[{"available":true,"c_guid":"0c34cc11-fa8b-4d10-9a87-b6fd7c3f56c1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyet hivatalosan nem is csinálhat akárki, vannak minősített Lego-szakemberek, összesen 14 a világon.","shortLead":"Ilyet hivatalosan nem is csinálhat akárki, vannak minősített Lego-szakemberek, összesen 14 a világon.","id":"20180321_500_ezer_Lego_kockabol_epitett_valaki_egy_Toyotat__video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c34cc11-fa8b-4d10-9a87-b6fd7c3f56c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f05def3c-70a3-42ac-88e5-a54eb7fdac63","keywords":null,"link":"/cegauto/20180321_500_ezer_Lego_kockabol_epitett_valaki_egy_Toyotat__video","timestamp":"2018. március. 21. 10:21","title":"500 ezer Lego kockából épített valaki egy Toyotát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f231de53-7e7d-49ea-b6e2-a703a78dd10c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél szerint megsértették a személyiségi jogait.","shortLead":"Szél szerint megsértették a személyiségi jogait.","id":"20180321_Szel_Bernadett_beperli_Nemeth_Szilardot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f231de53-7e7d-49ea-b6e2-a703a78dd10c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c278892-a97f-4331-873d-ddbf9212c0a8","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Szel_Bernadett_beperli_Nemeth_Szilardot","timestamp":"2018. március. 21. 14:47","title":"Szél Bernadett beperli Németh Szilárdot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4843945-3931-4e22-8531-250557c53e4a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"De számos kórházban még most is látogatási tilalom van érvényben. ","shortLead":"De számos kórházban még most is látogatási tilalom van érvényben. ","id":"20180321_Egyre_kevesebb_az_influenzas_visszavonuloban_a_jarvany","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4843945-3931-4e22-8531-250557c53e4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ff249a3-4b7a-4435-8b36-a6b9bc432360","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Egyre_kevesebb_az_influenzas_visszavonuloban_a_jarvany","timestamp":"2018. március. 21. 16:46","title":"Egyre kevesebb az influenzás, visszavonulóban a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af90bcde-a05d-4530-9659-d0820cf16fa4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A budapesti brit nagykövet szerint minden országnak köteles szembeszállni a Kreml azon törekvésével, hogy megossza a nemzetközi közösséget. ","shortLead":"A budapesti brit nagykövet szerint minden országnak köteles szembeszállni a Kreml azon törekvésével, hogy megossza...","id":"20180322_brit_nagykovet_osszefogas_nelkul_a_kreml_folytatja_a_rombolast_a_szkripal_ugy_utan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af90bcde-a05d-4530-9659-d0820cf16fa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef3f0a4-f04a-40cc-97e3-c151f884600f","keywords":null,"link":"/vilag/20180322_brit_nagykovet_osszefogas_nelkul_a_kreml_folytatja_a_rombolast_a_szkripal_ugy_utan","timestamp":"2018. március. 22. 18:15","title":"Brit nagykövet: Összefogás nélkül a Kreml folytatja a rombolást a Szkripal-ügy után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d183a08-0c61-4886-835a-4a0cd79cd8ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fogalmazás, helyesírás: katasztrófa, külalak: hááát...","shortLead":"Fogalmazás, helyesírás: katasztrófa, külalak: hááát...","id":"20180322_On_hanyast_adna_erre_a_dolgozatra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d183a08-0c61-4886-835a-4a0cd79cd8ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cadf2cc7-6308-4a57-9c92-da38f085837d","keywords":null,"link":"/kultura/20180322_On_hanyast_adna_erre_a_dolgozatra","timestamp":"2018. március. 22. 14:33","title":"Ön hányast adna erre a dolgozatra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a0c7a3a-6377-47f2-a86b-548167c4a341","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bennu nevű aszteroida vagy nagyon közel húz majd el a Föld mellett, vagy el is találja azt. A NASA mindenesetre már készül a mentési tervvel.","shortLead":"A Bennu nevű aszteroida vagy nagyon közel húz majd el a Föld mellett, vagy el is találja azt. A NASA mindenesetre már...","id":"20180321_nasa_aszteroida_bennu_becsapodas_utkozes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a0c7a3a-6377-47f2-a86b-548167c4a341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3336e8b2-f00e-4567-9092-74f1df5cd307","keywords":null,"link":"/tudomany/20180321_nasa_aszteroida_bennu_becsapodas_utkozes","timestamp":"2018. március. 21. 08:03","title":"Eltalálhatja a Földet egy aszteroida, a NASA-nál már csinálják a terveket 2135-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"603290b6-5bac-4ab9-a2e7-d2ecf5a74ba3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Bejelentette a Magyar Labdarúgó-szövetség a magyar válogatott ellenfeleit a nyári felkészülési mérkőzésekre.","shortLead":"Bejelentette a Magyar Labdarúgó-szövetség a magyar válogatott ellenfeleit a nyári felkészülési mérkőzésekre.","id":"20180322_vb_resztvevovel_merkoznek_dzsudzsakek_nyaron","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=603290b6-5bac-4ab9-a2e7-d2ecf5a74ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"438650a5-cfad-49e2-b50a-b81c77f77731","keywords":null,"link":"/sport/20180322_vb_resztvevovel_merkoznek_dzsudzsakek_nyaron","timestamp":"2018. március. 22. 09:45","title":"Vb-résztvevővel mérkőznek Dzsudzsákék nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bed10c-1fd7-429d-a291-df703a7099eb","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök a Twitteren jelentette be a személycserét.","shortLead":"Az amerikai elnök a Twitteren jelentette be a személycserét.","id":"20180323_Ismert_heja_Donald_Trump_uj_nemzetbiztonsagi_tanacsadoja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20bed10c-1fd7-429d-a291-df703a7099eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f6a68cb-bfc3-427e-ac52-32ed8e25b7d8","keywords":null,"link":"/vilag/20180323_Ismert_heja_Donald_Trump_uj_nemzetbiztonsagi_tanacsadoja","timestamp":"2018. március. 23. 00:33","title":"Ismert \"héja\" Donald Trump új nemzetbiztonsági tanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]