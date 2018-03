Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"913f9f21-fdd8-4b65-bfdf-d7de48028937","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fekete-Győr András régen várt bejelentést tett az Eleven Fesztiválon. Döntsön közvélemény-kutatás, melyik ellenzéki jelölt induljon.","shortLead":"Fekete-Győr András régen várt bejelentést tett az Eleven Fesztiválon. Döntsön közvélemény-kutatás, melyik ellenzéki...","id":"20180324_Ellenzeki_attores_FeketeGyor_varatlan_bejelentese_kapcsan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=913f9f21-fdd8-4b65-bfdf-d7de48028937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64bc4070-2e24-4420-bed6-9047e772091f","keywords":null,"link":"/itthon/20180324_Ellenzeki_attores_FeketeGyor_varatlan_bejelentese_kapcsan","timestamp":"2018. március. 24. 22:01","title":"Ellenzéki áttörés Fekete-Győr váratlan bejelentése kapcsán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77258cc2-45e8-48f6-bd3a-a556d0f565ee","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Krimibe illő fordulatok tarkítják egy csapat kisrészvényes küzdelmét a volt szlovák kormányfő rokonával, Milan Meciarral a régió legnagyobb gáztartályát birtokló KEG vagyonáért.","shortLead":"Krimibe illő fordulatok tarkítják egy csapat kisrészvényes küzdelmét a volt szlovák kormányfő rokonával, Milan...","id":"201808__keg_nyrt__milliardos_tarozo__kifoszthato_kisreszvenyesek__a_palack_szelleme","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77258cc2-45e8-48f6-bd3a-a556d0f565ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff5b535-6b71-493d-9251-3ab4e66a41f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/201808__keg_nyrt__milliardos_tarozo__kifoszthato_kisreszvenyesek__a_palack_szelleme","timestamp":"2018. március. 24. 09:45","title":"\"A hatóságok szeme láttára fosztanak ki 2200 részvényest\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"264fa797-7aac-454e-b3d6-9396e60aaf8e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció (DK) elnöke szerint az embereknek az áprilisi választáson elégtételt kell venniük a kormány gyűlöletkeltő politikáján az ország békéje érdekében.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció (DK) elnöke szerint az embereknek az áprilisi választáson elégtételt kell venniük a kormány...","id":"20180325_Gyurcsany_szerint_zavargasok_jonnek_ha_veszit_a_Fidesz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=264fa797-7aac-454e-b3d6-9396e60aaf8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5636900-5d66-4037-a98b-ef5d53d15e6d","keywords":null,"link":"/itthon/20180325_Gyurcsany_szerint_zavargasok_jonnek_ha_veszit_a_Fidesz","timestamp":"2018. március. 25. 14:59","title":"Gyurcsány szerint zavargások jönnek, ha veszít a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"051b2575-d612-4240-bbbf-c19ac941a914","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez első példányokat már át is adták a honvédségnek. A buszok több funkciósak, mert kórházi, labor, illetve csapatszállítási feladatokat is el tudnak látni. ","shortLead":"Ez első példányokat már át is adták a honvédségnek. A buszok több funkciósak, mert kórházi, labor, illetve...","id":"20180324_ikarus_honvedseg_currus","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=051b2575-d612-4240-bbbf-c19ac941a914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58280f2c-66d6-4aed-9a0b-b5b597d148b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180324_ikarus_honvedseg_currus","timestamp":"2018. március. 24. 