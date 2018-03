Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5843cb8d-a317-4b37-a13a-034513a00a09","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Biztos győzelmet jósol a Fidesznek a Republikon Intézet a 24.hu megbízásából készült mandátumbecslése, arra azonban nem számítanak a statisztikusok, hogy a kormánypárt képes lesz kétharmados többségbe kerülni. ","shortLead":"Biztos győzelmet jósol a Fidesznek a Republikon Intézet a 24.hu megbízásából készült mandátumbecslése, arra azonban nem...","id":"20180322_republikon_intezet_mandatumbecsles","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5843cb8d-a317-4b37-a13a-034513a00a09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e569e7-0538-4bd1-9500-dc36521dfc8d","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_republikon_intezet_mandatumbecsles","timestamp":"2018. március. 22. 13:40","title":"Republikon: Nem valószínű a Fidesz-kétharmad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0e4e5cd-0267-45d8-abb7-014358490214","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lesz hétvégén Budapesten minden, mi szem-szájnak ingere: útlezárás, állomáslezárás, óraátállítás. ","shortLead":"Lesz hétvégén Budapesten minden, mi szem-szájnak ingere: útlezárás, állomáslezárás, óraátállítás. ","id":"20180323_kapja_elo_a_menetrendet_mielott_hazaindul_most_hetvegen_a_szombati_bulibol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0e4e5cd-0267-45d8-abb7-014358490214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97bdb702-97ea-47a4-a6dc-9c2596c861d0","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_kapja_elo_a_menetrendet_mielott_hazaindul_most_hetvegen_a_szombati_bulibol","timestamp":"2018. március. 23. 16:20","title":"Kapja elő a menetrendet, mielőtt hazaindul most hétvégén a szombati buliból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bolthálózat kijelölt üzleteiben kedd esténként igyekeznek megkönnyíteni az autista vevők bevásárlását. Két órán át próbálnak minden olyan tényezőt minimálisra szintre csökkenteni, ami esetleg zavarhatja őket. \r

","shortLead":"A bolthálózat kijelölt üzleteiben kedd esténként igyekeznek megkönnyíteni az autista vevők bevásárlását. Két órán át...","id":"20180322_csendes_estekkel_segit_bevasarolni_autista_vevoinek_az_ir_lidl","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a116f24-5dbb-4ef4-978e-3cc7cdf29b66","keywords":null,"link":"/kkv/20180322_csendes_estekkel_segit_bevasarolni_autista_vevoinek_az_ir_lidl","timestamp":"2018. március. 22. 21:41","title":"Csendes estékkel segít bevásárolni autista vevőinek az ír Lidl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3937a3b-9615-4430-bf01-1dc6ab5961bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mindössze tizenöt centiméteres, mumifikálódott lény valószínűleg egy magzat volt, amely koraszülötten jöhetett világra és több genetikai mutációtól szenvedhetett.","shortLead":"A mindössze tizenöt centiméteres, mumifikálódott lény valószínűleg egy magzat volt, amely koraszülötten jöhetett...","id":"20180322_megfejtettek_a_titkot_nem_foldonkivuli_volt_a_chilei_mumia","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3937a3b-9615-4430-bf01-1dc6ab5961bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"189968cc-3350-491a-a3c5-83c4685e5530","keywords":null,"link":"/tudomany/20180322_megfejtettek_a_titkot_nem_foldonkivuli_volt_a_chilei_mumia","timestamp":"2018. március. 22. 19:30","title":"Megfejtették a chilei törpe múmia titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"075b5f6d-ad15-48ad-b252-144fe437115c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A február végével záródott három hónapban 921 millió dollár, részvényenként 57 cent vesztesége keletkezett a cégnek. Az amerikai sportszergyártó két évtized óta először zárt veszteséggel negyedévet.","shortLead":"A február végével záródott három hónapban 921 millió dollár, részvényenként 57 cent vesztesége keletkezett a cégnek...","id":"20180323_nike_adovaltozas_veszteseg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=075b5f6d-ad15-48ad-b252-144fe437115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2580baf-23ef-4c15-af05-23d147eda50a","keywords":null,"link":"/kkv/20180323_nike_adovaltozas_veszteseg","timestamp":"2018. március. 23. 15:21","title":"Ilyesmi húsz éve nem történt a Nike-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200f3b88-9205-4b68-8829-73515dea7010","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiküldte a meghívókat az Apple egy jövő heti oktatási rendezvényre. A tech-világ most a bemutatandó termékekről találgat.","shortLead":"Kiküldte a meghívókat az Apple egy jövő heti oktatási rendezvényre. A tech-világ most a bemutatandó termékekről...","id":"20180323_chicagoi_apple_rendezveny_marcius_vegen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=200f3b88-9205-4b68-8829-73515dea7010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d223bdc-1d7c-4cc8-bac9-d584a360f5db","keywords":null,"link":"/tudomany/20180323_chicagoi_apple_rendezveny_marcius_vegen","timestamp":"2018. március. 23. 10:00","title":"Kimentek a meghívók: a jövő héten újdonságokat mutat be az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5898e00d-53c8-4e3b-827b-bd262331a4ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy a felháborodás Brüsszelben – mondja rövid bejelentkezőjében Orbán Viktor, miután tárgyalt a V4-es csoport többi kormányfőjével az EU-csúcs előtt. Szigort ígért, és egy teljes videóban nem tett említést a migránsokról.","shortLead":"Nagy a felháborodás Brüsszelben – mondja rövid bejelentkezőjében Orbán Viktor, miután tárgyalt a V4-es csoport többi...","id":"20180322_Orban_a_Facebookon_uzeni_buntetni_kell_a_mocskos_Facebookkampanyt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5898e00d-53c8-4e3b-827b-bd262331a4ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61487e26-98f0-4ce7-a46b-4c086689d106","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_Orban_a_Facebookon_uzeni_buntetni_kell_a_mocskos_Facebookkampanyt","timestamp":"2018. március. 22. 17:36","title":"Orbán a Facebookon üzeni: büntetni kell a mocskos Facebook-kampányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f231de53-7e7d-49ea-b6e2-a703a78dd10c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fordulópontnak nevezte Orbán Viktor március 15-ei beszédét az Indexnek adott interjújában Szél Bernadett. Arról is beszélt, hogy szerinte fideszes győzelem esetén börtönbe zárja őt Orbán április 8. után, mert ráfogják, hogy amerikai kém. ","shortLead":"Fordulópontnak nevezte Orbán Viktor március 15-ei beszédét az Indexnek adott interjújában Szél Bernadett. Arról is...","id":"20180323_Szel_Bernadett_Orban_bortonbe_zar_ha_aprilisban_o_nyer","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f231de53-7e7d-49ea-b6e2-a703a78dd10c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c8151ca-a8d0-45e4-bec1-4cd15a06b3e7","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_Szel_Bernadett_Orban_bortonbe_zar_ha_aprilisban_o_nyer","timestamp":"2018. március. 23. 08:42","title":"Szél Bernadett: Orbán börtönbe zár, ha áprilisban ő nyer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]