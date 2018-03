Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd784ad1-df8a-42a3-af93-62c5cd2ae3e9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Atlético Madrid, valamint a Chelsea is érdeklődik a 27 éves magyar kapus iránt.","shortLead":"Az Atlético Madrid, valamint a Chelsea is érdeklődik a 27 éves magyar kapus iránt.","id":"20180322_Ket_europai_sztarcsapat_is_kinezte_maganak_Gulacsi_Petert","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd784ad1-df8a-42a3-af93-62c5cd2ae3e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd28433-6942-4da8-9250-d40f7c8620b8","keywords":null,"link":"/sport/20180322_Ket_europai_sztarcsapat_is_kinezte_maganak_Gulacsi_Petert","timestamp":"2018. március. 22. 15:15","title":"Két európai sztárcsapat is kinézte magának Gulácsi Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaaac9ec-5eba-4ecd-9835-b087970eba7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt annyira a Fideszt látja egyetlen megoldásnak, hogy nemhogy nem indul a választáson, hanem fel is oszlatja magát, nehogy valakit megzavarjon.\r

