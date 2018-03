Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f84a6e30-dda3-4208-8ab0-a26c1f003cfa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ennyit arról, hogy nincs választási költségvetés.","shortLead":"Ennyit arról, hogy nincs választási költségvetés.","id":"20180323_Jonnek_a_valasztasok_megugrott_a_kormanyzat_adossaga","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f84a6e30-dda3-4208-8ab0-a26c1f003cfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"256e17eb-68ab-4004-a67f-2b39a0c48dcf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180323_Jonnek_a_valasztasok_megugrott_a_kormanyzat_adossaga","timestamp":"2018. március. 23. 10:44","title":"Jönnek a választások, megugrott a kormányzat adóssága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b05c8e70-8924-47cc-a6a5-777436f2720f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Stephen Hawking évtizedeken át viselt betegsége ritkaság, az viszont még szokatlanabb, hogy valaki ilyen sokáig éljen vele. Életminőségének fenntartásában jelentős szerepe volt a gépi segítségnek.","shortLead":"Stephen Hawking évtizedeken át viselt betegsége ritkaság, az viszont még szokatlanabb, hogy valaki ilyen sokáig éljen...","id":"20180322_stephen_hawking_als_technologia","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b05c8e70-8924-47cc-a6a5-777436f2720f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a7a00fc-091f-4d71-ad16-7fa7083dca8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180322_stephen_hawking_als_technologia","timestamp":"2018. március. 22. 11:03","title":"Milyen technológia segítette a mozgásképtelen Stephen Hawkingot az aktív élethez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bed10c-1fd7-429d-a291-df703a7099eb","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök a Twitteren jelentette be a személycserét.","shortLead":"Az amerikai elnök a Twitteren jelentette be a személycserét.","id":"20180323_Ismert_heja_Donald_Trump_uj_nemzetbiztonsagi_tanacsadoja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20bed10c-1fd7-429d-a291-df703a7099eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f6a68cb-bfc3-427e-ac52-32ed8e25b7d8","keywords":null,"link":"/vilag/20180323_Ismert_heja_Donald_Trump_uj_nemzetbiztonsagi_tanacsadoja","timestamp":"2018. március. 23. 00:33","title":"Ismert \"héja\" Donald Trump új nemzetbiztonsági tanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78e20961-3dbe-419e-9687-97efcbf47db3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyjából két hete használja Lázár János a közösségimédia-oldalakat, és állítása szerint nagyon meglepte, hogy \"az emberek milyen nagy hévvel és milyen nagy elánnal esnek egymásnak\" ezeken a felületeken. Éppen ezért javaslattal élt.","shortLead":"Nagyjából két hete használja Lázár János a közösségimédia-oldalakat, és állítása szerint nagyon meglepte, hogy \"az...","id":"20180322_lelevezzen_on_is_lazar_janossal_a_facebookon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78e20961-3dbe-419e-9687-97efcbf47db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39aa652c-e597-42ae-91c8-45f43c474568","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_lelevezzen_on_is_lazar_janossal_a_facebookon","timestamp":"2018. március. 22. 09:15","title":"Levelezzen ön is Lázár Jánossal a Facebookon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f06df4da-dcc3-4e14-9676-e1b501952083","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Finoman szólva sem úgy sikerült az új szövetségi kapitány bemutatkozása, amilyenre szerette volna. ","shortLead":"Finoman szólva sem úgy sikerült az új szövetségi kapitány bemutatkozása, amilyenre szerette volna. ","id":"20180323_magyar_kazah_felkeszulesi_osszefoglalo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f06df4da-dcc3-4e14-9676-e1b501952083&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f0d1ba-ea9e-4886-ac16-57f69badb2f8","keywords":null,"link":"/sport/20180323_magyar_kazah_felkeszulesi_osszefoglalo","timestamp":"2018. március. 23. 20:55","title":"Kínos égés: 3-2-re alázták Szalaiékat a kazahok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6071120-b619-463e-8089-118ad8bb5835","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cseh márka előtt két igen mozgalmas esztendő áll, a cég rengeteg új autót fog bemutatni.","shortLead":"A cseh márka előtt két igen mozgalmas esztendő áll, a cég rengeteg új autót fog bemutatni.","id":"20180322_annyi_uj_skoda_jon_hogy_meg_a_marka_rajongoi_is_tuladagolast_kaphatnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6071120-b619-463e-8089-118ad8bb5835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a72efaed-2a80-40a6-85d2-fab67e5cd855","keywords":null,"link":"/cegauto/20180322_annyi_uj_skoda_jon_hogy_meg_a_marka_rajongoi_is_tuladagolast_kaphatnak","timestamp":"2018. március. 22. 08:28","title":"Annyi új Skoda jön, hogy még a márka rajongói is túladagolást kaphatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ead57bf-13ce-4ac6-a295-599a01021490","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új, mágneses magrezonancia spektroszkópia (NMR) technológiával felszerelt borlaboratóriumot adott át csütörtökön a Diagnosticum Zrt. A 879 milliós uniós támogtással megvalósuló program célja, hogy egy nemzetközi adatbázis részeként elkészüljön a Magyar Borok Eredetmintázati Térképe.","shortLead":"Egy új, mágneses magrezonancia spektroszkópia (NMR) technológiával felszerelt borlaboratóriumot adott át csütörtökön...","id":"20180322_borlabor_diagnosticum_nmr_szerencs_magyar_borok_eredetmintazata_eredetvedelem","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ead57bf-13ce-4ac6-a295-599a01021490&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2376fc12-47fe-463c-94e8-d30fda8ed319","keywords":null,"link":"/tudomany/20180322_borlabor_diagnosticum_nmr_szerencs_magyar_borok_eredetmintazata_eredetvedelem","timestamp":"2018. március. 22. 17:03","title":"Tudja, mi történik, ha összeeresztik a mágneses magrezonancia spektroszkópiát a magyar borokkal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01c59364-d185-4efb-8bdd-72a1a6929e8a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Róma 9. kerületében, az Appia körgyűrűn először megrepedt az aszfalt, majd a rendőrök kiérkezése után be is szakadt egy jókora darabon. Az esetről videó is készült. Szerencsére senki nem zuhant bele a tátongó lyukba. Egy hete szinte pontosan ugyanez történt a római Gianicolense körgyűrűn, akkor egy parkoló Dacia Duster bele is zuhant a lyukba.","shortLead":"Róma 9. kerületében, az Appia körgyűrűn először megrepedt az aszfalt, majd a rendőrök kiérkezése után be is szakadt...","id":"20180323_Video_Tizenharom_masodperc_arrol_ahogy_megnyilik_a_fold","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01c59364-d185-4efb-8bdd-72a1a6929e8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46133f3c-6919-4eae-989c-a70e0845e6d0","keywords":null,"link":"/vilag/20180323_Video_Tizenharom_masodperc_arrol_ahogy_megnyilik_a_fold","timestamp":"2018. március. 23. 11:56","title":"Videó: Tizenhárom másodperc arról, ahogy megnyílik a föld","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]