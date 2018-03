Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e969710d-fca9-4f91-bbb6-d8afc8222e63","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kormánypropaganda tudja a választ.","shortLead":"A kormánypropaganda tudja a választ.","id":"20180324_Itt_a_megoldas_hogy_mikent_keruljuk_el_az_ujabb_futballfiaskokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e969710d-fca9-4f91-bbb6-d8afc8222e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c798833a-3ae5-471b-a4f9-2e8d313594ef","keywords":null,"link":"/kultura/20180324_Itt_a_megoldas_hogy_mikent_keruljuk_el_az_ujabb_futballfiaskokat","timestamp":"2018. március. 24. 15:26","title":"Itt a megoldás, hogy miként kerüljük el az újabb futballfiaskókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc13dfae-70f8-406e-bbdc-4cb145a04db4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egész oldalas hirdetést tett közzé a Los Angeles Timesban Zlatan Ibrahimovic, az Ajax, a Juventus, a Barcelona, az Inter, a Milan, a PSG és a Manchester United eddigi, az LA Galaxy leendő labdarúgója, és úgy köszönt be, ahogyan tényleg csak ő tud: \"Kedves Los Angeles, Szívesen!\". ","shortLead":"Egész oldalas hirdetést tett közzé a Los Angeles Timesban Zlatan Ibrahimovic, az Ajax, a Juventus, a Barcelona...","id":"20180323_Zlatan_ugy_koszont_be_Los_Angelesbe_ahogyan_csak_Zlatan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc13dfae-70f8-406e-bbdc-4cb145a04db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62191907-af89-4dab-8d26-54c2e55df189","keywords":null,"link":"/sport/20180323_Zlatan_ugy_koszont_be_Los_Angelesbe_ahogyan_csak_Zlatan","timestamp":"2018. március. 23. 14:30","title":"Zlatan olyan flegmán köszönt be Amerikába, ahogyan csak Zlatan képes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9c14c8e-3592-4a28-8a80-79ec67290397","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elnök többek között azt nehezményezi, hogy nem foglalkozik a törvény a bevándorlók gyerekeinek nyújtott segítséggel.","shortLead":"Az elnök többek között azt nehezményezi, hogy nem foglalkozik a törvény a bevándorlók gyerekeinek nyújtott segítséggel.","id":"20180323_Trump_vetoval_fenyegette_meg_a_koltsegvetest","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9c14c8e-3592-4a28-8a80-79ec67290397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"664acf2a-0133-49d0-b163-b56aa321d79b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180323_Trump_vetoval_fenyegette_meg_a_koltsegvetest","timestamp":"2018. március. 23. 18:06","title":"Trump vétóval fenyegette meg a költségvetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e969710d-fca9-4f91-bbb6-d8afc8222e63","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Simán kikapott Budapesten a világranglista 136. Kazahsztántól a most bemutatkozó Georges Leekens szövetségi kapitány vezette magyar labdarúgó válogatott. Nézze meg a gólokat.","shortLead":"Simán kikapott Budapesten a világranglista 136. Kazahsztántól a most bemutatkozó Georges Leekens szövetségi kapitány...","id":"20180323_Remalom_a_Groupamaban_nezze_meg_a_magyarkazah_meccs_goljait","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e969710d-fca9-4f91-bbb6-d8afc8222e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"749bcbd8-8c34-4fda-bd14-f4bbf3f51890","keywords":null,"link":"/sport/20180323_Remalom_a_Groupamaban_nezze_meg_a_magyarkazah_meccs_goljait","timestamp":"2018. március. 23. 21:17","title":"Rémálom a Groupamában: nézze meg a magyar-kazah meccs góljait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95214177-5d6b-4c89-b143-a285c3ad4ef2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kaliforniai autópályán szenvedett halálos balesetet egy Tesla-sofőr, az autó pillanatok alatt lángra kapott.","shortLead":"A kaliforniai autópályán szenvedett halálos balesetet egy Tesla-sofőr, az autó pillanatok alatt lángra kapott.","id":"20180325_tesla_model_x_elektromos_auto_baleset","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95214177-5d6b-4c89-b143-a285c3ad4ef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f84f1fe-64f8-416b-a4c5-0779ae421e35","keywords":null,"link":"/cegauto/20180325_tesla_model_x_elektromos_auto_baleset","timestamp":"2018. március. 25. 09:21","title":"Kettészakadt a balesetben a Tesla Model X, meghalt a sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a357131-aaed-4ff2-af6f-38d73973d06c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntek este fél tíz előtt az Együtt elnöke kapta meg a valamennyi, országos listát állító pártnak járó öt percet a közmédia hírcsatornáján. ","shortLead":"Péntek este fél tíz előtt az Együtt elnöke kapta meg a valamennyi, országos listát állító pártnak járó öt percet...","id":"20180323_juhasz_peter_valodi_hirekkel_hekkelte_meg_az_m1_musorat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a357131-aaed-4ff2-af6f-38d73973d06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4ec7f94-628f-46ff-a373-646afb753e0a","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_juhasz_peter_valodi_hirekkel_hekkelte_meg_az_m1_musorat","timestamp":"2018. március. 23. 22:07","title":"Valódi hírekkel hekkelte meg Juhász Péter az M1 műsorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aca2d24-7783-4c4e-acd4-ad592cc91807","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hárommillió forintot a gyermekszegénység elleni küzdelemre fordítják.","shortLead":"A hárommillió forintot a gyermekszegénység elleni küzdelemre fordítják.","id":"20180323_Emberi_jogi_dijat_kapott_Soros_Gyorgy__az_Igazgyongynek_ajanlotta_fel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9aca2d24-7783-4c4e-acd4-ad592cc91807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"decdcfcb-86e8-4433-b9af-4bc1efdfd284","keywords":null,"link":"/elet/20180323_Emberi_jogi_dijat_kapott_Soros_Gyorgy__az_Igazgyongynek_ajanlotta_fel","timestamp":"2018. március. 23. 10:07","title":"Emberi jogi díjat kapott Soros György – az Igazgyöngynek ajánlotta fel a díjjal járó pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9708d4e3-12e2-4f58-ad41-fcba2f4536ba","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Alex McLeish, a skót labdarúgó-válogatott új szövetségi kapitánya szerint sokat tanult csapata a Costa Rica elleni barátságos mérkőzésen péntek este elszenvedett 1-0-s hazai vereségből.","shortLead":"Alex McLeish, a skót labdarúgó-válogatott új szövetségi kapitánya szerint sokat tanult csapata a Costa Rica elleni...","id":"20180324_Skotok_szinten_uj_kapitany_szinten_vereseg_Kedden_hozzank_jonnek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9708d4e3-12e2-4f58-ad41-fcba2f4536ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82cc0358-95a2-4be2-b283-00e1c5d20e3b","keywords":null,"link":"/sport/20180324_Skotok_szinten_uj_kapitany_szinten_vereseg_Kedden_hozzank_jonnek","timestamp":"2018. március. 24. 16:12","title":"Skótok: szintén új kapitány, szintén vereség. Kedden hozzánk jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]