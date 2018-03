Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f8e19671-aec2-4946-b116-22ce6479c404","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Befolyással üzérkedés miatt indult büntetőügyben is felfüggesztette Szepessy Zsolt (Összefogás Párt) képviselőjelölt mentelmi jogát a Nemzeti Választási Bizottság. ","shortLead":"Befolyással üzérkedés miatt indult büntetőügyben is felfüggesztette Szepessy Zsolt (Összefogás Párt) képviselőjelölt...","id":"20180323_ujabb_ugyben_fuggesztettek_fel_szepessy_zsolt_mentelmi_jogat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8e19671-aec2-4946-b116-22ce6479c404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ea1b9cb-0f0e-4ba1-8f18-c73974bc09b3","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_ujabb_ugyben_fuggesztettek_fel_szepessy_zsolt_mentelmi_jogat","timestamp":"2018. március. 23. 16:12","title":"Újabb ügyben függesztették fel Szepessy Zsolt mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed655101-6df2-4e8d-90d4-2a28201c1845","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megtornáztatták az utasszállítót, hogy lássák, nincs eltérítve.","shortLead":"Megtornáztatták az utasszállítót, hogy lássák, nincs eltérítve.","id":"20180323_Eurofighterek_fogtak_el_egy_Air_Francegepet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed655101-6df2-4e8d-90d4-2a28201c1845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c5a799d-589d-4930-a07c-b75abae4435f","keywords":null,"link":"/vilag/20180323_Eurofighterek_fogtak_el_egy_Air_Francegepet","timestamp":"2018. március. 23. 12:34","title":"Eurofighterek fogtak el egy Air France-gépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ab6572-b3bb-4a80-be7c-d964043bcb81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azokat keresik, akiktől pénzt csalt ki Kósa-ügyből ismert Sz. Gáborné.","shortLead":"Azokat keresik, akiktől pénzt csalt ki Kósa-ügyből ismert Sz. Gáborné.","id":"20180323_keresi_a_rendorseg_a_csengeri_haztartasbeli_aldozatait","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78ab6572-b3bb-4a80-be7c-d964043bcb81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82af4bc3-acf1-490c-88c5-aab4c6905b2e","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_keresi_a_rendorseg_a_csengeri_haztartasbeli_aldozatait","timestamp":"2018. március. 23. 15:55","title":"Keresi a rendőrség a \"csengeri háztartásbeli\" áldozatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49b572af-7dd1-477f-84b4-1ed469b2692d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M5-ös sem mondható gyengének, de az Audi újdonsága még a bajor sportolónál is erősebbnek ígérkezik.","shortLead":"Az M5-ös sem mondható gyengének, de az Audi újdonsága még a bajor sportolónál is erősebbnek ígérkezik.","id":"20180323_bmw_m5_alazasra_keszul_a_650_loeros_audi_rs6","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49b572af-7dd1-477f-84b4-1ed469b2692d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6bc3fce-acff-4016-9155-e94660582298","keywords":null,"link":"/cegauto/20180323_bmw_m5_alazasra_keszul_a_650_loeros_audi_rs6","timestamp":"2018. március. 23. 14:26","title":"BMW M5-alázásra készül a 650 lóerős Audi RS6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b9423e0-2b73-4395-8597-7f9e07495557","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már csak az előzmények miatt sem lett politikamentes Alföldi Róbert zalaszentgróti fellépése.","shortLead":"Már csak az előzmények miatt sem lett politikamentes Alföldi Róbert zalaszentgróti fellépése.","id":"20180325_Alfoldi_Robert_melyen_megveti_a_TV2hoz_leigazolt_Stohl_Andrast_de_nem_szereti_kevesbe","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b9423e0-2b73-4395-8597-7f9e07495557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01cced63-205f-4558-b86d-1c251d9a9788","keywords":null,"link":"/kultura/20180325_Alfoldi_Robert_melyen_megveti_a_TV2hoz_leigazolt_Stohl_Andrast_de_nem_szereti_kevesbe","timestamp":"2018. március. 25. 07:48","title":"Alföldi Róbert mélyen megveti a TV2-höz leigazoló Stohl Andrást, de nem szereti kevésbé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"051b2575-d612-4240-bbbf-c19ac941a914","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez első példányokat már át is adták a honvédségnek. A buszok több funkciósak, mert kórházi, labor, illetve csapatszállítási feladatokat is el tudnak látni. ","shortLead":"Ez első példányokat már át is adták a honvédségnek. A buszok több funkciósak, mert kórházi, labor, illetve...","id":"20180324_ikarus_honvedseg_currus","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=051b2575-d612-4240-bbbf-c19ac941a914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58280f2c-66d6-4aed-9a0b-b5b597d148b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180324_ikarus_honvedseg_currus","timestamp":"2018. március. 24. 14:46","title":"Speciális buszokat gyárt a katonaságnak az Ikarus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86badeaa-a276-4059-8974-2c09c13b624d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szombaton egész nap felsővezeték-karbantartást végeznek a Budapest-Nyugati pályaudvarra vezető vágányok felett. Emiatt az egész pályaudvart lezárják. A váci, a veresegyházi, az esztergomi, a debreceni, a szegedi és a lajosmizsei vonalakat érinti a változás.","shortLead":"Szombaton egész nap felsővezeték-karbantartást végeznek a Budapest-Nyugati pályaudvarra vezető vágányok felett. Emiatt...","id":"20180324_A_Nyugati_palyudvarrol_indulna_el_vonattal_Ma_biztosan_nem_fog","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86badeaa-a276-4059-8974-2c09c13b624d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f4126b-3b67-4301-979e-d62882d04a7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_A_Nyugati_palyudvarrol_indulna_el_vonattal_Ma_biztosan_nem_fog","timestamp":"2018. március. 24. 12:05","title":"A Nyugati pályudvarról indulna el vonattal? Ma biztosan nem ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfae770e-7fcd-4af7-b0af-51050d89e1f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Orbán Viktornak azt nyilatkozta, hogy március 10-én Gödöllőn járt, és megtekintette azt a szántóföldet, ahol az uszodát szeretnék megépíteni. A helyieknek szórt fideszes kampányanyagon viszont az elért eredmények között szerepel az uszoda.","shortLead":"Orbán Viktornak azt nyilatkozta, hogy március 10-én Gödöllőn járt, és megtekintette azt a szántóföldet, ahol az uszodát...","id":"20180323_Itt_a_Fidesz_szerint_egy_uszoda_all_Micsoda_hogy_nem_latja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfae770e-7fcd-4af7-b0af-51050d89e1f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c0206c4-1f4e-4ebf-9d98-3c9c2160184c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180323_Itt_a_Fidesz_szerint_egy_uszoda_all_Micsoda_hogy_nem_latja","timestamp":"2018. március. 23. 12:59","title":"Itt a Fidesz szerint egy uszoda áll. Micsoda, hogy nem látja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]