Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0398cd8-0ab1-4060-8b30-98ef1ed0fadf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az élelmiszersegélyek ügyében Hadházy Ákos beszélt visszaélésekről néhány hónappal ezelőtt.","shortLead":"Az élelmiszersegélyek ügyében Hadházy Ákos beszélt visszaélésekről néhány hónappal ezelőtt.","id":"20180323_Ujabb_botranyos_EUprogram_miatt_vizsgalodik_az_OLAF","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0398cd8-0ab1-4060-8b30-98ef1ed0fadf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d7bddc-721e-4c9e-a20f-4ddb7c409ff2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180323_Ujabb_botranyos_EUprogram_miatt_vizsgalodik_az_OLAF","timestamp":"2018. március. 23. 13:44","title":"Újabb botrányos EU-program miatt vizsgálódik az OLAF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"841d9ce3-4878-4419-8335-15bcb0fbe237","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A londoni felsőbíróság csütörtökön ismertetett végzéséből derült ki, hogy az egykori orosz-brit kettős ügynök és lánya stabil állapotban van ugyan, de sérülhettek mentális képességeik. Ennek mértékéről azonban nem tudni semmit, mint ahogy arról sem, fel fognak-e épülni.","shortLead":"A londoni felsőbíróság csütörtökön ismertetett végzéséből derült ki, hogy az egykori orosz-brit kettős ügynök és lánya...","id":"20180322_mentalis_serulest_szenvedhetett_az_idegmeregtol_szkripal_es_a_lanya","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=841d9ce3-4878-4419-8335-15bcb0fbe237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bccac1a-4070-49ae-9f55-4a1dde276d4a","keywords":null,"link":"/vilag/20180322_mentalis_serulest_szenvedhetett_az_idegmeregtol_szkripal_es_a_lanya","timestamp":"2018. március. 22. 19:50","title":"Mentális sérülést szenvedhetett az idegméregtől Szkripal és a lánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3adc69a7-2285-489e-89c3-73ca9985cfdf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Metróért Egyesület szerint megszüntették, illetve megszüntetik a konnektorokat a 3-as metró felújított szerelvényein. \r

","shortLead":"A Metróért Egyesület szerint megszüntették, illetve megszüntetik a konnektorokat a 3-as metró felújított szerelvényein...","id":"20180323_ha_a_felujitott_metroban_akart_telefont_tolteni_mar_el_is_felejtheti","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3adc69a7-2285-489e-89c3-73ca9985cfdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c897df5-eef9-44a2-9cbf-99342e9afd8e","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_ha_a_felujitott_metroban_akart_telefont_tolteni_mar_el_is_felejtheti","timestamp":"2018. március. 23. 15:35","title":"Ha a felújított metróban akart telefont tölteni, már el is felejtheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbedeef0-70fd-46f7-99d2-f441483514fb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ki Ner Ma? – Játék és muzsika címmel jelent meg a Trottel Records „meseszerű, narancs, limited vinyl” formátumú válogatása.\r

\r

","shortLead":"Ki Ner Ma? – Játék és muzsika címmel jelent meg a Trottel Records „meseszerű, narancs, limited vinyl” formátumú...","id":"20180322_A_hatalom_hatulrol_teneked_megy_nezd_mit_tanitanak_a_gyerekednek__album_a_magyar_kozeletrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbedeef0-70fd-46f7-99d2-f441483514fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02555be3-16ad-40c9-a19b-bcb4e591d061","keywords":null,"link":"/kultura/20180322_A_hatalom_hatulrol_teneked_megy_nezd_mit_tanitanak_a_gyerekednek__album_a_magyar_kozeletrol","timestamp":"2018. március. 22. 12:59","title":"„A hatalom hátulról teneked megy, nézd, mit tanítanak a gyerekednek” – album a magyar közéletről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc13dfae-70f8-406e-bbdc-4cb145a04db4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A hírek szerint kétéves szerződést kötött a Los Angeles Galaxy-val. ","shortLead":"A hírek szerint kétéves szerződést kötött a Los Angeles Galaxy-val. ","id":"20180322_Ennyi_volt_Ibrahimovic_a_Manchester_United","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc13dfae-70f8-406e-bbdc-4cb145a04db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a693d4e-3cb5-458a-8279-49f6431c50dc","keywords":null,"link":"/sport/20180322_Ennyi_volt_Ibrahimovic_a_Manchester_United","timestamp":"2018. március. 22. 18:06","title":"Ennyi volt Ibrahimovicnak a Manchester United","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4ad5491-7dca-49b6-aa24-bb12684ad41a","c_author":"MTI","category":"itthon.bunugy","description":"Április 25-ére tűzte ki a bőnyi rendőrgyilkossággal vádolt Győrkös István ügyében az első tárgyalást a Szombathelyi Törvényszék.","shortLead":"Április 25-ére tűzte ki a bőnyi rendőrgyilkossággal vádolt Győrkös István ügyében az első tárgyalást a Szombathelyi...","id":"20180323_Aprilis_vegen_targyaljak_a_bonyi_rendorgyilkos_ugyet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4ad5491-7dca-49b6-aa24-bb12684ad41a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a36c1682-23d3-401a-bc9f-be12b75eabb8","keywords":null,"link":"/itthon.bunugy/20180323_Aprilis_vegen_targyaljak_a_bonyi_rendorgyilkos_ugyet","timestamp":"2018. március. 23. 13:48","title":"Április végén tárgyalják a bőnyi rendőrgyilkos ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c1d7264-7ce4-4f0d-ba3a-a72abee00dad","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A merényletet iszlamista szélsőségesek követették el. ","shortLead":"A merényletet iszlamista szélsőségesek követették el. ","id":"20180322_Pokolgep_robbant_egy_szalloda_kozeleben_Szomaliaban_14_halott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c1d7264-7ce4-4f0d-ba3a-a72abee00dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6b5ab0d-cf88-4fe2-84d1-158ebf9f2270","keywords":null,"link":"/vilag/20180322_Pokolgep_robbant_egy_szalloda_kozeleben_Szomaliaban_14_halott","timestamp":"2018. március. 22. 21:08","title":"Pokolgép robbant egy szálloda közelében Szomáliában, 14 halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e74b95f-3015-4db2-a12b-d54e138c06f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jeff Bezos is részt vett az Amazon kifejezetten robotokkal foglalkozó konferenciáján, ahol egy négylábú társa is akadt. Hús-vér jószág helyett azonban a Boston Dynamics jól ismert \"kutyája\" csapódott mellé. Az esetről készült fotó szinte felrobbantotta a netet.","shortLead":"Jeff Bezos is részt vett az Amazon kifejezetten robotokkal foglalkozó konferenciáján, ahol egy négylábú társa is akadt...","id":"20180322_jeff_bezos_amazon_robotkutya_setaltatas_boston_dynamics_spotmini_amazon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e74b95f-3015-4db2-a12b-d54e138c06f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9262086-2eaa-40d3-94af-2c01261faf70","keywords":null,"link":"/tudomany/20180322_jeff_bezos_amazon_robotkutya_setaltatas_boston_dynamics_spotmini_amazon","timestamp":"2018. március. 22. 10:03","title":"Egyszerre ámulatba ejtő és félelmetes a robotkutyát sétáltató Amazon-főnök fotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]