[{"available":true,"c_guid":"a2ea13cf-6539-4724-9b0e-01d8fe8dc7bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új módon igyekszik szórakoztatóvá tenni a facebookos élő videókat Mark Zuckerberg és csapata: hamarosan különféle videójátékok küzdelmei is követhetők lesznek a közösségi oldalon.","shortLead":"Új módon igyekszik szórakoztatóvá tenni a facebookos élő videókat Mark Zuckerberg és csapata: hamarosan különféle...","id":"20180320_facebook_videojatek_kozvetites_facebook_live","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2ea13cf-6539-4724-9b0e-01d8fe8dc7bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a3d6143-a7f5-4e67-9a4c-87f6f44dee6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180320_facebook_videojatek_kozvetites_facebook_live","timestamp":"2018. március. 20. 18:03","title":"Újít az élő videóknál a Facebook, jönnek a pénzkeresős játékközvetítések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2de621f-db37-4dcc-b792-2ef7dd6a655f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A londoni alsóház, valamint az Európai Parlament is magyarázatot vár Mark Zuckerbergtől, miként használhatta fel a Cambridge Analytica Facebook-profilok millióit, hogy \"politikai fegyvert\" kovácsoljon a begyűjtött felhasználói információkból.","shortLead":"A londoni alsóház, valamint az Európai Parlament is magyarázatot vár Mark Zuckerbergtől, miként használhatta fel...","id":"20180320_Zuckerberg_bajban_Az_EP_es_a_brit_parlament_is_magyarazatot_var_az_adatgyujtesi_ugyben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2de621f-db37-4dcc-b792-2ef7dd6a655f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98905903-176b-49b5-a951-be65c1b882b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180320_Zuckerberg_bajban_Az_EP_es_a_brit_parlament_is_magyarazatot_var_az_adatgyujtesi_ugyben","timestamp":"2018. március. 20. 18:04","title":"Zuckerberg bajban? Az EP és a brit parlament is magyarázatot vár az adatgyűjtési ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"269b58b7-06fa-4a60-a057-320b31946b52","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Magyarországon a tőkék takarása gyakrabban használt módszer, ez azonban maximum fagypont alatti 2-3 fok esetén hatásos. ","shortLead":"Magyarországon a tőkék takarása gyakrabban használt módszer, ez azonban maximum fagypont alatti 2-3 fok esetén hatásos. ","id":"20180322_Begyujtottak_a_svajci_szoloknek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=269b58b7-06fa-4a60-a057-320b31946b52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4f194bf-5f8b-4114-8018-5d80f180fabe","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180322_Begyujtottak_a_svajci_szoloknek","timestamp":"2018. március. 22. 11:45","title":"Begyújtottak a svájci szőlőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"195f269b-edc0-4bf5-a47e-62ffb071a27d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180321_Itt_az_ujabb_utos_erv_a_laposfoldhivo_Emoke_is_szavazni_fog","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=195f269b-edc0-4bf5-a47e-62ffb071a27d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"169104ab-e087-4af4-8bb5-f6adf5a6a637","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Itt_az_ujabb_utos_erv_a_laposfoldhivo_Emoke_is_szavazni_fog","timestamp":"2018. március. 21. 11:54","title":"Itt az újabb ütős érv Bödőcstől: a laposföld-hívő Emőke is szavazni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2bfcd4-e516-4558-8045-82be5d02e3b2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hülyének lehet lenni, de 800 milliót utaltatni az anyjának már bűncselekménygyanús - mondja az MSZP.","shortLead":"Hülyének lehet lenni, de 800 milliót utaltatni az anyjának már bűncselekménygyanús - mondja az MSZP.","id":"20180321_Kosa_Lajos_vagy_lemond_vagy_feljelentik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e2bfcd4-e516-4558-8045-82be5d02e3b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32034239-cfb8-4c8f-a850-84e4e63dc1ed","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Kosa_Lajos_vagy_lemond_vagy_feljelentik","timestamp":"2018. március. 21. 15:10","title":"Az MSZP feljelentést tett Kósa anyjának 800 milliója miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"937a4a22-c111-4894-981d-7aae43c953a6","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Nem a vajúdás fájdalmai, hanem a megalázó kórházi bánásmód teszi traumává a szülést, a nők pedig rendszerint nem mernek visszajelezni, ha lekezelően bánnak velük. Egy civil szerveződés viszont most felemeli a hangját.","shortLead":"Nem a vajúdás fájdalmai, hanem a megalázó kórházi bánásmód teszi traumává a szülést, a nők pedig rendszerint nem mernek...","id":"20180322_A_szulesnek_nem_kellene_remalomnak_lennie","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=937a4a22-c111-4894-981d-7aae43c953a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58b5bc8a-f0d6-490b-885c-b6b8129106c3","keywords":null,"link":"/elet/20180322_A_szulesnek_nem_kellene_remalomnak_lennie","timestamp":"2018. március. 22. 14:40","title":"A szülésnek nem kellene rémálomnak lennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e04c97c-bd1d-4640-87d1-ac024597b42f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Cadillac Escala még tanulmányautóként nyűgözött le szinte mindenkit, most ha minden jól megy gyártásig is eljut a fenséges autó. ","shortLead":"A Cadillac Escala még tanulmányautóként nyűgözött le szinte mindenkit, most ha minden jól megy gyártásig is eljut...","id":"20180320_cadillac_escala","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e04c97c-bd1d-4640-87d1-ac024597b42f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5318053-e4bf-4dad-b272-7ad68a82a1fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180320_cadillac_escala","timestamp":"2018. március. 20. 16:27","title":"Ez a Cadillac végre méltó lenne régi nagy híréhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a467846d-95b0-4c98-b7e8-7bc9b40a3694","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Balaton megtelt, a siófoki zsilip gőzerővel működik, de még nem tudták a megfelelő szintre apasztani a vizet.","shortLead":"A Balaton megtelt, a siófoki zsilip gőzerővel működik, de még nem tudták a megfelelő szintre apasztani a vizet.","id":"20180320_olyan_vihar_volt_hetvegen_balatonmariafurdon_hogy_meg_nem_folyt_el_a_viz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a467846d-95b0-4c98-b7e8-7bc9b40a3694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f24adef1-3f2b-4dea-a0dc-9924210e3ed2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180320_olyan_vihar_volt_hetvegen_balatonmariafurdon_hogy_meg_nem_folyt_el_a_viz","timestamp":"2018. március. 20. 20:58","title":"Olyan vihar volt hétvégén Balatonmáriafürdőn, hogy még nem folyt el a víz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]