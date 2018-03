Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"faaf3065-e46f-4915-8db9-96a6c79fc9e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mit jelent a választás? Mi a választások következménye? Miért van ennyi plakát? A telefonokra és tabletekre letölthető digitális könyv Gyurkó Szilvia gyerekjogász írásából készült.\r

\r

","shortLead":"Mit jelent a választás? Mi a választások következménye? Miért van ennyi plakát? A telefonokra és tabletekre letölthető...","id":"20180322_Mit_mondjunk_a_gyerekeknek_a_valasztasrol__ingyenes_ekonyv_segit_a_szuloknek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=faaf3065-e46f-4915-8db9-96a6c79fc9e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83b348fd-a42a-4d59-b32e-f20200ccb873","keywords":null,"link":"/elet/20180322_Mit_mondjunk_a_gyerekeknek_a_valasztasrol__ingyenes_ekonyv_segit_a_szuloknek","timestamp":"2018. március. 22. 12:17","title":"Mit mondjunk a gyerekeknek a választásról? – ingyenes e-könyv segít a szülőknek, tanároknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c84963-02ed-4236-be05-ae45c2c1d196","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Salisbury korábban hangulatos utcáiról és a katedrálisáról volt ismert, mostanában az orosz-brit viszályhoz vezető kémjátszámáról vált ismertté. Azt már jóval kevesebben tudják: a helyi közszolgálati dolgozók nyugdíjalapja szép pénzt tart orosz állampapírokban és Szberbank részvényekben.","shortLead":"Salisbury korábban hangulatos utcáiról és a katedrálisáról volt ismert, mostanában az orosz-brit viszályhoz vezető...","id":"20180322_Putyin_rohoghet_a_markaba_a_rendszerevel_kemenykedo_britek_leendo_nyugdijasai_is_Oroszorszagot_penzelik","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03c84963-02ed-4236-be05-ae45c2c1d196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b8a13f-807e-4bbd-a5b5-c9d4b6c09f73","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180322_Putyin_rohoghet_a_markaba_a_rendszerevel_kemenykedo_britek_leendo_nyugdijasai_is_Oroszorszagot_penzelik","timestamp":"2018. március. 22. 12:15","title":"Putyin röhöghet a markába, a rendszerével keménykedő britek leendő nyugdíjasai is Oroszországot pénzelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88ddbaf5-bc67-4af7-b252-44f8ef3bdfcc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Találkozunk három hónap múlva, Monsieur Juncker!","shortLead":"Találkozunk három hónap múlva, Monsieur Juncker!","id":"20180322_Brusszel_mokamestere_kifejtette_mi_az_EU_lenyege","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88ddbaf5-bc67-4af7-b252-44f8ef3bdfcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37cb4558-65b8-4b01-83ad-ed4aa408c152","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180322_Brusszel_mokamestere_kifejtette_mi_az_EU_lenyege","timestamp":"2018. március. 22. 19:45","title":"Brüsszel mókamestere kifejtette, mi az EU lényege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"166bd75d-cbaa-438d-a938-463db5d48cc9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A német klub bejelentése szerint ezzel valóra válik a jamaicai sprinter álma, hogy egy topcsapattal eddzen. ","shortLead":"A német klub bejelentése szerint ezzel valóra válik a jamaicai sprinter álma, hogy egy topcsapattal eddzen. ","id":"20180322_Jon_Usain_Bolt_nagy_napja_penteken_mar_edzeni_fog_a_Borussia_Dortmunddal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=166bd75d-cbaa-438d-a938-463db5d48cc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"111a7e75-e3bc-42f7-85f9-03cc2554446f","keywords":null,"link":"/sport/20180322_Jon_Usain_Bolt_nagy_napja_penteken_mar_edzeni_fog_a_Borussia_Dortmunddal","timestamp":"2018. március. 22. 15:32","title":"Jön Usain Bolt nagy napja: pénteken már edzeni fog a Borussia Dortmunddal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49b572af-7dd1-477f-84b4-1ed469b2692d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M5-ös sem mondható gyengének, de az Audi újdonsága még a bajor sportolónál is erősebbnek ígérkezik.","shortLead":"Az M5-ös sem mondható gyengének, de az Audi újdonsága még a bajor sportolónál is erősebbnek ígérkezik.","id":"20180323_bmw_m5_alazasra_keszul_a_650_loeros_audi_rs6","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49b572af-7dd1-477f-84b4-1ed469b2692d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6bc3fce-acff-4016-9155-e94660582298","keywords":null,"link":"/cegauto/20180323_bmw_m5_alazasra_keszul_a_650_loeros_audi_rs6","timestamp":"2018. március. 23. 14:26","title":"BMW M5-alázásra készül a 650 lóerős Audi RS6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4befbd0-c77d-4a7a-9942-de41e4a80258","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Száznyolcvan résztvevő közül ötöt sorsoltak ki, ők kamatmentes állami támogatást kapnak a lakásvásárlásukhoz.","shortLead":"Száznyolcvan résztvevő közül ötöt sorsoltak ki, ők kamatmentes állami támogatást kapnak a lakásvásárlásukhoz.","id":"20180322_Oten_orulhetnek_megvolt_az_elso_sorsolas_a_magyar_lakaslotton","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4befbd0-c77d-4a7a-9942-de41e4a80258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f187387-ffc7-44f6-9bee-1d3e68651a2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180322_Oten_orulhetnek_megvolt_az_elso_sorsolas_a_magyar_lakaslotton","timestamp":"2018. március. 22. 17:17","title":"Öten örülhetnek, megvolt az első sorsolás a magyar lakáslottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd164756-d116-489f-9150-df705fca6ab3","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Miért olyan nehéz a saját ízlésünk szerint illatot választani?","shortLead":"Miért olyan nehéz a saját ízlésünk szerint illatot választani?","id":"20180323_A_menekultvalsagbol_is_lehet_illatot_krealni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd164756-d116-489f-9150-df705fca6ab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a9be636-9947-4975-933c-41693dd561e9","keywords":null,"link":"/elet/20180323_A_menekultvalsagbol_is_lehet_illatot_krealni","timestamp":"2018. március. 23. 09:01","title":"A menekültválságból is lehet illatot kreálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66375514-62e4-4f1b-9610-ea226b169360","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Inkább másokra mutogatnak.","shortLead":"Inkább másokra mutogatnak.","id":"20180323_Cafolja_a_kormany_hogy_Orban_megprobalta_megvedeni_Putyint","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66375514-62e4-4f1b-9610-ea226b169360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb1a0bd-414d-4848-86e5-0c362cbe6eb8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180323_Cafolja_a_kormany_hogy_Orban_megprobalta_megvedeni_Putyint","timestamp":"2018. március. 23. 14:46","title":"Tagadja a kormány, hogy Orbán megpróbálta megvédeni Putyint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]