[{"available":true,"c_guid":"4db93354-9aa2-4569-bc25-7e467e8453a6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Angus Young és a zenekar beugró énekese közösen írják az új számokat.","shortLead":"Angus Young és a zenekar beugró énekese közösen írják az új számokat.","id":"20180321_Uj_ACDC_lemez_keszul_raadasul_nem_is_akarhogyan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4db93354-9aa2-4569-bc25-7e467e8453a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b570190-a2fd-48ed-a97c-7bd6e8f2cee3","keywords":null,"link":"/kultura/20180321_Uj_ACDC_lemez_keszul_raadasul_nem_is_akarhogyan","timestamp":"2018. március. 21. 15:42","title":"Új AC/DC-lemez készül, ráadásul nem is akárhogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f766b92-7b10-4aab-87e0-e0515e688c66","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lássuk, hogy a közelmúltban kijött sportkocsik közül melyek párosították egymással a legkevesebb kilogrammot a legtöbb lóerővel!","shortLead":"Lássuk, hogy a közelmúltban kijött sportkocsik közül melyek párosították egymással a legkevesebb kilogrammot a legtöbb...","id":"20180321_toplista_a_legjobb_kilogrammloero_aranyu_autok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f766b92-7b10-4aab-87e0-e0515e688c66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13405620-1ef9-4416-bd27-5021b18217b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180321_toplista_a_legjobb_kilogrammloero_aranyu_autok","timestamp":"2018. március. 21. 11:23","title":"Toplista: a legjobb kilogramm-lóerő arányú autók, mutatjuk a legütősebb sportkocsikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9221df7-fd3c-41c3-b866-9f35b13d790a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Magyarország lesz a díszvendége a hét kolumbiai nagyvárosban megrendezendő nagyszabású Eurocine filmfesztiválnak. Az április 11-én kezdődő vetítéssorozatnak köszönhetően 12 kurrens magyar alkotást fedezhet fel a kolumbiai közönség.","shortLead":"Magyarország lesz a díszvendége a hét kolumbiai nagyvárosban megrendezendő nagyszabású Eurocine filmfesztiválnak...","id":"20180322_Kolumbiaban_mutatkozik_meg_tizenket_magyar_film","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9221df7-fd3c-41c3-b866-9f35b13d790a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd9e5490-5b41-4138-9f7d-d5f565c64ec7","keywords":null,"link":"/kultura/20180322_Kolumbiaban_mutatkozik_meg_tizenket_magyar_film","timestamp":"2018. március. 22. 10:46","title":"Kolumbiában mutatkozik be tizenkét magyar film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2bfcd4-e516-4558-8045-82be5d02e3b2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hülyének lehet lenni, de 800 milliót utaltatni az anyjának már bűncselekménygyanús - mondja az MSZP.","shortLead":"Hülyének lehet lenni, de 800 milliót utaltatni az anyjának már bűncselekménygyanús - mondja az MSZP.","id":"20180321_Kosa_Lajos_vagy_lemond_vagy_feljelentik","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e2bfcd4-e516-4558-8045-82be5d02e3b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32034239-cfb8-4c8f-a850-84e4e63dc1ed","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Kosa_Lajos_vagy_lemond_vagy_feljelentik","timestamp":"2018. március. 21. 15:10","title":"Az MSZP feljelentést tett Kósa anyjának 800 milliója miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0c8af0c-4250-40b6-9820-388e7378bc86","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Amint leesik egy kis hó vagy kisüt a nap, tódulnak a szánkózók és kirándulók a Normafára, ahol állandó mizéria a parkolás. Az önkormányzat most egy huszárvágással véget vet ennek.","shortLead":"Amint leesik egy kis hó vagy kisüt a nap, tódulnak a szánkózók és kirándulók a Normafára, ahol állandó mizéria...","id":"20180322_Automentes_terulet_lesz_a_Normafa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0c8af0c-4250-40b6-9820-388e7378bc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"668b1eaa-73d9-415d-9df6-5fbd54bd5edf","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180322_Automentes_terulet_lesz_a_Normafa","timestamp":"2018. március. 22. 09:00","title":"Autómentes terület lesz a Normafa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f23f26ad-db2a-4006-8ee9-7d89b19b7f84","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Decemberben kezdték árulni a júniusban bemutatott új iMac Prókat, és a legalapabb modell árcédulájára is 5000 dollár került. Tényleg megér ennyit?","shortLead":"Decemberben kezdték árulni a júniusban bemutatott új iMac Prókat, és a legalapabb modell árcédulájára is 5000 dollár...","id":"20180321_uj_imac_pro_ara","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f23f26ad-db2a-4006-8ee9-7d89b19b7f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c1fae20-ae71-49ea-8d40-5503cecf544d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180321_uj_imac_pro_ara","timestamp":"2018. március. 21. 19:30","title":"Jogos, hogy ennyire sokba kerül az új iMac Pro?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b555cc-7426-4f90-a517-8930e4570dba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Választási Bizottsághoz fordul az LMP társelnöke azután, hogy a kormányfő kampánykörútján óvodásokat és kisiskolásokat látogatott meg.","shortLead":"A Nemzeti Választási Bizottsághoz fordul az LMP társelnöke azután, hogy a kormányfő kampánykörútján óvodásokat és...","id":"20180321_szel_bepanaszolja_az_ovodat_latogato_orbant","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99b555cc-7426-4f90-a517-8930e4570dba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b82c215-1c43-40b3-942c-d1a75e170a6b","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_szel_bepanaszolja_az_ovodat_latogato_orbant","timestamp":"2018. március. 21. 22:01","title":"Szél bepanaszolja az óvodát látogató Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bed10c-1fd7-429d-a291-df703a7099eb","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök a Twitteren jelentette be a személycserét.","shortLead":"Az amerikai elnök a Twitteren jelentette be a személycserét.","id":"20180323_Ismert_heja_Donald_Trump_uj_nemzetbiztonsagi_tanacsadoja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20bed10c-1fd7-429d-a291-df703a7099eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f6a68cb-bfc3-427e-ac52-32ed8e25b7d8","keywords":null,"link":"/vilag/20180323_Ismert_heja_Donald_Trump_uj_nemzetbiztonsagi_tanacsadoja","timestamp":"2018. március. 23. 00:33","title":"Ismert \"héja\" Donald Trump új nemzetbiztonsági tanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]