[{"available":true,"c_guid":"20539912-e7be-4b24-9f17-79836ec64d2a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pedig a tanulmányi ösztöndíjak összege eddig is csak töredéke volt a hökösök úgynevezett közéleti ösztöndíjáénak.","shortLead":"Pedig a tanulmányi ösztöndíjak összege eddig is csak töredéke volt a hökösök úgynevezett közéleti ösztöndíjáénak.","id":"20180323_A_jol_tanulo_orvostanhallgatok_karara_emeltek_a_Semmelweis_Egyetem_hokosei_a_sajat_fizetesuket","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20539912-e7be-4b24-9f17-79836ec64d2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"274b4f34-2bde-49f8-af38-a2243b717161","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180323_A_jol_tanulo_orvostanhallgatok_karara_emeltek_a_Semmelweis_Egyetem_hokosei_a_sajat_fizetesuket","timestamp":"2018. március. 23. 14:15","title":"A jól tanuló orvostanhallgatók kárára emelték a Semmelweis Egyetem hökösei a saját fizetésüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"857d2c59-46ee-47ee-bc09-7e6283268584","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A közösség közleményt adott ki a magyarországi muszlimok elleni gyűlöletkeltés ügyében. ","shortLead":"A közösség közleményt adott ki a magyarországi muszlimok elleni gyűlöletkeltés ügyében. ","id":"20180322_Magyar_Iszlam_Kozosseg_Nem_kivanunk_reszt_venni_a_politikai_sardobalasban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=857d2c59-46ee-47ee-bc09-7e6283268584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3779aa45-a4c7-4491-ae41-4e9bcb1a6370","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_Magyar_Iszlam_Kozosseg_Nem_kivanunk_reszt_venni_a_politikai_sardobalasban","timestamp":"2018. március. 22. 08:26","title":"Magyar Iszlám Közösség: Nem kívánunk részt venni a politikai sárdobálásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82a81366-f502-44c9-9753-352ad5759385","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem sokat váratott magára a válasz.","shortLead":"Nem sokat váratott magára a válasz.","id":"20180323_Kina_visszavag_Trumpnak_nyakunkon_a_kereskedelmi_haboru","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82a81366-f502-44c9-9753-352ad5759385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b6d718c-f3d2-473a-886a-c0147fe0b058","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180323_Kina_visszavag_Trumpnak_nyakunkon_a_kereskedelmi_haboru","timestamp":"2018. március. 23. 10:17","title":"Kína visszavág Trumpnak, nyakunkon a kereskedelmi háború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az oroszokat tartják felelősnek Szergej Szkripal és lánya megmérgezése miatt.","shortLead":"Az oroszokat tartják felelősnek Szergej Szkripal és lánya megmérgezése miatt.","id":"20180323_Kemenyen_odaszolt_Moszkvanak_az_EU","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c75b4717-1062-4408-8025-05efff580c34","keywords":null,"link":"/vilag/20180323_Kemenyen_odaszolt_Moszkvanak_az_EU","timestamp":"2018. március. 23. 00:18","title":"Keményen odaszólt Moszkvának az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc13dfae-70f8-406e-bbdc-4cb145a04db4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A hírek szerint kétéves szerződést kötött a Los Angeles Galaxy-val. ","shortLead":"A hírek szerint kétéves szerződést kötött a Los Angeles Galaxy-val. ","id":"20180322_Ennyi_volt_Ibrahimovic_a_Manchester_United","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc13dfae-70f8-406e-bbdc-4cb145a04db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a693d4e-3cb5-458a-8279-49f6431c50dc","keywords":null,"link":"/sport/20180322_Ennyi_volt_Ibrahimovic_a_Manchester_United","timestamp":"2018. március. 22. 18:06","title":"Ennyi volt Ibrahimovicnak a Manchester United","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e74b95f-3015-4db2-a12b-d54e138c06f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jeff Bezos is részt vett az Amazon kifejezetten robotokkal foglalkozó konferenciáján, ahol egy négylábú társa is akadt. Hús-vér jószág helyett azonban a Boston Dynamics jól ismert \"kutyája\" csapódott mellé. Az esetről készült fotó szinte felrobbantotta a netet.","shortLead":"Jeff Bezos is részt vett az Amazon kifejezetten robotokkal foglalkozó konferenciáján, ahol egy négylábú társa is akadt...","id":"20180322_jeff_bezos_amazon_robotkutya_setaltatas_boston_dynamics_spotmini_amazon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e74b95f-3015-4db2-a12b-d54e138c06f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9262086-2eaa-40d3-94af-2c01261faf70","keywords":null,"link":"/tudomany/20180322_jeff_bezos_amazon_robotkutya_setaltatas_boston_dynamics_spotmini_amazon","timestamp":"2018. március. 22. 10:03","title":"Egyszerre ámulatba ejtő és félelmetes a robotkutyát sétáltató Amazon-főnök fotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab3090ea-17e2-4771-862b-d3271ff96461","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel hárommilliárd forintból hergelt a kormány a civil szervezetek, az Európai Parlament és Soros György ellen, de a saját eredményeik bemutatására is több száz millió forintot szántak. A legtöbb pénz Mészáros Lőrinc médiacégeihez került.","shortLead":"Közel hárommilliárd forintból hergelt a kormány a civil szervezetek, az Európai Parlament és Soros György ellen, de...","id":"20180322_Negymilliard_forintot_koltott_el_ket_honap_alatt_a_kormany_propagandara","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab3090ea-17e2-4771-862b-d3271ff96461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d698968c-1108-4666-8455-0e246904f16a","keywords":null,"link":"/kkv/20180322_Negymilliard_forintot_koltott_el_ket_honap_alatt_a_kormany_propagandara","timestamp":"2018. március. 22. 11:25","title":"Négymilliárd forintot költött el két hónap alatt a kormány propagandára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faaf3065-e46f-4915-8db9-96a6c79fc9e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mit jelent a választás? Mi a választások következménye? Miért van ennyi plakát? A telefonokra és tabletekre letölthető digitális könyv Gyurkó Szilvia gyerekjogász írásából készült.\r

\r

","shortLead":"Mit jelent a választás? Mi a választások következménye? Miért van ennyi plakát? A telefonokra és tabletekre letölthető...","id":"20180322_Mit_mondjunk_a_gyerekeknek_a_valasztasrol__ingyenes_ekonyv_segit_a_szuloknek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=faaf3065-e46f-4915-8db9-96a6c79fc9e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83b348fd-a42a-4d59-b32e-f20200ccb873","keywords":null,"link":"/elet/20180322_Mit_mondjunk_a_gyerekeknek_a_valasztasrol__ingyenes_ekonyv_segit_a_szuloknek","timestamp":"2018. március. 22. 12:17","title":"Mit mondjunk a gyerekeknek a választásról? – ingyenes e-könyv segít a szülőknek, tanároknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]