[{"available":true,"c_guid":"8c1d7264-7ce4-4f0d-ba3a-a72abee00dad","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A merényletet iszlamista szélsőségesek követették el. ","shortLead":"A merényletet iszlamista szélsőségesek követették el. ","id":"20180322_Pokolgep_robbant_egy_szalloda_kozeleben_Szomaliaban_14_halott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c1d7264-7ce4-4f0d-ba3a-a72abee00dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6b5ab0d-cf88-4fe2-84d1-158ebf9f2270","keywords":null,"link":"/vilag/20180322_Pokolgep_robbant_egy_szalloda_kozeleben_Szomaliaban_14_halott","timestamp":"2018. március. 22. 21:08","title":"Pokolgép robbant egy szálloda közelében Szomáliában, 14 halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bc1026d-0e14-4271-97cc-927d13867050","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai részecskegyorsítóban magas energiájú röntgensugárral szkennelték be egy 10. századi zsoltár szövegét. Kiderült, korábban más állt a papíron.","shortLead":"Az amerikai részecskegyorsítóban magas energiájú röntgensugárral szkennelték be egy 10. századi zsoltár szövegét...","id":"20180323_galenosz_zsoltar_orvosi_szoveg_stanford_reszecskegyorsito","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bc1026d-0e14-4271-97cc-927d13867050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"062d1ab5-c9bf-4206-ac54-bbbe179ddbfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180323_galenosz_zsoltar_orvosi_szoveg_stanford_reszecskegyorsito","timestamp":"2018. március. 23. 07:02","title":"Egy több mint 1000 éves szöveget találtak egy zsoltár mögé rejtve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72afa76f-666d-42e6-a4e5-65a91f912d87","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ittas másodpilótát tartóztattak fel a stuttgarti repülőtéren még felszállás előtt.","shortLead":"Ittas másodpilótát tartóztattak fel a stuttgarti repülőtéren még felszállás előtt.","id":"20180324_On_dont_iszik_vagy_vezet__foleg_repulot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72afa76f-666d-42e6-a4e5-65a91f912d87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ef5385f-8fb8-42e1-8e85-12620349604f","keywords":null,"link":"/vilag/20180324_On_dont_iszik_vagy_vezet__foleg_repulot","timestamp":"2018. március. 24. 08:14","title":"Ön dönt: iszik vagy vezet - főleg repülőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd164756-d116-489f-9150-df705fca6ab3","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Miért olyan nehéz a saját ízlésünk szerint illatot választani?","shortLead":"Miért olyan nehéz a saját ízlésünk szerint illatot választani?","id":"20180323_A_menekultvalsagbol_is_lehet_illatot_krealni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd164756-d116-489f-9150-df705fca6ab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a9be636-9947-4975-933c-41693dd561e9","keywords":null,"link":"/elet/20180323_A_menekultvalsagbol_is_lehet_illatot_krealni","timestamp":"2018. március. 23. 09:01","title":"A menekültválságból is lehet illatot kreálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"841d9ce3-4878-4419-8335-15bcb0fbe237","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A londoni felsőbíróság csütörtökön ismertetett végzéséből derült ki, hogy az egykori orosz-brit kettős ügynök és lánya stabil állapotban van ugyan, de sérülhettek mentális képességeik. Ennek mértékéről azonban nem tudni semmit, mint ahogy arról sem, fel fognak-e épülni.","shortLead":"A londoni felsőbíróság csütörtökön ismertetett végzéséből derült ki, hogy az egykori orosz-brit kettős ügynök és lánya...","id":"20180322_mentalis_serulest_szenvedhetett_az_idegmeregtol_szkripal_es_a_lanya","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=841d9ce3-4878-4419-8335-15bcb0fbe237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bccac1a-4070-49ae-9f55-4a1dde276d4a","keywords":null,"link":"/vilag/20180322_mentalis_serulest_szenvedhetett_az_idegmeregtol_szkripal_es_a_lanya","timestamp":"2018. március. 22. 19:50","title":"Mentális sérülést szenvedhetett az idegméregtől Szkripal és a lánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"121fd708-e138-405d-9471-b07bb2cb64b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Először adott interjút Karen McDougal. Könnyen lehet, hogy az őszinteség nagyon sokba fog neki kerülni.","shortLead":"Először adott interjút Karen McDougal. Könnyen lehet, hogy az őszinteség nagyon sokba fog neki kerülni.","id":"20180323_Trump_Playboymodellje_kipakolt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=121fd708-e138-405d-9471-b07bb2cb64b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8238248a-92c1-47dc-9844-994a24a0d345","keywords":null,"link":"/elet/20180323_Trump_Playboymodellje_kipakolt","timestamp":"2018. március. 23. 09:43","title":"Trump Playboy-modellje kipakolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6de9642-d3ce-4f37-bbf6-186061771687","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség szerint hétfő hajnalban 3 óra és 3 óra 30 között vitték el egy cég telephelyéről az autódarut. Azóta állítólag Németország keleti részén, Erfurtban látták felbukkanni. ","shortLead":"A rendőrség szerint hétfő hajnalban 3 óra és 3 óra 30 között vitték el egy cég telephelyéről az autódarut. Azóta...","id":"20180322_egy_48_tonnas_autodarut_is_siman_el_lehet_lopni_stuttgartban_megtettek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6de9642-d3ce-4f37-bbf6-186061771687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"175ad615-b6ac-458d-b710-f90ac0ac4232","keywords":null,"link":"/cegauto/20180322_egy_48_tonnas_autodarut_is_siman_el_lehet_lopni_stuttgartban_megtettek","timestamp":"2018. március. 22. 19:07","title":"Egy 48 tonnás autódarut is simán el lehet lopni, Stuttgartban megtették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e969710d-fca9-4f91-bbb6-d8afc8222e63","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Simán kikapott Budapesten a világranglista 136. Kazahsztántól a most bemutatkozó Georges Leekens szövetségi kapitány vezette magyar labdarúgó válogatott. Nézze meg a gólokat.","shortLead":"Simán kikapott Budapesten a világranglista 136. Kazahsztántól a most bemutatkozó Georges Leekens szövetségi kapitány...","id":"20180323_Remalom_a_Groupamaban_nezze_meg_a_magyarkazah_meccs_goljait","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e969710d-fca9-4f91-bbb6-d8afc8222e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"749bcbd8-8c34-4fda-bd14-f4bbf3f51890","keywords":null,"link":"/sport/20180323_Remalom_a_Groupamaban_nezze_meg_a_magyarkazah_meccs_goljait","timestamp":"2018. március. 23. 21:17","title":"Rémálom a Groupamában: nézze meg a magyar-kazah meccs góljait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]