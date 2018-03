Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"334a311f-090f-48a4-9a07-db9a5ebc0193","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ismét jó befektetés a lakásvásárlás. Hosszú távú bérbeadásnál a megtérülés szempontjából azok a kerületek és városok a legvonzóbbak, ahol magas albérleti díjak és értéknövekedés mellett lehet kedvező áron lakást venni- derül ki az Otthon Centrum elemzéséből.","shortLead":"Ismét jó befektetés a lakásvásárlás. Hosszú távú bérbeadásnál a megtérülés szempontjából azok a kerületek és városok...","id":"20180324_Itt_eri_meg_most_a_lakasbefektetes_de_bukni_is_lehet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=334a311f-090f-48a4-9a07-db9a5ebc0193&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb211cac-ceed-483f-b2de-0b3892975b66","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180324_Itt_eri_meg_most_a_lakasbefektetes_de_bukni_is_lehet","timestamp":"2018. március. 24. 13:10","title":"Itt éri meg most a lakásbefektetés, de bukni is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b88e9951-5a6f-44fd-b3e2-ce14b8492dd2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az utóbbi hetek, hónapok szokatlan amerikai és európai időjárását is azzal magyarázzák egyes tudósok, hogy az éghajlatváltozás egyértelmű jeleként az Északi-sark jege a második legkisebb volt az idén télen.","shortLead":"Az utóbbi hetek, hónapok szokatlan amerikai és európai időjárását is azzal magyarázzák egyes tudósok...","id":"20180324_Aggasztoan_vekony_az_Eszakisark_teli_jegtakaroja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b88e9951-5a6f-44fd-b3e2-ce14b8492dd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25de0e78-8e24-4898-a43d-e0931cf64354","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Aggasztoan_vekony_az_Eszakisark_teli_jegtakaroja","timestamp":"2018. március. 24. 21:13","title":"Aggasztóan vékony az Északi-sark téli jégtakarója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e85781-3701-4525-8e7e-2c21948bc9ef","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Lassan százféle szabadidő-autót lehet kapni nálunk is, ha minden változatot beleszámolunk. Ilyen elképesztő tolongásban új szereplőként érdemes lehet olyan értékek felé fordulni, melyeket mindenki ismer. Mit szólna például egy új Golfhoz, csak gólyalábon?","shortLead":"Lassan százféle szabadidő-autót lehet kapni nálunk is, ha minden változatot beleszámolunk. Ilyen elképesztő tolongásban...","id":"20180325_volkswagen_troc_teszt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2e85781-3701-4525-8e7e-2c21948bc9ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc61e360-893c-46b8-b88f-94354d2b0eb9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180325_volkswagen_troc_teszt","timestamp":"2018. március. 25. 08:15","title":"Volkswagen T-Roc-teszt: annyi az unalmas Golfnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f6094c-232c-4144-8a5f-523322088bb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elszabadulni látszik a Facebook által sokáig komolytalanul, majd agresszívan kezelt adatgyűjtési botrány. Napjaink egyik legfontosabb technológiai befektetője és véleményvezére, Elon Musk lényegében minden fronton törölte magát és vállalatait a közösségi oldalról.","shortLead":"Elszabadulni látszik a Facebook által sokáig komolytalanul, majd agresszívan kezelt adatgyűjtési botrány. Napjaink...","id":"20180323_elon_musk_tesla_spacex_facebook_deletefacebook_torles_adatvedelmi_botrany","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7f6094c-232c-4144-8a5f-523322088bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a10ac1c-9748-4134-849e-4355afddc4f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180323_elon_musk_tesla_spacex_facebook_deletefacebook_torles_adatvedelmi_botrany","timestamp":"2018. március. 23. 19:03","title":"Elon Musk is döntött: letörölte a Facebookról magát, a Teslát és SpaceX-et is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a41daa-37e0-4d38-b4b8-523dc4a9ccbc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hétvégi motorozásra indult el egy argentin csapat, de néhány méter után megtörtént a baj.","shortLead":"Hétvégi motorozásra indult el egy argentin csapat, de néhány méter után megtörtént a baj.","id":"20180325_motorozas_frontalis_baleset_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2a41daa-37e0-4d38-b4b8-523dc4a9ccbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6ea7855-0b96-43b5-bd32-554db77c90da","keywords":null,"link":"/cegauto/20180325_motorozas_frontalis_baleset_video","timestamp":"2018. március. 25. 04:01","title":"Alig tettek meg néhány kanyart, frontális baleset lett a motorozás vége – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"514accc8-e372-47cb-94a7-f4ab848a1730","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb lázadócsoport hétezer tagja és hozzátartozóik készülnek arra, hogy elhagyják Damaszkusznak a lázadók által 2013 óta kézben tartott elővárosi térségét, Kelet-Gútát.","shortLead":"Újabb lázadócsoport hétezer tagja és hozzátartozóik készülnek arra, hogy elhagyják Damaszkusznak a lázadók által 2013...","id":"20180324_Aszad_ujabb_gyozelme__ezrek_hagyjak_el_KeletGutat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=514accc8-e372-47cb-94a7-f4ab848a1730&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"711c714a-b8f0-4df7-8b00-e15d6b03cd89","keywords":null,"link":"/vilag/20180324_Aszad_ujabb_gyozelme__ezrek_hagyjak_el_KeletGutat","timestamp":"2018. március. 24. 14:33","title":"Aszad újabb győzelme – ezrek hagyják el Kelet-Gútát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"521c7969-b281-4a26-8f72-50b341b0eeb8","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A CDU új főtitkárát, Annegret Kramp-Karrenbauert már Mini-Merkelként emlegetik, mások szerint olyan, mint egy kedves kolléganő a könyvelésből, farsangi mulatságokon pedig bebizonyította, előadóművésznek sem utolsó. ","shortLead":"A CDU új főtitkárát, Annegret Kramp-Karrenbauert már Mini-Merkelként emlegetik, mások szerint olyan, mint egy kedves...","id":"201809_annegret_krampkarrenbauer_merkel_kiszemelt_utodja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=521c7969-b281-4a26-8f72-50b341b0eeb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f15b0eb7-d371-4482-820f-bd4ce8cd2c5a","keywords":null,"link":"/vilag/201809_annegret_krampkarrenbauer_merkel_kiszemelt_utodja","timestamp":"2018. március. 24. 14:30","title":"Mostantól nem adja elő takarítónős magánszámát Merkel kiszemelt utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca568999-357c-403b-9145-ba914fb54a4f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Európai Labdarúgó Szövetség 76,25 millió eurót oszt szét a szeptemberben első alkalommal rajtoló Nemzetek Ligája 55 résztvevője között.","shortLead":"Az Európai Labdarúgó Szövetség 76,25 millió eurót oszt szét a szeptemberben első alkalommal rajtoló Nemzetek Ligája 55...","id":"20180323_nagyot_kaszalhat_a_valogatott_a_nemzetek_ligajaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca568999-357c-403b-9145-ba914fb54a4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0259422c-b869-4f66-91b4-af12a7ed4f64","keywords":null,"link":"/sport/20180323_nagyot_kaszalhat_a_valogatott_a_nemzetek_ligajaban","timestamp":"2018. március. 23. 16:45","title":"Óriásit kaszálhat a fociválogatott a Nemzetek Ligájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]