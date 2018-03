Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52b1c592-4e62-4824-b2ee-4a9da50162e8","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Mahathir Mohamad tette \"kistigrissé\" Malajziát, 2003-ban visszavonult, de most megdöntené valamikori pártfogoltja, Nadzsib Razak hatalmát. ","shortLead":"Mahathir Mohamad tette \"kistigrissé\" Malajziát, 2003-ban visszavonult, de most megdöntené valamikori pártfogoltja...","id":"201812_mahathir_mohamad_megtert_malaj_exkormanyfo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52b1c592-4e62-4824-b2ee-4a9da50162e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae8d46e-a94f-4e40-b514-855167963c05","keywords":null,"link":"/vilag/201812_mahathir_mohamad_megtert_malaj_exkormanyfo","timestamp":"2018. március. 24. 09:00","title":"92 évesen reaktiválta magát az egykor sorosozó maláj exkormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7700af77-93c4-422d-89ca-f5c80a30587c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180325_Tamad_a_belviz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7700af77-93c4-422d-89ca-f5c80a30587c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"581b23e2-0e44-44c0-90e3-d0afdee43c72","keywords":null,"link":"/itthon/20180325_Tamad_a_belviz","timestamp":"2018. március. 25. 12:40","title":"Támad a belvíz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9c14c8e-3592-4a28-8a80-79ec67290397","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elnök többek között azt nehezményezi, hogy nem foglalkozik a törvény a bevándorlók gyerekeinek nyújtott segítséggel.","shortLead":"Az elnök többek között azt nehezményezi, hogy nem foglalkozik a törvény a bevándorlók gyerekeinek nyújtott segítséggel.","id":"20180323_Trump_vetoval_fenyegette_meg_a_koltsegvetest","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9c14c8e-3592-4a28-8a80-79ec67290397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"664acf2a-0133-49d0-b163-b56aa321d79b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180323_Trump_vetoval_fenyegette_meg_a_koltsegvetest","timestamp":"2018. március. 23. 18:06","title":"Trump vétóval fenyegette meg a költségvetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fac67b5-cf83-4223-91fb-36751451740a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Leszavazták, ezért lemondott felügyelőbizottsági tagságáról Rettegi Attila.","shortLead":"Leszavazták, ezért lemondott felügyelőbizottsági tagságáról Rettegi Attila.","id":"20180323_Lemondott_a_fideszes_kepviselo_aki_szerint_a_Stylbotranyt_direkt_a_valasztasokra_idozitettek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fac67b5-cf83-4223-91fb-36751451740a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f46791b-f731-4987-bd69-74bc1fe24cc7","keywords":null,"link":"/kkv/20180323_Lemondott_a_fideszes_kepviselo_aki_szerint_a_Stylbotranyt_direkt_a_valasztasokra_idozitettek","timestamp":"2018. március. 23. 13:43","title":"Lemondott a fideszes képviselő, aki szerint a Styl-botrányt direkt a választásokra időzítették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9983975b-efb3-4595-91d7-30ce85553f0b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az RTL Klub szavazásra buzdító videósorozatának új szpotjában Fluor Tomi buzdít arra, hogy menjünk el szavazni, sőt menjenek el a külföldön élő magyarok is, mert április 8-án az ő szeretteik jövőjéről is döntünk. A politika akkor is belenyúl az életedbe, ha te nem nyúlsz bele – üzeni a rapper a kisfilmben.","shortLead":"Az RTL Klub szavazásra buzdító videósorozatának új szpotjában Fluor Tomi buzdít arra, hogy menjünk el szavazni, sőt...","id":"20180323_Fluor_Tomi_a_kulfoldon_eloket_is_szavazasra_buzditja_az_uj_videoban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9983975b-efb3-4595-91d7-30ce85553f0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff489e36-63f3-40af-b6d1-f79a5d43766c","keywords":null,"link":"/kultura/20180323_Fluor_Tomi_a_kulfoldon_eloket_is_szavazasra_buzditja_az_uj_videoban","timestamp":"2018. március. 23. 15:58","title":"Fluor Tomi a külföldön élőket is szavazásra buzdítja az új videóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"514accc8-e372-47cb-94a7-f4ab848a1730","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb lázadócsoport hétezer tagja és hozzátartozóik készülnek arra, hogy elhagyják Damaszkusznak a lázadók által 2013 óta kézben tartott elővárosi térségét, Kelet-Gútát.","shortLead":"Újabb lázadócsoport hétezer tagja és hozzátartozóik készülnek arra, hogy elhagyják Damaszkusznak a lázadók által 2013...","id":"20180324_Aszad_ujabb_gyozelme__ezrek_hagyjak_el_KeletGutat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=514accc8-e372-47cb-94a7-f4ab848a1730&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"711c714a-b8f0-4df7-8b00-e15d6b03cd89","keywords":null,"link":"/vilag/20180324_Aszad_ujabb_gyozelme__ezrek_hagyjak_el_KeletGutat","timestamp":"2018. március. 24. 14:33","title":"Aszad újabb győzelme – ezrek hagyják el Kelet-Gútát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a013fbd-3359-406b-8653-e66d37472897","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, annyira természetesek az apróbb hibák az iOS 11-ben, hogy az Apple-nek fel sem tűnik, ha még az egyik reklámjába is bekerül. Az igazán fura azonban mégis csak az, ami ezután következett.","shortLead":"Úgy tűnik, annyira természetesek az apróbb hibák az iOS 11-ben, hogy az Apple-nek fel sem tűnik, ha még az egyik...","id":"20180324_az_apple_reklamjaba_is_bekerult_az_iOS_11_egy_hibaja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a013fbd-3359-406b-8653-e66d37472897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"570ea22d-9e75-4ac7-9ee2-f3c740821426","keywords":null,"link":"/tudomany/20180324_az_apple_reklamjaba_is_bekerult_az_iOS_11_egy_hibaja","timestamp":"2018. március. 24. 10:13","title":"Kínos: még az Apple reklámjába is bekerült az iOS 11 egy hibája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66375514-62e4-4f1b-9610-ea226b169360","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Inkább másokra mutogatnak.","shortLead":"Inkább másokra mutogatnak.","id":"20180323_Cafolja_a_kormany_hogy_Orban_megprobalta_megvedeni_Putyint","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66375514-62e4-4f1b-9610-ea226b169360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb1a0bd-414d-4848-86e5-0c362cbe6eb8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180323_Cafolja_a_kormany_hogy_Orban_megprobalta_megvedeni_Putyint","timestamp":"2018. március. 23. 14:46","title":"Tagadja a kormány, hogy Orbán megpróbálta megvédeni Putyint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]