14:46","title":"Speciális buszokat gyárt a katonaságnak az Ikarus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72190e22-b7b4-43cb-a8a5-1c94d75a4db5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legfrissebb francia adatok szerint 2011 és 2015 között 13 százalékkal csökkent azoknak a fiataloknak az aránya, akik bármiféle végzettség, érettségi vagy szakmunkás bizonyítvány nélkül estek ki az oktatási rendszerből. Még mindig kb. 100 ezer francia fiatalról van szó, de a lemorzsolódás csökken, mint ahogy általában az OECD országokban.","shortLead":"A legfrissebb francia adatok szerint 2011 és 2015 között 13 százalékkal csökkent azoknak a fiataloknak az aránya, akik...","id":"20180325_A_francia_fiatalok_okosabbak_mint_a_magyarok_vagy_a_rendszerben_van_a_hiba","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72190e22-b7b4-43cb-a8a5-1c94d75a4db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2f3b634-6d40-4756-9c4f-d613a8ecb41c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180325_A_francia_fiatalok_okosabbak_mint_a_magyarok_vagy_a_rendszerben_van_a_hiba","timestamp":"2018. március. 25. 09:28","title":"A francia fiatalok okosabbak, mint a magyarok, vagy a rendszerben van a hiba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46fc67b8-6a27-46c1-a904-cf8ce4993473","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Hogyan lett előadáscím Ascher Tamásból? A rendező beszél zaklatási ügyekről, bemutatóig tartó szerelmekről, sérelmekből merített libidóról és feketelistákról.","shortLead":"Hogyan lett előadáscím Ascher Tamásból? A rendező beszél zaklatási ügyekről, bemutatóig tartó szerelmekről, sérelmekből...","id":"201812__ascher_tamas_rendezo__barsonyparnarol_onajnarozasrol__barkivel_megesik","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46fc67b8-6a27-46c1-a904-cf8ce4993473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"073b985a-1671-4c6f-b936-0078df36bf1a","keywords":null,"link":"/kultura/201812__ascher_tamas_rendezo__barsonyparnarol_onajnarozasrol__barkivel_megesik","timestamp":"2018. március. 24. 15:00","title":"Ascher Tamás: Ismerve Pintér Bélát, tudtuk, hogy jól megkapjuk a magunkét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb616f9a-8442-4215-80be-7fd33cff6989","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Laura Huhtasaari mindenben más állásponton van, mint a finn politikai fősodort képviselő pártok. Nem akar migránsokat, elvenné a homoszexuális párok jogát a házassághoz, ellenzi, hogy a melegek gyermekeket fogadjanak örökbe és megszüntetné a svéd nyelv kötelező oktatását a finn iskolákban, miközben az 5,5 millió finn állampolgár közül 300 ezernek a svéd az anyanyelve.","shortLead":"Laura Huhtasaari mindenben más állásponton van, mint a finn politikai fősodort képviselő pártok. Nem akar migránsokat...","id":"201807_laura_huhtasaari_afinn_marine_le_pen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb616f9a-8442-4215-80be-7fd33cff6989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e679549-1566-4b28-9a92-1639b8ceeac4","keywords":null,"link":"/vilag/201807_laura_huhtasaari_afinn_marine_le_pen","timestamp":"2018. március. 24. 11:00","title":"Hibátlanul felmondja a szélsőjobb szlogenjeit a finn Marine Le Pen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cfb269c-acb7-4b64-a050-cc134cf68882","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Amikor az ügyfél megválni készül a bankjától, elvárja, hogy ugyanolyan flottul menjenek a dolgok, mint amikor üzletet kötöttek. Egy számla megszüntetése nem tűnik bonyolult műveletnek, ám a gyakorlatban meggyűlhet vele a banki ügyintéző baja is.","shortLead":"Amikor az ügyfél megválni készül a bankjától, elvárja, hogy ugyanolyan flottul menjenek a dolgok, mint amikor üzletet...","id":"20180324_Igy_lehet_remalom_egy_sima_ugynek_gondolt_szamlamegszuntetes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3cfb269c-acb7-4b64-a050-cc134cf68882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61471761-e9e9-47a7-8e57-c59493d570b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Igy_lehet_remalom_egy_sima_ugynek_gondolt_szamlamegszuntetes","timestamp":"2018. március. 24. 06:45","title":"Így lehet rémálom egy sima ügynek gondolt számlamegszüntetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]