[{"available":true,"c_guid":"3adc69a7-2285-489e-89c3-73ca9985cfdf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Metróért Egyesület szerint megszüntették, illetve megszüntetik a konnektorokat a 3-as metró felújított szerelvényein. \r

","shortLead":"A Metróért Egyesület szerint megszüntették, illetve megszüntetik a konnektorokat a 3-as metró felújított szerelvényein...","id":"20180323_ha_a_felujitott_metroban_akart_telefont_tolteni_mar_el_is_felejtheti","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3adc69a7-2285-489e-89c3-73ca9985cfdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c897df5-eef9-44a2-9cbf-99342e9afd8e","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_ha_a_felujitott_metroban_akart_telefont_tolteni_mar_el_is_felejtheti","timestamp":"2018. március. 23. 15:35","title":"Ha a felújított metróban akart telefont tölteni, már el is felejtheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b88e9951-5a6f-44fd-b3e2-ce14b8492dd2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az utóbbi hetek, hónapok szokatlan amerikai és európai időjárását is azzal magyarázzák egyes tudósok, hogy az éghajlatváltozás egyértelmű jeleként az Északi-sark jege a második legkisebb volt az idén télen.","shortLead":"Az utóbbi hetek, hónapok szokatlan amerikai és európai időjárását is azzal magyarázzák egyes tudósok...","id":"20180324_Aggasztoan_vekony_az_Eszakisark_teli_jegtakaroja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b88e9951-5a6f-44fd-b3e2-ce14b8492dd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25de0e78-8e24-4898-a43d-e0931cf64354","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Aggasztoan_vekony_az_Eszakisark_teli_jegtakaroja","timestamp":"2018. március. 24. 21:13","title":"Aggasztóan vékony az Északi-sark téli jégtakarója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88833b51-69fb-4e0b-abb2-0c38cfabb4e9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három házi készítésű robbanószerkezetet találtak a nyomozók abban a dél-franciaországi szupermarketben, ahol a pénteki túszdráma lezajlott.","shortLead":"Három házi készítésű robbanószerkezetet találtak a nyomozók abban a dél-franciaországi szupermarketben, ahol a pénteki...","id":"20180324_Robbanoszerkezetek_es_fegyverek_a_delfranciaorszagi_tuszdrama_szinhelyen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88833b51-69fb-4e0b-abb2-0c38cfabb4e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0d9dddb-5842-416e-b8c0-1fb6d22356b3","keywords":null,"link":"/vilag/20180324_Robbanoszerkezetek_es_fegyverek_a_delfranciaorszagi_tuszdrama_szinhelyen","timestamp":"2018. március. 24. 19:13","title":"Robbanószerkezetek és fegyverek a dél-franciaországi túszdráma színhelyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1f56939-e96b-46a3-8c96-382ab11547da","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A rendszerváltás óta még egyszer sem csökkent olyan nagy mértékben Magyarország lélekszáma, mint tavaly, amikor 59 ezer fővel apadt – derül ki a KSH februári gyorsjelentéséből. ","shortLead":"A rendszerváltás óta még egyszer sem csökkent olyan nagy mértékben Magyarország lélekszáma, mint tavaly, amikor 59 ezer...","id":"201809_hazai_nepessegfogyas_hiu_abrand_maradt_abelengetett_baby_boom","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1f56939-e96b-46a3-8c96-382ab11547da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b1183e8-4fdd-4b64-be59-dcd25217858c","keywords":null,"link":"/gazdasag/201809_hazai_nepessegfogyas_hiu_abrand_maradt_abelengetett_baby_boom","timestamp":"2018. március. 24. 08:30","title":"Hazai népességfogyás: hiú ábránd maradt a \"belengetett\" baby boom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddca19a5-a3a3-4348-a820-1c520ad90e9c","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Aktívak, olykor milliárdos befektetésbe fognak, esetenként pedig Tiborcz köreivel üzletelnek azok a vállalkozók, akik az idestova egy éve lezárt letelepedésikötvény-programhoz köthetők. A kötvénybuli miatt feljelentést tett a Transparency International, hivatali visszaélés gyanújával.","shortLead":"Aktívak, olykor milliárdos befektetésbe fognak, esetenként pedig Tiborcz köreivel üzletelnek azok a vállalkozók, akik...","id":"201809__letelepedesikotvenybiznisz__tiborcz_felsejlik__bunugy__utolso_azaptojas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ddca19a5-a3a3-4348-a820-1c520ad90e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73acece6-9571-4333-a858-36b868ef2dbb","keywords":null,"link":"/gazdasag/201809__letelepedesikotvenybiznisz__tiborcz_felsejlik__bunugy__utolso_azaptojas","timestamp":"2018. március. 24. 11:30","title":"Feltűnően jól megy azoknak, akiknek közük volt a letelepedési kötvényekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9694fc6-fe55-4ffd-94b7-73b9b3b8dc86","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gazdasági kivándorlók országa lettünk; eladják a magyarországi Telenort is, és még mindig nem kizárt, hogy Mészáros Lőrinchez kerül a cég; mérföldkőhöz érkeztek a Brexit-tárgyalások.","shortLead":"A gazdasági kivándorlók országa lettünk; eladják a magyarországi Telenort is, és még mindig nem kizárt, hogy Mészáros...","id":"20180325_Es_akkor_Meszaros_Lorincet_zsebre_tette_egy_cseh_milliardos","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9694fc6-fe55-4ffd-94b7-73b9b3b8dc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe9de7c6-33c5-4a45-b1c3-715f214b5b9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180325_Es_akkor_Meszaros_Lorincet_zsebre_tette_egy_cseh_milliardos","timestamp":"2018. március. 25. 07:00","title":"És akkor Mészáros Lőrincet zsebre tette egy cseh milliárdos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57085a6-9721-4470-ba77-3993bbdad02b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ellenőrök és utasok vitájából lett verekedés, aminek rendőrök vetettek véget, de egy utas beszámolója szerint a rendőrök fellépése is brutális volt. ","shortLead":"Ellenőrök és utasok vitájából lett verekedés, aminek rendőrök vetettek véget, de egy utas beszámolója szerint...","id":"20180323_Elfajult_egy_verekedes_csutortok_hajnalban_a_914As_buszon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a57085a6-9721-4470-ba77-3993bbdad02b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6743c1f-56ad-4da2-8f12-37b0e76f4ea5","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_Elfajult_egy_verekedes_csutortok_hajnalban_a_914As_buszon","timestamp":"2018. március. 23. 18:14","title":"Elfajult egy verekedés csütörtök hajnalban a 914A-s buszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A péntek reggeli műsorban jelentették be, hogy április 9-ig szabira mennek. A tavaszi szünettel indokolták.\r

\r

","shortLead":"A péntek reggeli műsorban jelentették be, hogy április 9-ig szabira mennek. A tavaszi szünettel indokolták.\r

\r

","id":"20180323_Epp_a_valasztasokig_mennek_szabadsagra_Sebestyen_Balazsek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1589eac1-374e-462d-aac1-7f72b7c58dbe","keywords":null,"link":"/kultura/20180323_Epp_a_valasztasokig_mennek_szabadsagra_Sebestyen_Balazsek","timestamp":"2018. március. 23. 13:45","title":"Épp a választásokig mennek szabadságra Sebestyén Balázsék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]