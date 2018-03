Czeglédy Csaba szabadon bocsátásáért, és a szocialista politikust ért vélelmezett jogsértések ellen tüntettek szombaton délután Szegeden a Szegedi Törvényszék épülete előtt. Késő este a Magyar Távirati Iroda közölte, a demonstráció helyszínéhez közeli Csongrád Megyei Főügyészség bejáratát festékkel megdobálták, a rendőrség rongálás gyanújával már meg is indította az eljárást ismeretlen tettes ellen.

Úgy tudjuk, hogy egy szegedi civil aktivistát már tegnap este előállítottak, mivel a tüntetés esemény oldalán, a közösségi portálon is megjelent a fotó, amelyen már a falon a rózsaszínű festék látható. Információink szerint, mivel az ügyészség bejárata be van kamerázva, annak felvételeit is megnézhette a rendőrség, így azonosíthatták be rövid idő alatt azt a civil aktivistát, aki egyébként a városban több megmozdulást is szervezett már. Ezek a rendezvények többnyire a kerékpározással, a környezetvédelemmel voltak kapcsolatosak, de a gyanúsított azt is szóvá tette, hogy kevés a nyilvános illemhely Szegeden, valamint hajléktalanok élelemmel való ellátását is szervezte.

Tegnap néhány tucatnyian jöttek össze Szegeden a bíróság épülete előtt, hogy Czeglédy Csaba fogva tartása és az őt ért jogsértések miatt tiltakozzanak. A tüntetésen Donáth Ferenc, a Nagy Imre per másodrendű vádlottjának, egyébként a KGB fogságában született fia a Rákosi-érához hasonlította a jelenlegi politikai rendszert. Katona Tamás, egykori pénzügyminiszter szerint pedig az sem véletlen, hogy Czeglédyt Szegeden tartják fogva. Mindnyájan arra buzdították a megjelenteket, hogy április 8-án menjenek el szavazni.