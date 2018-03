Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3076ec3f-be31-4de2-a6dd-0c4bf351f0c3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A külföldi lapok Magyarországot célba vevő rémhírkeltését épp úgy nem szereti Lackfi János, ahogy a közmédia torzító, hangulatkeltő beszámolóit sem. Nem volt sem egy- sem kétfarkú „békén”.","shortLead":"A külföldi lapok Magyarországot célba vevő rémhírkeltését épp úgy nem szereti Lackfi János, ahogy a közmédia torzító...","id":"20180322_Lackfi_Barki_nyer_aprilis_8an_a_nemzethalal_elmarad","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3076ec3f-be31-4de2-a6dd-0c4bf351f0c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6928b27-2ace-46c1-87ca-e6a38a6c5506","keywords":null,"link":"/kultura/20180322_Lackfi_Barki_nyer_aprilis_8an_a_nemzethalal_elmarad","timestamp":"2018. március. 22. 09:23","title":"Lackfi: Bárki nyer április 8-án, a nemzethalál elmarad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00ab3722-0f91-46fc-a4ea-72e41b98bdae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az óriásira dagadt adatgyűjtési botrány egyik kulcsszereplője, a Cambridge Analytica vezetője rejtett kamerás felvételen beszél arról, hogy olyan levelezőrendszert használnak, ami a küldés után 2 órával törli az elküldött e-mailt.","shortLead":"Az óriásira dagadt adatgyűjtési botrány egyik kulcsszereplője, a Cambridge Analytica vezetője rejtett kamerás...","id":"20180323_cambridge_analytica_adatgyujtesi_botrany_facebook_protonmail","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00ab3722-0f91-46fc-a4ea-72e41b98bdae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69b5f9a1-3fa4-4353-9765-969608bf295e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180323_cambridge_analytica_adatgyujtesi_botrany_facebook_protonmail","timestamp":"2018. március. 23. 09:03","title":"Készültek a botrányra? Csak trükkös e-mailekben kommunikál kényes ügyekben a Cambridge Analytica","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f23f26ad-db2a-4006-8ee9-7d89b19b7f84","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Decemberben kezdték árulni a júniusban bemutatott új iMac Prókat, és a legalapabb modell árcédulájára is 5000 dollár került. Tényleg megér ennyit?","shortLead":"Decemberben kezdték árulni a júniusban bemutatott új iMac Prókat, és a legalapabb modell árcédulájára is 5000 dollár...","id":"20180321_uj_imac_pro_ara","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f23f26ad-db2a-4006-8ee9-7d89b19b7f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c1fae20-ae71-49ea-8d40-5503cecf544d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180321_uj_imac_pro_ara","timestamp":"2018. március. 21. 19:30","title":"Jogos, hogy ennyire sokba kerül az új iMac Pro?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec937f6-884e-4e79-8f7a-d5141f8ba900","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kormányközeli lap szerint a férfi cége hitelre felvett pénzt adott kölcsön a ZTE focicsapatának, ez pedig jogosulatlan pénzügyi tevékenységnek számít. ","shortLead":"A kormányközeli lap szerint a férfi cége hitelre felvett pénzt adott kölcsön a ZTE focicsapatának, ez pedig...","id":"20180323_Magyar_Idok_Czegledy_Csaba_egy_masik_ugyben_is_saros_lehet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cec937f6-884e-4e79-8f7a-d5141f8ba900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7511dd68-2e31-4368-8028-b6a12ed1cfd9","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_Magyar_Idok_Czegledy_Csaba_egy_masik_ugyben_is_saros_lehet","timestamp":"2018. március. 23. 06:15","title":"Magyar Idők: Czeglédy Csaba egy másik ügyben is sáros lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65297e2f-5fc7-4e81-a0bf-adfa6363eae0","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Több százezer magyar hagyta el az országot 2010 óta. Ha valami igazán tragikus a hazai gazdaság szempontjából, ez az. A kormány válaszlépései még ennél is tragikusabbra sikerültek.","shortLead":"Több százezer magyar hagyta el az országot 2010 óta. Ha valami igazán tragikus a hazai gazdaság szempontjából, ez az...","id":"20180322_elvandorlas_migracio_orvoselvandorlas_kulfoldi_munkavallalas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65297e2f-5fc7-4e81-a0bf-adfa6363eae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f7a291e-aa41-471a-9dfa-0460b5f6528b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180322_elvandorlas_migracio_orvoselvandorlas_kulfoldi_munkavallalas","timestamp":"2018. március. 22. 06:30","title":"Így lettünk Orbánék alatt a gazdasági kivándorlók országa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a46ca5a-a8bd-4220-af69-f1367102efc7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A sokszoros olimpiai bajnok sprintert közös szponzoruk hozta össze a Borussia Dortmunddal, első edzésére több mint ezren mentek ki.","shortLead":"A sokszoros olimpiai bajnok sprintert közös szponzoruk hozta össze a Borussia Dortmunddal, első edzésére több mint...","id":"20180323_A_nap_legszebb_sportesemenye_videon_Usain_Bolt_golt_fejel_es_cicazik_dortmundi_edzesen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a46ca5a-a8bd-4220-af69-f1367102efc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b813ae84-fae9-4aaa-be61-36bdb9237024","keywords":null,"link":"/sport/20180323_A_nap_legszebb_sportesemenye_videon_Usain_Bolt_golt_fejel_es_cicazik_dortmundi_edzesen","timestamp":"2018. március. 23. 12:44","title":"A nap legszebb sporteseménye videón: Usain Bolt gólt fejel és cicázik dortmundi edzésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5898e00d-53c8-4e3b-827b-bd262331a4ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök Brüsszelből jelentkezett be a Facebook-oldalán.","shortLead":"A miniszterelnök Brüsszelből jelentkezett be a Facebook-oldalán.","id":"20180322_faradt_orban_indul_harcba_a_soros_zsoldosok_ellen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5898e00d-53c8-4e3b-827b-bd262331a4ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39280f40-179d-420f-b493-00058e8bd9c7","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_faradt_orban_indul_harcba_a_soros_zsoldosok_ellen","timestamp":"2018. március. 22. 12:44","title":"Fáradt Orbán indul harcba a \"Soros-zsoldosok\" ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20d0fa86-ff76-4225-8304-d885269e75a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség nem emelet vádat ellene, de a jogosítvány megszerzése valószínűleg nehezebb lesz az eset után.","shortLead":"A rendőrség nem emelet vádat ellene, de a jogosítvány megszerzése valószínűleg nehezebb lesz az eset után.","id":"20180323_forgalmi_vizsga_tanulovezeto_baleset","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20d0fa86-ff76-4225-8304-d885269e75a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6100c509-944f-44b6-894e-03fe3f335996","keywords":null,"link":"/cegauto/20180323_forgalmi_vizsga_tanulovezeto_baleset","timestamp":"2018. március. 23. 13:21","title":"Hátramenet helyett sebességbe tette az autót a forgalmi vizsgán, a vizsgaközpont épületében állt meg a kocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]