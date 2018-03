Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66375514-62e4-4f1b-9610-ea226b169360","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Felelőssé tehető-e Oroszország Szergej Szkripal és lánya megmérgezése miatt? Az Európai Unió állam- és kormányfői szerint nincs más hihető magyarázat, mint hogy Moszkva keze van a gyilkossági kísérletben. A Spiegel szerint EU-diplomaták az esti csúcstalálkozó után elmondták, hogy a magyar fél a döntés ellen érvelt, mégis elfogadta a közös állásfoglalást.","shortLead":"Felelőssé tehető-e Oroszország Szergej Szkripal és lánya megmérgezése miatt? Az Európai Unió állam- és kormányfői...","id":"20180323_Orban_freudi_elszalasa_megprobalta_vedeni_Putyint_de_meghunyaszkodott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66375514-62e4-4f1b-9610-ea226b169360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99f279bf-1351-4731-bc9d-afe37905bd77","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_Orban_freudi_elszalasa_megprobalta_vedeni_Putyint_de_meghunyaszkodott","timestamp":"2018. március. 23. 10:40","title":"Orbán freudi elszólása: megpróbálta védeni Putyint, de meghunyászkodott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c255b0db-aa32-49ed-8afe-ed6bf096e0ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Panasszal keresték meg az adatvédelmi biztost amiatt, hogy a hódmezővásárhelyi polgármester diktafonra veszi a beszélgetéseket. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatot indít.","shortLead":"Panasszal keresték meg az adatvédelmi biztost amiatt, hogy a hódmezővásárhelyi polgármester diktafonra veszi...","id":"20180324_Vizsgalat_indul_Marki_Zay_Peter_ellen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c255b0db-aa32-49ed-8afe-ed6bf096e0ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da587781-1456-4d30-ba6e-98b6a2bcf183","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Vizsgalat_indul_Marki_Zay_Peter_ellen","timestamp":"2018. március. 24. 19:07","title":"Vizsgálat indul Márki-Zay Péter ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95616ac4-39ad-40f4-a493-3fc1cec6e704","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az óraátállítás 1980-as bevezetése óta egyszer sem voltunk még olyan közel a nyári időszámítás eltörléséhez, mint most. De egyáltalán nem biztos, hogy jól járnánk, ha soha többet nem kéne átállítanunk az óráinkat.","shortLead":"Az óraátállítás 1980-as bevezetése óta egyszer sem voltunk még olyan közel a nyári időszámítás eltörléséhez, mint most...","id":"20180324_Eltorolhetik_az_oraatallitast_de_Magyarorszag_veszitene_vele","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95616ac4-39ad-40f4-a493-3fc1cec6e704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56f67333-4cf9-4c54-b22f-151be4d7d260","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Eltorolhetik_az_oraatallitast_de_Magyarorszag_veszitene_vele","timestamp":"2018. március. 24. 10:00","title":"Eltörölhetik az óraátállítást, de Magyarország veszítene ezzel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86c01527-572f-4e36-a91f-ac55684e8709","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elhagyta Finnországot Carles Puigdemont menesztett katalán vezető, aki ellen a spanyol hatóságok európai elfogatóparancsot adtak ki, és ezért a finn rendőrség is kiadta a körözést.","shortLead":"Elhagyta Finnországot Carles Puigdemont menesztett katalán vezető, aki ellen a spanyol hatóságok európai...","id":"20180324_Puigdemont_elmenekult_Finnorszagbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86c01527-572f-4e36-a91f-ac55684e8709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee8d853-738b-4711-a4f3-5cdc4a8dbcc0","keywords":null,"link":"/vilag/20180324_Puigdemont_elmenekult_Finnorszagbol","timestamp":"2018. március. 24. 18:52","title":"Puigdemont elmenekült Finnországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26c03d47-badc-434f-b7f6-851a3b0fec30","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Az időt és a puszta anyagiakat tekintve nem mondható, hogy a tanári pálya sok jóval kecsegtetne” – jött ki a Veres Péter Gimnázium fizikatanára kis kutatásából.\r

