[{"available":true,"c_guid":"12c31e24-0a6a-45e0-b53d-d786881befc5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A piaci várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal 1,50 százalékról 1,75 százalékra emelte az irányadó dollárkamatot kamatdöntő ülésén az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed).","shortLead":"A piaci várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal 1,50 százalékról 1,75 százalékra emelte az irányadó dollárkamatot...","id":"20180321_kamatot_emelt_a_fed","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12c31e24-0a6a-45e0-b53d-d786881befc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6be9a7d1-5829-41e6-9b12-022da290d00f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180321_kamatot_emelt_a_fed","timestamp":"2018. március. 21. 19:21","title":"Kamatot emelt a Fed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ec012c-8dcf-4b8f-84da-870c8b00d379","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Cambridge-ben búcsúztatják a 76 éves korában elhunyt világhírű tudóst, Stephen Hawkingot, hamvait pedig a londoni Westminster-apátságban helyezik örök nyugalomra nagy elődje, Isaac Newton síremlékének közelében.","shortLead":"Cambridge-ben búcsúztatják a 76 éves korában elhunyt világhírű tudóst, Stephen Hawkingot, hamvait pedig a londoni...","id":"20180320_Kulonleges_helyre_temetik_el_Stephen_Hawkingot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86ec012c-8dcf-4b8f-84da-870c8b00d379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1cdd190-5b5e-48f1-aef0-11a1500a4af3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180320_Kulonleges_helyre_temetik_el_Stephen_Hawkingot","timestamp":"2018. március. 20. 17:15","title":"Különleges helyre temetik el Stephen Hawkingot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38e96cc-9f80-49a5-8372-a5cc111af0bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bakondi a migrációval riogat, de nem tudni, hogyan szereztek meg e-mail-címeket. Van, aki ügyfélkapun keresztül regisztrált külképviseleti szavazásra, és máris landolt nála Bakondi György levele.","shortLead":"Bakondi a migrációval riogat, de nem tudni, hogyan szereztek meg e-mail-címeket. Van, aki ügyfélkapun keresztül...","id":"20180322_bakondi_level_adatbazis","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d38e96cc-9f80-49a5-8372-a5cc111af0bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37267f1d-c252-4526-abbb-e90bcbb8b6e8","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_bakondi_level_adatbazis","timestamp":"2018. március. 22. 08:21","title":"Soha nem adta meg e-mail-címét a Fidesznek, mégis megkapta Bakondi levelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9955379c-e05d-478f-97fa-1072e67f8c20","c_author":"","category":"itthon","description":"Tárgyalásra hívta az Együtt és a Momentum vezetőit Karácsony Gergely, miután az LMP vezetői bejelentették: befejezték a tárgyalásokat az ellenzéki koordinációról.","shortLead":"Tárgyalásra hívta az Együtt és a Momentum vezetőit Karácsony Gergely, miután az LMP vezetői bejelentették: befejezték...","id":"20180320_Karacsony_Erdemi_ajanlatom_van_Momentumnak_es_az_Egyuttnek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9955379c-e05d-478f-97fa-1072e67f8c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4238677-1562-4452-996d-86e625510f7d","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Karacsony_Erdemi_ajanlatom_van_Momentumnak_es_az_Egyuttnek","timestamp":"2018. március. 20. 19:15","title":"Karácsony: Érdemi ajánlatom van Momentumnak és az Együttnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b846b6c1-e245-484d-ac8e-21ba029b7cfc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz az LMP-s Ungár Pétert sejti egy általa illegálisnak vélt, budapesti telefonos kampányhívás-sorozat mögött, feljelentést tesz. A párt saját kampánygyakorlatában hemzsegnek a necces és vitatott adatkezelési ügyek. Ungár Péter állítja, az akcióban semmi törvénytelen nincs, a kampánya része. ","shortLead":"A Fidesz az LMP-s Ungár Pétert sejti egy általa illegálisnak vélt, budapesti telefonos kampányhívás-sorozat mögött...","id":"20180322_Kiakadt_a_Fidesz_Ungar_Peter_telefonos_kampanyan_mikozbn_adatvedelmi_szempontol_szamos_necces_ugye_van","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b846b6c1-e245-484d-ac8e-21ba029b7cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5af6bf12-0f96-4b3e-b082-b2ad323a8af7","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_Kiakadt_a_Fidesz_Ungar_Peter_telefonos_kampanyan_mikozbn_adatvedelmi_szempontol_szamos_necces_ugye_van","timestamp":"2018. március. 22. 12:15","title":"Kiakadt a Fidesz egy telefonos kampányon, miközben magának is sok adatvédelmi szempontól necces ügye van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0300b36d-29e6-4399-b774-8e6ba5c8c65f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Sós Csaba, az úszók szövetségi kapitánya szerint a fiatal tehetség esélyes arra, hogy idén világcsúcsot ússzon.","shortLead":"Sós Csaba, az úszók szövetségi kapitánya szerint a fiatal tehetség esélyes arra, hogy idén világcsúcsot ússzon.","id":"20180322_michael_phelpsnel_is_gyorsabb_lehet_iden_milak_kristof","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0300b36d-29e6-4399-b774-8e6ba5c8c65f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7cb5e2b-ebd3-4a2c-b120-19a4bfac1d98","keywords":null,"link":"/sport/20180322_michael_phelpsnel_is_gyorsabb_lehet_iden_milak_kristof","timestamp":"2018. március. 22. 12:58","title":"Michael Phelpsnél is gyorsabb lehet idén Milák Kristóf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ababfb9b-dab1-4de5-84b9-6c922d4940c7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Mongooz and the Magnet és a 30Y-os Beck Zoli egy két nyelven megszólaló dalban beszélnek arról az érzésről, amikor az ember elhagyja korábbi életét. A klipet először a hvg.hu-n láthatják.\r

\r

","shortLead":"A Mongooz and the Magnet és a 30Y-os Beck Zoli egy két nyelven megszólaló dalban beszélnek arról az érzésről, amikor...","id":"20180322_Beck_Zoli_is_beszallt_a_Mongoozba__Elkoltozo_klippremier","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ababfb9b-dab1-4de5-84b9-6c922d4940c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8801d9ed-0cc9-43b2-8c01-3b074f4c1056","keywords":null,"link":"/kultura/20180322_Beck_Zoli_is_beszallt_a_Mongoozba__Elkoltozo_klippremier","timestamp":"2018. március. 22. 14:00","title":"Beck Zoli is beszállt a Mongoozba – Elköltöző klippremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"982f1a95-d343-4468-a035-2f2398085fb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbiakban egy olyan felhőalapú dokumentumszerkesztőt mutatunk, amelyet akár a Google Docs helyett használhatunk.","shortLead":"Az alábbiakban egy olyan felhőalapú dokumentumszerkesztőt mutatunk, amelyet akár a Google Docs helyett használhatunk.","id":"20180320_graphite_google_docs_alternativa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=982f1a95-d343-4468-a035-2f2398085fb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be6e121b-89eb-478f-9f25-6e3c0e2d9835","keywords":null,"link":"/tudomany/20180320_graphite_google_docs_alternativa","timestamp":"2018. március. 20. 17:00","title":"Ha nem szereti a Google Docsot, próbálja ki ezt helyette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]