[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Személygépkocsi gázolt gyalogost.","shortLead":"Személygépkocsi gázolt gyalogost.","id":"20180324_halalos_baleset_gazolas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"920e93d8-101d-4337-b91e-b249f2bb4d26","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180324_halalos_baleset_gazolas","timestamp":"2018. március. 24. 23:51","title":"Halálos baleset történt Gemzsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa9604d-5aa2-4f29-ba07-076d49f195af","c_author":"Hercsel Adél","category":"vilag","description":"Elkeserítő realitás rajzolódik ki az észak-koreai hétköznapokról szóló, a diktatúrából kicsempészett írásokból összeállított kötetből. Interjú a fordítóval, Lengyel Miklóssal.","shortLead":"Elkeserítő realitás rajzolódik ki az észak-koreai hétköznapokról szóló, a diktatúrából kicsempészett írásokból...","id":"201808__lengyel_miklos_koreaszakerto__kommunista_monarchiarol__gombhaboru","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6aa9604d-5aa2-4f29-ba07-076d49f195af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f338650-5f9d-440b-9801-25cacb323ce6","keywords":null,"link":"/vilag/201808__lengyel_miklos_koreaszakerto__kommunista_monarchiarol__gombhaboru","timestamp":"2018. március. 24. 10:30","title":"\"Elmenekülsz, öngyilkos leszel, vagy elfogadod, és megpróbálod valahogy túlélni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"334a311f-090f-48a4-9a07-db9a5ebc0193","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ismét jó befektetés a lakásvásárlás. Hosszú távú bérbeadásnál a megtérülés szempontjából azok a kerületek és városok a legvonzóbbak, ahol magas albérleti díjak és értéknövekedés mellett lehet kedvező áron lakást venni- derül ki az Otthon Centrum elemzéséből.","shortLead":"Ismét jó befektetés a lakásvásárlás. Hosszú távú bérbeadásnál a megtérülés szempontjából azok a kerületek és városok...","id":"20180324_Itt_eri_meg_most_a_lakasbefektetes_de_bukni_is_lehet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=334a311f-090f-48a4-9a07-db9a5ebc0193&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb211cac-ceed-483f-b2de-0b3892975b66","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180324_Itt_eri_meg_most_a_lakasbefektetes_de_bukni_is_lehet","timestamp":"2018. március. 24. 13:10","title":"Itt éri meg most a lakásbefektetés, de bukni is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46fc67b8-6a27-46c1-a904-cf8ce4993473","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Hogyan lett előadáscím Ascher Tamásból? A rendező beszél zaklatási ügyekről, bemutatóig tartó szerelmekről, sérelmekből merített libidóról és feketelistákról.","shortLead":"Hogyan lett előadáscím Ascher Tamásból? A rendező beszél zaklatási ügyekről, bemutatóig tartó szerelmekről, sérelmekből...","id":"201812__ascher_tamas_rendezo__barsonyparnarol_onajnarozasrol__barkivel_megesik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46fc67b8-6a27-46c1-a904-cf8ce4993473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"073b985a-1671-4c6f-b936-0078df36bf1a","keywords":null,"link":"/kultura/201812__ascher_tamas_rendezo__barsonyparnarol_onajnarozasrol__barkivel_megesik","timestamp":"2018. március. 24. 15:00","title":"Ascher Tamás: Ismerve Pintér Bélát, tudtuk, hogy jól megkapjuk a magunkét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4d90df0-3e5a-4b1b-869d-37fb80f15aa3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Felháborító, hogy a kormány nyolc év kormányzás után csak annyit tud mondani, hogy Soros György, és nem beszél arról, mi lett az egészségüggyel, az elvándorlással, az utak állapotával, a bérek helyzetével, az oktatással, az északkelet-magyarországi régióval - mondta a Jobbik elnöke szombaton Ózdon, a városi piac területén tartott fórumon.","shortLead":"Felháborító, hogy a kormány nyolc év kormányzás után csak annyit tud mondani, hogy Soros György, és nem beszél arról...","id":"20180324_Vona_a_kormany_csak_annyit_tud_mondani_hogy_Soros","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4d90df0-3e5a-4b1b-869d-37fb80f15aa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf4d462-12da-43cb-862a-b4c4e323fd83","keywords":null,"link":"/itthon/20180324_Vona_a_kormany_csak_annyit_tud_mondani_hogy_Soros","timestamp":"2018. március. 24. 16:24","title":"Vona: a kormány csak annyit tud mondani, hogy Soros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a357131-aaed-4ff2-af6f-38d73973d06c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Juhász a belvárosban indult volna. ","shortLead":"Juhász a belvárosban indult volna. ","id":"20180324_Juhasz_Peter_visszalepett_a_jeloltsegtol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a357131-aaed-4ff2-af6f-38d73973d06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ec1107-221e-49e5-b908-3e080caa122e","keywords":null,"link":"/itthon/20180324_Juhasz_Peter_visszalepett_a_jeloltsegtol","timestamp":"2018. március. 24. 10:33","title":"Juhász Péter visszalépett a jelöltségtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86c01527-572f-4e36-a91f-ac55684e8709","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elhagyta Finnországot Carles Puigdemont menesztett katalán vezető, aki ellen a spanyol hatóságok európai elfogatóparancsot adtak ki, és ezért a finn rendőrség is kiadta a körözést.","shortLead":"Elhagyta Finnországot Carles Puigdemont menesztett katalán vezető, aki ellen a spanyol hatóságok európai...","id":"20180324_Puigdemont_elmenekult_Finnorszagbol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86c01527-572f-4e36-a91f-ac55684e8709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee8d853-738b-4711-a4f3-5cdc4a8dbcc0","keywords":null,"link":"/vilag/20180324_Puigdemont_elmenekult_Finnorszagbol","timestamp":"2018. március. 24. 18:52","title":"Puigdemont elmenekült Finnországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd22b4c8-16e7-4ea2-bf0d-4a3c6955cc09","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Március 29-én találkoznak a két Korea képviselői Panmindzsonban, a fegyverszüneti vonalon, amely 1953 óta légmentesen elzárja egymástól a kommunista Északot és a kapitalista Délt. Eddig csak két csúcstalálkozó volt 65 év alatt.","shortLead":"Március 29-én találkoznak a két Korea képviselői Panmindzsonban, a fegyverszüneti vonalon, amely 1953 óta légmentesen...","id":"20180324_Meg_marciusban_ujrakezdik_elokeszulet_a_koreai_csucstalalkozora","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd22b4c8-16e7-4ea2-bf0d-4a3c6955cc09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d0d264d-d534-4744-b404-de416ff37f1f","keywords":null,"link":"/vilag/20180324_Meg_marciusban_ujrakezdik_elokeszulet_a_koreai_csucstalalkozora","timestamp":"2018. március. 24. 11:40","title":"Még márciusban újrakezdik: előkészület a koreai csúcstalálkozóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]