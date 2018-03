Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f91176c-9305-4024-a00f-566c1d91e652","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az internetes népművészek szerint Dzsudzsákéknak akkor lehetne esélyük továbbjutni az Eb-selejtezőből, ha a Lakatlan-szigetekkel játszanának. Van azonban, aki felhívta a figyelmet, hogy öngóllal tőlük is kikaphatnának.","shortLead":"Az internetes népművészek szerint Dzsudzsákéknak akkor lehetne esélyük továbbjutni az Eb-selejtezőből, ha...","id":"20180325_Lakatlanszigetek_Ihletet_adott_a_memgyarnak_a_kazahok_elleni_zako","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f91176c-9305-4024-a00f-566c1d91e652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff310f18-912d-4e19-8eb8-3069b8c21353","keywords":null,"link":"/kultura/20180325_Lakatlanszigetek_Ihletet_adott_a_memgyarnak_a_kazahok_elleni_zako","timestamp":"2018. március. 25. 12:09","title":"Lakatlan-szigetek: Ihletet adott a mémgyárnak a kazahok elleni zakó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b72ade8-fdfb-4b6d-aaad-c61191d6b7b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután vége lett a Czeglédy Csaba szabadon bocsátásáért tartott demonstrációnak Szegeden, valakik a tüntetés helyszínének közelében levő ügyészség falát rózsaszínű festékkel megdobálták. Az egyik gyanúsítottat már tegnap este bevitték a rendőrségre.","shortLead":"Miután vége lett a Czeglédy Csaba szabadon bocsátásáért tartott demonstrációnak Szegeden, valakik a tüntetés...","id":"20180325_Mar_el_is_vittek_a_rendorok_a_rozsaszinu_festekkel_a_szegedi_ugyeszseget_megdobalo_civilt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b72ade8-fdfb-4b6d-aaad-c61191d6b7b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b072f99a-2c41-410a-81c8-1d5afbad97e8","keywords":null,"link":"/itthon/20180325_Mar_el_is_vittek_a_rendorok_a_rozsaszinu_festekkel_a_szegedi_ugyeszseget_megdobalo_civilt","timestamp":"2018. március. 25. 11:05","title":"Már el is vitték a rendőrök a szegedi ügyészséget festékkel megdobáló civilt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caaf8a9b-41c9-4e1e-8a18-67036da178d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki párt szerint a névleges bejelentkezéseket azért tűri a hatalom, hogy szavazókhoz jusson. A kormány ezt visszautasítja.\r

\r

\r

","shortLead":"Az ellenzéki párt szerint a névleges bejelentkezéseket azért tűri a hatalom, hogy szavazókhoz jusson. A kormány ezt...","id":"20180323_szabolcsi_ukranok_valasztasi_csalast_emleget_a_dk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=caaf8a9b-41c9-4e1e-8a18-67036da178d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc44b23-49ee-4141-809c-992bae06323c","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_szabolcsi_ukranok_valasztasi_csalast_emleget_a_dk","timestamp":"2018. március. 23. 21:00","title":"Szabolcsi ukránok: választási csalást emleget a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fac67b5-cf83-4223-91fb-36751451740a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Leszavazták, ezért lemondott felügyelőbizottsági tagságáról Rettegi Attila.","shortLead":"Leszavazták, ezért lemondott felügyelőbizottsági tagságáról Rettegi Attila.","id":"20180323_Lemondott_a_fideszes_kepviselo_aki_szerint_a_Stylbotranyt_direkt_a_valasztasokra_idozitettek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fac67b5-cf83-4223-91fb-36751451740a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f46791b-f731-4987-bd69-74bc1fe24cc7","keywords":null,"link":"/kkv/20180323_Lemondott_a_fideszes_kepviselo_aki_szerint_a_Stylbotranyt_direkt_a_valasztasokra_idozitettek","timestamp":"2018. március. 23. 13:43","title":"Lemondott a fideszes képviselő, aki szerint a Styl-botrányt direkt a választásokra időzítették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82ccfec6-3629-4c12-8e1a-d652eb02ab03","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A piliscsabai gyerekek még külön az óvodaátadóra költött verset is szavaltak az államtitkáréknak.","shortLead":"A piliscsabai gyerekek még külön az óvodaátadóra költött verset is szavaltak az államtitkáréknak.","id":"20180323_retvari_bence_sem_tudja_magat_tavol_tartani_az_ovodasoktol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82ccfec6-3629-4c12-8e1a-d652eb02ab03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37218c76-361c-438f-81b5-cc23653b928d","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_retvari_bence_sem_tudja_magat_tavol_tartani_az_ovodasoktol","timestamp":"2018. március. 23. 17:41","title":"Rétvári Bence sem tudja magát távol tartani az óvodásoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"075b5f6d-ad15-48ad-b252-144fe437115c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A február végével záródott három hónapban 921 millió dollár, részvényenként 57 cent vesztesége keletkezett a cégnek. Az amerikai sportszergyártó két évtized óta először zárt veszteséggel negyedévet.","shortLead":"A február végével záródott három hónapban 921 millió dollár, részvényenként 57 cent vesztesége keletkezett a cégnek...","id":"20180323_nike_adovaltozas_veszteseg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=075b5f6d-ad15-48ad-b252-144fe437115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2580baf-23ef-4c15-af05-23d147eda50a","keywords":null,"link":"/kkv/20180323_nike_adovaltozas_veszteseg","timestamp":"2018. március. 23. 15:21","title":"Ilyesmi húsz éve nem történt a Nike-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2bfcd4-e516-4558-8045-82be5d02e3b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kósa Lajos városának egyik hírportálja megmondta a tutit a „csengeri szélhámosnővel” kapcsolatos botrány ügyében. ","shortLead":"Kósa Lajos városának egyik hírportálja megmondta a tutit a „csengeri szélhámosnővel” kapcsolatos botrány ügyében. ","id":"20180323_hosiesen_megvedte_a_dehir_a_tobb_ember_utjaban_allo_kosat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e2bfcd4-e516-4558-8045-82be5d02e3b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"670dbae7-df06-4654-9a6b-b6871e77b8d0","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_hosiesen_megvedte_a_dehir_a_tobb_ember_utjaban_allo_kosat","timestamp":"2018. március. 23. 15:09","title":"Hősiesen megvédte a Dehir \"a több ember útjában álló\" Kósát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Személygépkocsi gázolt gyalogost.","shortLead":"Személygépkocsi gázolt gyalogost.","id":"20180324_halalos_baleset_gazolas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"920e93d8-101d-4337-b91e-b249f2bb4d26","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180324_halalos_baleset_gazolas","timestamp":"2018. március. 24. 23:51","title":"Halálos baleset történt Gemzsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]