\r

","shortLead":"„Az időt és a puszta anyagiakat tekintve nem mondható, hogy a tanári pálya sok jóval kecsegtetne” – jött ki a Veres...","id":"20180323_Egy_evig_jegyezte_a_bekasmegyeri_tanar_mennyit_dolgozott__nem_szivderito_az_eredmeny","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26c03d47-badc-434f-b7f6-851a3b0fec30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e85e3be-c24d-4962-89b8-0339b1b9da36","keywords":null,"link":"/elet/20180323_Egy_evig_jegyezte_a_bekasmegyeri_tanar_mennyit_dolgozott__nem_szivderito_az_eredmeny","timestamp":"2018. március. 23. 14:26","title":"Egy évig jegyezte a békásmegyeri tanár, mennyit dolgozott – nem szívderítő az eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbccabe7-4892-4973-bc45-db20caef7b84","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Európa legaktívabb vulkánja, az Etna évi 14 milliméteres sebességgel halad a tenger felé, ami katasztrófához is vezethet, de csak több ezer év múlva.","shortLead":"Európa legaktívabb vulkánja, az Etna évi 14 milliméteres sebességgel halad a tenger felé, ami katasztrófához is...","id":"20180324_Joe_vagy_sem_hogy_az_Etna_szep_lassan_belecsuszik_a_tengerbe","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbccabe7-4892-4973-bc45-db20caef7b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff62990-b2a6-47a7-bd72-b6edee04ab4a","keywords":null,"link":"/elet/20180324_Joe_vagy_sem_hogy_az_Etna_szep_lassan_belecsuszik_a_tengerbe","timestamp":"2018. március. 24. 15:54","title":"Jó-e vagy sem, hogy az Etna szép lassan belecsúszik a tengerbe?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"676dfa5b-1c60-441e-a3fc-e679ecae0ecd","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Többpárti vitára készültek az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban (AKG) az EU-ról, de a több hónapos szervezés ellenére pénteken a jobboldali meghívottak, azaz Morvai Krisztina és Deutsch Tamás lemondták a részvételt. Így maradt a három baloldali EP-képviselő. Így is volt azért gondjuk elég - politizálni például nem volt szabad, mert azt egy nevelési intézményben tilos.\r

\r

","shortLead":"Többpárti vitára készültek az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban (AKG) az EU-ról, de a több hónapos szervezés...","id":"20180324_ep_kepviselok_akg_vita","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=676dfa5b-1c60-441e-a3fc-e679ecae0ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"948b3738-2442-4982-82c7-0dc9443b69cf","keywords":null,"link":"/itthon/20180324_ep_kepviselok_akg_vita","timestamp":"2018. március. 24. 07:40","title":"Egy gimnáziumba hívták vitázni a politikusokat, sok jó nem sült ki belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f6157c4-9da4-4682-b7f8-704372212910","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincsenek szavak - igaz, nem is nagyon voltak. Nézze meg, miként használta ki a Magyar Kétfarkú Kutya Párt képviselőjelöltje a magyar köztévében nekik is biztosított öt percet. ","shortLead":"Nincsenek szavak - igaz, nem is nagyon voltak. Nézze meg, miként használta ki a Magyar Kétfarkú Kutya Párt...","id":"20180323_Ilyet_a_magyar_kiralyi_teveben_meg_nem_latott_programot_hirdet_a_Kutyapart_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f6157c4-9da4-4682-b7f8-704372212910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b3f078-7547-4531-a0d2-c288f251e51a","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_Ilyet_a_magyar_kiralyi_teveben_meg_nem_latott_programot_hirdet_a_Kutyapart_video","timestamp":"2018. március. 23. 22:16","title":"Ilyet a magyar királyi tévében még nem látott: programot hirdet a Kutyapárt (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]