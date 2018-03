Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de57d448-d533-4d16-90c9-d2d2b0024fc6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Drew Barrymore nagyon szeretné, ha békén hagynák.","shortLead":"Drew Barrymore nagyon szeretné, ha békén hagynák.","id":"20180323_Nem_terhes_csak_kover","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de57d448-d533-4d16-90c9-d2d2b0024fc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac1f3028-a350-4537-a0e1-d12f81463881","keywords":null,"link":"/elet/20180323_Nem_terhes_csak_kover","timestamp":"2018. március. 23. 09:15","title":"Nem terhes, csak kövér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2bfcd4-e516-4558-8045-82be5d02e3b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kósa Lajos városának egyik hírportálja megmondta a tutit a „csengeri szélhámosnővel” kapcsolatos botrány ügyében. ","shortLead":"Kósa Lajos városának egyik hírportálja megmondta a tutit a „csengeri szélhámosnővel” kapcsolatos botrány ügyében. ","id":"20180323_hosiesen_megvedte_a_dehir_a_tobb_ember_utjaban_allo_kosat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e2bfcd4-e516-4558-8045-82be5d02e3b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"670dbae7-df06-4654-9a6b-b6871e77b8d0","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_hosiesen_megvedte_a_dehir_a_tobb_ember_utjaban_allo_kosat","timestamp":"2018. március. 23. 15:09","title":"Hősiesen megvédte a Dehir \"a több ember útjában álló\" Kósát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00c4f04e-a7ba-4b23-8366-aec6c9affb57","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2018-ban negyedik alkalommal rendezik meg Johann Sebastian Bach születésnapja alkalmából a Bach Mindenkinek Fesztivált. Koncertek aluljárókban, tereken, templomokban, hangversenytermekben. Öt nap, amikor mindenhol Bach szól, mi elmentünk meghallgatni.","shortLead":"2018-ban negyedik alkalommal rendezik meg Johann Sebastian Bach születésnapja alkalmából a Bach Mindenkinek Fesztivált...","id":"20180324_Bach_fesztival_zene","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00c4f04e-a7ba-4b23-8366-aec6c9affb57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c97d15-bc76-4250-9c6c-2b2620b47409","keywords":null,"link":"/kultura/20180324_Bach_fesztival_zene","timestamp":"2018. március. 24. 13:24","title":"Unja, hogy a metróban is a politika ömlik az arcába? Hallgasson Bachot!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a357131-aaed-4ff2-af6f-38d73973d06c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntek este fél tíz előtt az Együtt elnöke kapta meg a valamennyi, országos listát állító pártnak járó öt percet a közmédia hírcsatornáján. ","shortLead":"Péntek este fél tíz előtt az Együtt elnöke kapta meg a valamennyi, országos listát állító pártnak járó öt percet...","id":"20180323_juhasz_peter_valodi_hirekkel_hekkelte_meg_az_m1_musorat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a357131-aaed-4ff2-af6f-38d73973d06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4ec7f94-628f-46ff-a373-646afb753e0a","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_juhasz_peter_valodi_hirekkel_hekkelte_meg_az_m1_musorat","timestamp":"2018. március. 23. 22:07","title":"Valódi hírekkel hekkelte meg Juhász Péter az M1 műsorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0b60ee-372c-4aca-92d5-4946c73e8a2f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ne orosz földgázt vegyen Peking, hanem amerikait, így elkerülhetjük a kereskedelmi háborút. Ezt javasolta Wilbur Ross kereskedelmi miniszter, aki a New York-i Bloomberg hírügynökségnek nyilatkozott azt követően, hogy Donald Trump 60 milliárd dolláros „büntetéssel” sújtotta Kínát.","shortLead":"Ne orosz földgázt vegyen Peking, hanem amerikait, így elkerülhetjük a kereskedelmi háborút. Ezt javasolta Wilbur Ross...","id":"20180324_Trump_ravasz_gazcsapdat_allitott_a_kinaiaknak_de_azok_sem_bolondok_hogy_belesetaljanak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b0b60ee-372c-4aca-92d5-4946c73e8a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b51152-0d51-4349-bdfc-50c29d72d214","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Trump_ravasz_gazcsapdat_allitott_a_kinaiaknak_de_azok_sem_bolondok_hogy_belesetaljanak","timestamp":"2018. március. 24. 10:41","title":"Trump ravasz gázcsapdát állított a kínaiaknak, de azok sem bolondok, hogy belesétáljanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b9d056a-1dea-4b30-a04e-6aa7cbdd67dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mint korábban megírtuk, a közlekedési szabályok megsértése miatt ötvenezer forintos bírságokat kaptak a február 23-i diáktüntetés egyes résztvevői. Azóta kiderült, megbüntették a hvg.hu munkatársát is, pedig ő csak tudósított az eseményről.","shortLead":"Mint korábban megírtuk, a közlekedési szabályok megsértése miatt ötvenezer forintos bírságokat kaptak a február 23-i...","id":"20180323_A_hvghu_munkatarsat_is_otvenezer_forintra_buntettek_a_diaktuntetesen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b9d056a-1dea-4b30-a04e-6aa7cbdd67dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66790796-3eae-44a6-8270-568e9552314a","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_A_hvghu_munkatarsat_is_otvenezer_forintra_buntettek_a_diaktuntetesen","timestamp":"2018. március. 23. 16:20","title":"50 000 forintra büntették a hvg.hu munkatársát, mert tudósított a diáktüntetésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20539912-e7be-4b24-9f17-79836ec64d2a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pedig a tanulmányi ösztöndíjak összege eddig is csak töredéke volt a hökösök úgynevezett közéleti ösztöndíjáénak.","shortLead":"Pedig a tanulmányi ösztöndíjak összege eddig is csak töredéke volt a hökösök úgynevezett közéleti ösztöndíjáénak.","id":"20180323_A_jol_tanulo_orvostanhallgatok_karara_emeltek_a_Semmelweis_Egyetem_hokosei_a_sajat_fizetesuket","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20539912-e7be-4b24-9f17-79836ec64d2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"274b4f34-2bde-49f8-af38-a2243b717161","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180323_A_jol_tanulo_orvostanhallgatok_karara_emeltek_a_Semmelweis_Egyetem_hokosei_a_sajat_fizetesuket","timestamp":"2018. március. 23. 14:15","title":"A jól tanuló orvostanhallgatók kárára emelték a Semmelweis Egyetem hökösei a saját fizetésüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40cce392-4fec-4b2a-bb16-9805dc6fdaf5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mentők nagyon sokáig küzdöttek azért, hogy a nő egyáltalán szállítható állapotban legyen.","shortLead":"A mentők nagyon sokáig küzdöttek azért, hogy a nő egyáltalán szállítható állapotban legyen.","id":"20180324_Elethalal_kozott_van_a_ferihegyi_panikban_a_csuszdarol_kiesett_no","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40cce392-4fec-4b2a-bb16-9805dc6fdaf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e740fc-c240-4653-874f-e95fcd22078d","keywords":null,"link":"/elet/20180324_Elethalal_kozott_van_a_ferihegyi_panikban_a_csuszdarol_kiesett_no","timestamp":"2018. március. 24. 12:32","title":"Élet-halál között van a ferihegyi pánikban megsérült nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]