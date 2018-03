Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82ccfec6-3629-4c12-8e1a-d652eb02ab03","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A piliscsabai gyerekek még külön az óvodaátadóra költött verset is szavaltak az államtitkáréknak.","shortLead":"A piliscsabai gyerekek még külön az óvodaátadóra költött verset is szavaltak az államtitkáréknak.","id":"20180323_retvari_bence_sem_tudja_magat_tavol_tartani_az_ovodasoktol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82ccfec6-3629-4c12-8e1a-d652eb02ab03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37218c76-361c-438f-81b5-cc23653b928d","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_retvari_bence_sem_tudja_magat_tavol_tartani_az_ovodasoktol","timestamp":"2018. március. 23. 17:41","title":"Rétvári Bence sem tudja magát távol tartani az óvodásoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5843cb8d-a317-4b37-a13a-034513a00a09","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Biztos győzelmet jósol a Fidesznek a Republikon Intézet a 24.hu megbízásából készült mandátumbecslése, arra azonban nem számítanak a statisztikusok, hogy a kormánypárt képes lesz kétharmados többségbe kerülni. ","shortLead":"Biztos győzelmet jósol a Fidesznek a Republikon Intézet a 24.hu megbízásából készült mandátumbecslése, arra azonban nem...","id":"20180322_republikon_intezet_mandatumbecsles","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5843cb8d-a317-4b37-a13a-034513a00a09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e569e7-0538-4bd1-9500-dc36521dfc8d","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_republikon_intezet_mandatumbecsles","timestamp":"2018. március. 22. 13:40","title":"Republikon: Nem valószínű a Fidesz-kétharmad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baf7ada5-791c-4352-96af-e31e0b70b037","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kihirdették, melyek a világ legjobb repterei az utasok szerint.","shortLead":"Kihirdették, melyek a világ legjobb repterei az utasok szerint.","id":"20180322_Otodszor_nyert_el_egy_rangos_dijat_a_budapesti_repter","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=baf7ada5-791c-4352-96af-e31e0b70b037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb7d5ba-a0d4-4a46-9236-64919e8dea9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180322_Otodszor_nyert_el_egy_rangos_dijat_a_budapesti_repter","timestamp":"2018. március. 22. 14:37","title":"Ötödször nyert el egy rangos díjat a budapesti reptér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0b60ee-372c-4aca-92d5-4946c73e8a2f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ne orosz földgázt vegyen Peking, hanem amerikait, így elkerülhetjük a kereskedelmi háborút. Ezt javasolta Wilbur Ross kereskedelmi miniszter, aki a New York-i Bloomberg hírügynökségnek nyilatkozott azt követően, hogy Donald Trump 60 milliárd dolláros „büntetéssel” sújtotta Kínát.","shortLead":"Ne orosz földgázt vegyen Peking, hanem amerikait, így elkerülhetjük a kereskedelmi háborút. Ezt javasolta Wilbur Ross...","id":"20180324_Trump_ravasz_gazcsapdat_allitott_a_kinaiaknak_de_azok_sem_bolondok_hogy_belesetaljanak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b0b60ee-372c-4aca-92d5-4946c73e8a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b51152-0d51-4349-bdfc-50c29d72d214","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Trump_ravasz_gazcsapdat_allitott_a_kinaiaknak_de_azok_sem_bolondok_hogy_belesetaljanak","timestamp":"2018. március. 24. 10:41","title":"Trump ravasz gázcsapdát állított a kínaiaknak, de azok sem bolondok, hogy belesétáljanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f84a6e30-dda3-4208-8ab0-a26c1f003cfa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ennyit arról, hogy nincs választási költségvetés.","shortLead":"Ennyit arról, hogy nincs választási költségvetés.","id":"20180323_Jonnek_a_valasztasok_megugrott_a_kormanyzat_adossaga","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f84a6e30-dda3-4208-8ab0-a26c1f003cfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"256e17eb-68ab-4004-a67f-2b39a0c48dcf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180323_Jonnek_a_valasztasok_megugrott_a_kormanyzat_adossaga","timestamp":"2018. március. 23. 10:44","title":"Jönnek a választások, megugrott a kormányzat adóssága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88ddbaf5-bc67-4af7-b252-44f8ef3bdfcc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Találkozunk három hónap múlva, Monsieur Juncker!","shortLead":"Találkozunk három hónap múlva, Monsieur Juncker!","id":"20180322_Brusszel_mokamestere_kifejtette_mi_az_EU_lenyege","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88ddbaf5-bc67-4af7-b252-44f8ef3bdfcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37cb4558-65b8-4b01-83ad-ed4aa408c152","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180322_Brusszel_mokamestere_kifejtette_mi_az_EU_lenyege","timestamp":"2018. március. 22. 19:45","title":"Brüsszel mókamestere kifejtette, mi az EU lényege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"929e65e8-565e-4178-80e5-dc3b4a526fc5","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Nehéz olyan amerikai elnököt találni, aki ne lépett volna félre. Donald Trump sem kivétel.","shortLead":"Nehéz olyan amerikai elnököt találni, aki ne lépett volna félre. Donald Trump sem kivétel.","id":"20180322_Mennyi_szexet_bir_el_Washington","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=929e65e8-565e-4178-80e5-dc3b4a526fc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f35fdd8-0627-4b71-a5ab-ef57db6647e2","keywords":null,"link":"/elet/20180322_Mennyi_szexet_bir_el_Washington","timestamp":"2018. március. 22. 13:31","title":"Mennyi szexet bír el Washington?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b1c592-4e62-4824-b2ee-4a9da50162e8","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Mahathir Mohamad tette \"kistigrissé\" Malajziát, 2003-ban visszavonult, de most megdöntené valamikori pártfogoltja, Nadzsib Razak hatalmát. ","shortLead":"Mahathir Mohamad tette \"kistigrissé\" Malajziát, 2003-ban visszavonult, de most megdöntené valamikori pártfogoltja...","id":"201812_mahathir_mohamad_megtert_malaj_exkormanyfo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52b1c592-4e62-4824-b2ee-4a9da50162e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae8d46e-a94f-4e40-b514-855167963c05","keywords":null,"link":"/vilag/201812_mahathir_mohamad_megtert_malaj_exkormanyfo","timestamp":"2018. március. 24. 09:00","title":"92 évesen reaktiválta magát az egykor sorosozó maláj exkormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]