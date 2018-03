Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f57212b6-581f-48a2-92dd-8bbce4a56eb7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vasárnap nyit ki utoljára a Zazzi.","shortLead":"Vasárnap nyit ki utoljára a Zazzi.","id":"20180321_bezar_a_zazzi_cukraszda","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f57212b6-581f-48a2-92dd-8bbce4a56eb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c20934d5-9dd4-4a93-af25-cb5a07dff2d9","keywords":null,"link":"/kkv/20180321_bezar_a_zazzi_cukraszda","timestamp":"2018. március. 21. 16:33","title":"Bezár Buda egyik neves cukrászdája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c9deddd-1c11-4af5-8881-f596baa9c162","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindenki készíthet budis szelfit.","shortLead":"Mindenki készíthet budis szelfit.","id":"20180323_Kiraktak_egy_kerti_budit_a_Deak_terre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c9deddd-1c11-4af5-8881-f596baa9c162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76996573-565e-46ee-b115-d2460e59d8b9","keywords":null,"link":"/kultura/20180323_Kiraktak_egy_kerti_budit_a_Deak_terre","timestamp":"2018. március. 23. 09:57","title":"Kiraktak egy kerti budit a Deák térre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684dda4b-7993-4cf0-a3b0-973325afa854","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Passzív korrupció, törvénytelen kampányfinanszírozás és líbiai közpénzzel történő csalás gyanúja miatt eljárás indult szerda este Nicolas Sarkozy volt francia államfő ellen a 2007-es győztes elnökválasztási kampányához Moammer Kadhafi néhai líbiai vezetőtől érkezett állítólagos támogatás ügyében – közölték igazságügyi források. Az exelnök – aki tagadja a vádakat – rendőri felügyelet alá került.","shortLead":"Passzív korrupció, törvénytelen kampányfinanszírozás és líbiai közpénzzel történő csalás gyanúja miatt eljárás indult...","id":"20180322_eljaras_nicolas_sarkozy_ellen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=684dda4b-7993-4cf0-a3b0-973325afa854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0880d9c3-e091-4648-91be-aa4d488ac1dc","keywords":null,"link":"/vilag/20180322_eljaras_nicolas_sarkozy_ellen","timestamp":"2018. március. 22. 06:03","title":"Kemény vádak miatt indult eljárás Nicolas Sarkozy ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ababfb9b-dab1-4de5-84b9-6c922d4940c7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Mongooz and the Magnet és a 30Y-os Beck Zoli egy két nyelven megszólaló dalban beszélnek arról az érzésről, amikor az ember elhagyja korábbi életét. A klipet először a hvg.hu-n láthatják.\r

","shortLead":"A Mongooz and the Magnet és a 30Y-os Beck Zoli egy két nyelven megszólaló dalban beszélnek arról az érzésről, amikor...","id":"20180322_Beck_Zoli_is_beszallt_a_Mongoozba__Elkoltozo_klippremier","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ababfb9b-dab1-4de5-84b9-6c922d4940c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8801d9ed-0cc9-43b2-8c01-3b074f4c1056","keywords":null,"link":"/kultura/20180322_Beck_Zoli_is_beszallt_a_Mongoozba__Elkoltozo_klippremier","timestamp":"2018. március. 22. 14:00","title":"Beck Zoli is beszállt a Mongoozba – Elköltöző klippremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3076ec3f-be31-4de2-a6dd-0c4bf351f0c3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A külföldi lapok Magyarországot célba vevő rémhírkeltését épp úgy nem szereti Lackfi János, ahogy a közmédia torzító, hangulatkeltő beszámolóit sem. Nem volt sem egy- sem kétfarkú „békén”.","shortLead":"A külföldi lapok Magyarországot célba vevő rémhírkeltését épp úgy nem szereti Lackfi János, ahogy a közmédia torzító...","id":"20180322_Lackfi_Barki_nyer_aprilis_8an_a_nemzethalal_elmarad","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3076ec3f-be31-4de2-a6dd-0c4bf351f0c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6928b27-2ace-46c1-87ca-e6a38a6c5506","keywords":null,"link":"/kultura/20180322_Lackfi_Barki_nyer_aprilis_8an_a_nemzethalal_elmarad","timestamp":"2018. március. 22. 09:23","title":"Lackfi: Bárki nyer április 8-án, a nemzethalál elmarad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e6f323f-ebf5-4acd-be2a-2b68f596a2b1","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Kúriának adtak igazat az alkotmánybírák Czeglédy Csaba ügyében. ","shortLead":"A Kúriának adtak igazat az alkotmánybírák Czeglédy Csaba ügyében. ","id":"20180321_ab_alkotmanyos_hogy_czegledy_csaba_nem_fellebbezhetett_az_nvb_hatarozata_ellen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e6f323f-ebf5-4acd-be2a-2b68f596a2b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95ec9e6a-2e44-4ffc-be6d-d2c83fb8b678","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_ab_alkotmanyos_hogy_czegledy_csaba_nem_fellebbezhetett_az_nvb_hatarozata_ellen","timestamp":"2018. március. 21. 13:32","title":"Ab: Alkotmányos, hogy Czeglédy Csaba nem fellebbezhetett az NVB határozata ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1c40040-5929-448c-bbf1-da6320be3171","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sőt, néha meztelenül jelent meg a forgatáson. Egy új életrajzból kiderül az is, hogy miért úszta meg.","shortLead":"Sőt, néha meztelenül jelent meg a forgatáson. Egy új életrajzból kiderül az is, hogy miért úszta meg.","id":"20180322_Robin_Williams_imadta_fogdosni_a_partnereit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1c40040-5929-448c-bbf1-da6320be3171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a84a08d2-355c-4e0e-a470-1ead273ae796","keywords":null,"link":"/elet/20180322_Robin_Williams_imadta_fogdosni_a_partnereit","timestamp":"2018. március. 22. 09:16","title":"Robin Williams imádta fogdosni a partnereit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"234d017a-9354-4eac-9fbd-63d60b504bcb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyűjteni fog azoknak a diákoknak és érintetteknek a bírságára a Diákparlament és a Diákvagyok Mozgalom, akiket a rendőrség a február 23-i diáktüntetés utáni vonulás miatt kezdett el megbírságolni.\r

