogalom, amely a szövegekkel folytatott párbeszédet, az olvasó tapasztalatainak integrálását...","id":"20180320_zsubi_facebook_tesla_hungary_atveres_nyeremenyjatek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4543a46d-3b37-43cf-9893-4d7d1b47741d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f694d878-a12e-40ac-bd6a-186ed5fb9e09","keywords":null,"link":"/tudomany/20180320_zsubi_facebook_tesla_hungary_atveres_nyeremenyjatek","timestamp":"2018. március. 20. 13:03","title":"Megcsinálták a Tesla Hungary-féle facebookos átverés tökéletes paródiáját, de sokan még ennek is bedőlnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"844da41d-4cc0-49fe-a839-be7c1c11f8c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Együtt sajtóhírekre és személyes tapasztalatokra alapozva azért tett bejelentést, mert szerinte a Fidesz megtévesztette az ajánlóíveket aláírókat Szigetváron. A Baranya Megyei Főügyészség megkezdte a nyomozást.\r

\r

","shortLead":"Az Együtt sajtóhírekre és személyes tapasztalatokra alapozva azért tett bejelentést, mert szerinte a Fidesz...","id":"20180320_Nyomoznak_az_atveresgyanus_fideszes_alairasgyujtes_ugyeben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=844da41d-4cc0-49fe-a839-be7c1c11f8c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be9bda04-3c60-4947-aafa-5e28f061c53e","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Nyomoznak_az_atveresgyanus_fideszes_alairasgyujtes_ugyeben","timestamp":"2018. március. 20. 12:20","title":"Nyomoznak az átverésgyanús fideszes aláírásgyűjtés ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a30cb3f-b7ab-4475-b7bf-af443fa09fe1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az autóért sem kár, csak válaszolni ne kelljen.","shortLead":"Az autóért sem kár, csak válaszolni ne kelljen.","id":"20180320_Kosa_Lajos_autoja_beszorult_a_varoshaza_kapujaba_ahogy_menekult_az_ujsagirok_elol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a30cb3f-b7ab-4475-b7bf-af443fa09fe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a17abfc-2993-4679-b171-35522ba79a6f","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Kosa_Lajos_autoja_beszorult_a_varoshaza_kapujaba_ahogy_menekult_az_ujsagirok_elol","timestamp":"2018. március. 20. 14:10","title":"Kósa Lajos autója beszorult a városháza kapujába, ahogy menekült az újságírók elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"982f1a95-d343-4468-a035-2f2398085fb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbiakban egy olyan felhőalapú dokumentumszerkesztőt mutatunk, amelyet akár a Google Docs helyett használhatunk.","shortLead":"Az alábbiakban egy olyan felhőalapú dokumentumszerkesztőt mutatunk, amelyet akár a Google Docs helyett használhatunk.","id":"20180320_graphite_google_docs_alternativa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=982f1a95-d343-4468-a035-2f2398085fb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be6e121b-89eb-478f-9f25-6e3c0e2d9835","keywords":null,"link":"/tudomany/20180320_graphite_google_docs_alternativa","timestamp":"2018. március. 20. 17:00","title":"Ha nem szereti a Google Docsot, próbálja ki ezt helyette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"156a5f41-5a45-4948-bb00-11bafe0dfc9d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sztráda fővároshoz közeli szakaszain dolgozik a következő hónapokban a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Az állapotjavító munkálatokra 4,5 milliárd forintot költenek. ","shortLead":"A sztráda fővároshoz közeli szakaszain dolgozik a következő hónapokban a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Az állapotjavító...","id":"20180320_augusztusig_javitja_az_m1est_amagyar_kozut","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=156a5f41-5a45-4948-bb00-11bafe0dfc9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b929907f-79fc-4a85-9de5-731d6e776d34","keywords":null,"link":"/cegauto/20180320_augusztusig_javitja_az_m1est_amagyar_kozut","timestamp":"2018. március. 20. 12:05","title":"Jönnek a dugók, augusztusig foltozgatják az M1-est","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684dda4b-7993-4cf0-a3b0-973325afa854","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Befejeződött szerda este a volt francia államfő előző nap, őrizetbe vétel alatt megkezdődött kihallgatása.","shortLead":"Befejeződött szerda este a volt francia államfő előző nap, őrizetbe vétel alatt megkezdődött kihallgatása.","id":"20180321_25_oran_at_hallgattak_ki_sarkozyt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=684dda4b-7993-4cf0-a3b0-973325afa854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74fab8e0-5c0c-450b-9d3b-edc211091bf2","keywords":null,"link":"/vilag/20180321_25_oran_at_hallgattak_ki_sarkozyt","timestamp":"2018. március. 21. 20:08","title":"25 órán át hallgatták ki Sarkozyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de2ccd54-c9cb-4c9e-9ba8-f8dd8c3fa868","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A modern iroda ismérve, hogy mindenki megtalálja a helyét: azt az asztalt, széket, pamlagot vagy jógaszőnyeget, ahol a legjobban tud dolgozni. Egyre több eszközünk van emellett az időpazarlás megakadályozására is. ","shortLead":"A modern iroda ismérve, hogy mindenki megtalálja a helyét: azt az asztalt, széket, pamlagot vagy jógaszőnyeget, ahol...","id":"20180320_Milyen_egy_modern_iroda","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de2ccd54-c9cb-4c9e-9ba8-f8dd8c3fa868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b781cd73-fda6-48b7-a963-056e6abf017c","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180320_Milyen_egy_modern_iroda","timestamp":"2018. március. 20. 13:15","title":"Milyen egy modern iroda? Neon és elkülönülés helyett napfény és mobilitás jellemzi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9efd04e-a225-4168-900f-0ca5e6aeec48","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ungár Péter szerint megköszönik, ha más párt is hasonló gesztust tesz, de nyomasztani ilyen igénnyel senki sem fognak. ","shortLead":"Ungár Péter szerint megköszönik, ha más párt is hasonló gesztust tesz, de nyomasztani ilyen igénnyel senki sem fognak. ","id":"20180320_az_lmp_veszpremben_visszalep_a_jobbik_javara","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9efd04e-a225-4168-900f-0ca5e6aeec48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ddccba-7dd4-4756-b1e7-d4066ef7e061","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_az_lmp_veszpremben_visszalep_a_jobbik_javara","timestamp":"2018. március. 20. 21:55","title":"Az LMP Balatonfüreden visszalép a Jobbik javára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]