[{"available":true,"c_guid":"3a46ca5a-a8bd-4220-af69-f1367102efc7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A sokszoros olimpiai bajnok sprintert közös szponzoruk hozta össze a Borussia Dortmunddal, első edzésére több mint ezren mentek ki.","shortLead":"A sokszoros olimpiai bajnok sprintert közös szponzoruk hozta össze a Borussia Dortmunddal, első edzésére több mint...","id":"20180323_A_nap_legszebb_sportesemenye_videon_Usain_Bolt_golt_fejel_es_cicazik_dortmundi_edzesen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a46ca5a-a8bd-4220-af69-f1367102efc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b813ae84-fae9-4aaa-be61-36bdb9237024","keywords":null,"link":"/sport/20180323_A_nap_legszebb_sportesemenye_videon_Usain_Bolt_golt_fejel_es_cicazik_dortmundi_edzesen","timestamp":"2018. március. 23. 12:44","title":"A nap legszebb sporteseménye videón: Usain Bolt gólt fejel és cicázik dortmundi edzésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfae770e-7fcd-4af7-b0af-51050d89e1f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Orbán Viktornak azt nyilatkozta, hogy március 10-én Gödöllőn járt, és megtekintette azt a szántóföldet, ahol az uszodát szeretnék megépíteni. A helyieknek szórt fideszes kampányanyagon viszont az elért eredmények között szerepel az uszoda.","shortLead":"Orbán Viktornak azt nyilatkozta, hogy március 10-én Gödöllőn járt, és megtekintette azt a szántóföldet, ahol az uszodát...","id":"20180323_Itt_a_Fidesz_szerint_egy_uszoda_all_Micsoda_hogy_nem_latja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfae770e-7fcd-4af7-b0af-51050d89e1f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c0206c4-1f4e-4ebf-9d98-3c9c2160184c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180323_Itt_a_Fidesz_szerint_egy_uszoda_all_Micsoda_hogy_nem_latja","timestamp":"2018. március. 23. 12:59","title":"Itt a Fidesz szerint egy uszoda áll. Micsoda, hogy nem látja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e81441-f281-43d9-9665-026292b940d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Brent olajfajta napi jegyzési adatai alapján 50 dollár fölött maradt az ásványolaj hordónkénti átlagára az adóhatóság által vizsgált időszakban, így áprilistól nem változik az üzemanyagok jövedéki adója.","shortLead":"A Brent olajfajta napi jegyzési adatai alapján 50 dollár fölött maradt az ásványolaj hordónkénti átlagára...","id":"20180322_Aprilisi_benzinarkeplet_az_allam_tovabbra_is_jol_jar_az_autos_tovabbra_sem","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84e81441-f281-43d9-9665-026292b940d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f8fb962-07b1-476d-bc56-0c9ef7565152","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180322_Aprilisi_benzinarkeplet_az_allam_tovabbra_is_jol_jar_az_autos_tovabbra_sem","timestamp":"2018. március. 22. 16:52","title":"Áprilisi benzinár képlet: az állam továbbra is jól jár, az autós továbbra sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8e19671-aec2-4946-b116-22ce6479c404","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Befolyással üzérkedés miatt indult büntetőügyben is felfüggesztette Szepessy Zsolt (Összefogás Párt) képviselőjelölt mentelmi jogát a Nemzeti Választási Bizottság. ","shortLead":"Befolyással üzérkedés miatt indult büntetőügyben is felfüggesztette Szepessy Zsolt (Összefogás Párt) képviselőjelölt...","id":"20180323_ujabb_ugyben_fuggesztettek_fel_szepessy_zsolt_mentelmi_jogat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8e19671-aec2-4946-b116-22ce6479c404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ea1b9cb-0f0e-4ba1-8f18-c73974bc09b3","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_ujabb_ugyben_fuggesztettek_fel_szepessy_zsolt_mentelmi_jogat","timestamp":"2018. március. 23. 16:12","title":"Újabb ügyben függesztették fel Szepessy Zsolt mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d801d52-d874-4b2e-9a2e-6d80ee0e11de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jó hír a villanyautók szerelmeseinek: már csak pár év, és ezek az autók a mostaninál jelentősen olcsóbbak lesznek.","shortLead":"Jó hír a villanyautók szerelmeseinek: már csak pár év, és ezek az autók a mostaninál jelentősen olcsóbbak lesznek.","id":"20180323_tamad_a_csend_az_elektromos_autok_olcsobbak_lesznek_benzines_tarsaiknal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d801d52-d874-4b2e-9a2e-6d80ee0e11de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d02157e5-aa30-4d15-bfe5-4d0e4f3b3137","keywords":null,"link":"/cegauto/20180323_tamad_a_csend_az_elektromos_autok_olcsobbak_lesznek_benzines_tarsaiknal","timestamp":"2018. március. 23. 11:23","title":"Támad a csend: az elektromos autók olcsóbbak lesznek benzines társaiknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"042c0737-e9cd-4753-b861-3360aa7c5d39","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az egykori SZDSZ-es politikus szerint csak Kecskeméten négyezer ember munkáját veszélyezteti a „Soros-hálózat”","shortLead":"Az egykori SZDSZ-es politikus szerint csak Kecskeméten négyezer ember munkáját veszélyezteti a „Soros-hálózat”","id":"20180324_Halasz_Janos_ezuttal_a_Soros_altal_veszelyeztetett_Mercedesert_remeg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=042c0737-e9cd-4753-b861-3360aa7c5d39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d59836b5-d7cd-420e-bf90-eeb8b273cbf5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Halasz_Janos_ezuttal_a_Soros_altal_veszelyeztetett_Mercedesert_remeg","timestamp":"2018. március. 24. 13:55","title":"Halász János ezúttal a Soros által veszélyeztetett Mercedesért remeg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08bf8fb0-803c-4364-8bf4-e019e8905355","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus a Facebook-oldalán szólalt meg.","shortLead":"A politikus a Facebook-oldalán szólalt meg.","id":"20180323_Szabo_tagadja_az_12_milliardot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08bf8fb0-803c-4364-8bf4-e019e8905355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db02c3cc-53e6-429d-a84d-5f2268285e05","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_Szabo_tagadja_az_12_milliardot","timestamp":"2018. március. 23. 11:50","title":"Tagadja a hírbe hozott fideszes képviselő, hogy köze lenne az 1,2 milliárdos számlához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e93e774-1507-4083-9552-20502dae4f40","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az egy hónappal rövidebb kereséssel a nagyvárosokban a vételár majdnem 1 százalékát lehet megspórolni a folyamatosan emelkedő árak miatt. Ez pedig százezrekben mérhető megtakarítást is jelenthet.","shortLead":"Az egy hónappal rövidebb kereséssel a nagyvárosokban a vételár majdnem 1 százalékát lehet megspórolni a folyamatosan...","id":"20180323_Egy_szazalekot_sporolhat_a_vetelarral_ha_egy_honapon_belul_dont_a_lakasvasarlasrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e93e774-1507-4083-9552-20502dae4f40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f0c6a2-938b-4854-8d40-bff177dd52fb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180323_Egy_szazalekot_sporolhat_a_vetelarral_ha_egy_honapon_belul_dont_a_lakasvasarlasrol","timestamp":"2018. március. 23. 09:34","title":"Egy százalékot spórolhat a vételárral, ha egy hónapon belül dönt a lakásvásárlásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]