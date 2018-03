Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20d0fa86-ff76-4225-8304-d885269e75a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség nem emelet vádat ellene, de a jogosítvány megszerzése valószínűleg nehezebb lesz az eset után.","shortLead":"A rendőrség nem emelet vádat ellene, de a jogosítvány megszerzése valószínűleg nehezebb lesz az eset után.","id":"20180323_forgalmi_vizsga_tanulovezeto_baleset","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20d0fa86-ff76-4225-8304-d885269e75a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6100c509-944f-44b6-894e-03fe3f335996","keywords":null,"link":"/cegauto/20180323_forgalmi_vizsga_tanulovezeto_baleset","timestamp":"2018. március. 23. 13:21","title":"Hátramenet helyett sebességbe tette az autót a forgalmi vizsgán, a vizsgaközpont épületében állt meg a kocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"897df76f-9413-4c32-aad3-2105680f4d68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vonat nekiütközött a csatornafedélnek, tolta valameddig, de nem siklott ki, anyagi kár nem keletkezett. ","shortLead":"A vonat nekiütközött a csatornafedélnek, tolta valameddig, de nem siklott ki, anyagi kár nem keletkezett. ","id":"20180323_kis_hijan_kisiklattak_egy_ausztria_felol_erkezo_vonatot_nyomoz_a_rendorseg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=897df76f-9413-4c32-aad3-2105680f4d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5f7ce46-12e2-4194-8bf7-ab9255b407a9","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_kis_hijan_kisiklattak_egy_ausztria_felol_erkezo_vonatot_nyomoz_a_rendorseg","timestamp":"2018. március. 23. 22:07","title":"Kis híján kisiklattak egy Ausztria felől érkező vonatot, nyomoz a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31e68692-145c-4651-a67a-483c2995cddf","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az AMTS nemcsak az újabb nyugati tuningcsodák szerelmeseinek szól, hanem a régebbi szocialista járgányokat kedvelőknek is remek program. És itt még Tom Hanks sem unatkozna.","shortLead":"Az AMTS nemcsak az újabb nyugati tuningcsodák szerelmeseinek szól, hanem a régebbi szocialista járgányokat kedvelőknek...","id":"20180324_rendor_ladak_szenne_tuningolt_skodak_patika_trabik__remek_hetvegi_autos_program_budapesten","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31e68692-145c-4651-a67a-483c2995cddf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bc46425-ea89-4d22-b03c-e644c67c93a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180324_rendor_ladak_szenne_tuningolt_skodak_patika_trabik__remek_hetvegi_autos_program_budapesten","timestamp":"2018. március. 24. 08:21","title":"Rendőr Ladák, szénné tuningolt Skodák, patika Trabik - remek hétvégi autós program Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A péntek reggeli műsorban jelentették be, hogy április 9-ig szabira mennek. A tavaszi szünettel indokolták.\r

\r

","shortLead":"A péntek reggeli műsorban jelentették be, hogy április 9-ig szabira mennek. A tavaszi szünettel indokolták.\r

\r

","id":"20180323_Epp_a_valasztasokig_mennek_szabadsagra_Sebestyen_Balazsek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1589eac1-374e-462d-aac1-7f72b7c58dbe","keywords":null,"link":"/kultura/20180323_Epp_a_valasztasokig_mennek_szabadsagra_Sebestyen_Balazsek","timestamp":"2018. március. 23. 13:45","title":"Épp a választásokig mennek szabadságra Sebestyén Balázsék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3adc69a7-2285-489e-89c3-73ca9985cfdf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Metróért Egyesület szerint megszüntették, illetve megszüntetik a konnektorokat a 3-as metró felújított szerelvényein. \r

","shortLead":"A Metróért Egyesület szerint megszüntették, illetve megszüntetik a konnektorokat a 3-as metró felújított szerelvényein...","id":"20180323_ha_a_felujitott_metroban_akart_telefont_tolteni_mar_el_is_felejtheti","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3adc69a7-2285-489e-89c3-73ca9985cfdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c897df5-eef9-44a2-9cbf-99342e9afd8e","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_ha_a_felujitott_metroban_akart_telefont_tolteni_mar_el_is_felejtheti","timestamp":"2018. március. 23. 15:35","title":"Ha a felújított metróban akart telefont tölteni, már el is felejtheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74294f55-d847-49be-af39-7dea4494df71","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elárverezik Gábor Zsazsa hagyatékát: a magyar származású hollywoodi filmdíva halála után 16 hónappal mintegy ezer tárgyat, köztük ékszereket, festményeket, bútorokat és drága estélyi ruhákat értékesítenek április közepén a Beverly Hills-i Heritage aukciósházban. ","shortLead":"Elárverezik Gábor Zsazsa hagyatékát: a magyar származású hollywoodi filmdíva halála után 16 hónappal mintegy ezer...","id":"20180322_Kalapacs_ala_kerul_Gabor_Zsazsa_agya","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74294f55-d847-49be-af39-7dea4494df71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31fb93fa-9fa8-48fc-80d8-0f427224bf00","keywords":null,"link":"/kultura/20180322_Kalapacs_ala_kerul_Gabor_Zsazsa_agya","timestamp":"2018. március. 22. 16:03","title":"Kalapács alá kerül Gábor Zsazsa ágya és kismillió tárgya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"844a2f0a-838a-41e8-8d81-cc77c6aca24b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő extravagáns punkvezért játszik John Cameron Mitchell, Így csajozz egy földönkívülivel című vígjátékában.","shortLead":"A színésznő extravagáns punkvezért játszik John Cameron Mitchell, Így csajozz egy földönkívülivel című vígjátékában.","id":"20180323_Majusban_lathatjuk_Nicole_Kidmant_punkvezerkent","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=844a2f0a-838a-41e8-8d81-cc77c6aca24b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36093774-7830-4440-a4a9-249c18e26738","keywords":null,"link":"/kultura/20180323_Majusban_lathatjuk_Nicole_Kidmant_punkvezerkent","timestamp":"2018. március. 23. 12:25","title":"Májusban láthatjuk Nicole Kidmant punkvezérként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az emberi jogi díjjal egyértelmű politikai jelzést szerettek volna adni egy olyan időszakban, amikor sok országban megerősödtek a nacionalista–populista tendenciák.



","shortLead":"Az emberi jogi díjjal egyértelmű politikai jelzést szerettek volna adni egy olyan időszakban, amikor sok országban...","id":"20180324_Az_a_meggyozodes_vezeti_hogy_a_vagyon_kotelezettseg__igy_meltattak_a_dijatadon_Sorost","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc12620-b69e-4ae0-a012-a07b816bd422","keywords":null,"link":"/kultura/20180324_Az_a_meggyozodes_vezeti_hogy_a_vagyon_kotelezettseg__igy_meltattak_a_dijatadon_Sorost","timestamp":"2018. március. 24. 09:25","title":"„Az a meggyőződés vezeti, hogy a vagyon kötelezettség” – így méltatták a díjátadón Sorost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]