[{"available":true,"c_guid":"7a013fbd-3359-406b-8653-e66d37472897","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, annyira természetesek az apróbb hibák az iOS 11-ben, hogy az Apple-nek fel sem tűnik, ha még az egyik reklámjába is bekerül. Az igazán fura azonban mégis csak az, ami ezután következett.","shortLead":"Úgy tűnik, annyira természetesek az apróbb hibák az iOS 11-ben, hogy az Apple-nek fel sem tűnik, ha még az egyik...","id":"20180324_az_apple_reklamjaba_is_bekerult_az_iOS_11_egy_hibaja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a013fbd-3359-406b-8653-e66d37472897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"570ea22d-9e75-4ac7-9ee2-f3c740821426","keywords":null,"link":"/tudomany/20180324_az_apple_reklamjaba_is_bekerult_az_iOS_11_egy_hibaja","timestamp":"2018. március. 24. 10:13","title":"Kínos: még az Apple reklámjába is bekerült az iOS 11 egy hibája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a3e33f-92cc-4c72-9e95-befe90498fa8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vakvezető kutya, hallókészülék, műláb – néhány azokból az emodzsikból, amelyeket az amerikai Apple cég tervez bevezetni.","shortLead":"Vakvezető kutya, hallókészülék, műláb – néhány azokból az emodzsikból, amelyeket az amerikai Apple cég tervez bevezetni.","id":"20180324_Apple_emodzsik_a_fogyatekkal_eloknek_is","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25a3e33f-92cc-4c72-9e95-befe90498fa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"963420ef-f29b-4617-8704-29cba3b7bc76","keywords":null,"link":"/elet/20180324_Apple_emodzsik_a_fogyatekkal_eloknek_is","timestamp":"2018. március. 24. 18:40","title":"Apple: emodzsik a fogyatékkal élőknek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e969710d-fca9-4f91-bbb6-d8afc8222e63","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kormánypropaganda tudja a választ.","shortLead":"A kormánypropaganda tudja a választ.","id":"20180324_Itt_a_megoldas_hogy_mikent_keruljuk_el_az_ujabb_futballfiaskokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e969710d-fca9-4f91-bbb6-d8afc8222e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c798833a-3ae5-471b-a4f9-2e8d313594ef","keywords":null,"link":"/kultura/20180324_Itt_a_megoldas_hogy_mikent_keruljuk_el_az_ujabb_futballfiaskokat","timestamp":"2018. március. 24. 15:26","title":"Itt a megoldás, hogy miként kerüljük el az újabb futballfiaskókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f06df4da-dcc3-4e14-9676-e1b501952083","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Több sebből is vérzik a magyar válogatott – derül ki Böde Dániel, a Kazahsztán ellen elvesztett meccs csereként beállt játékosának nyilatkozatából.","shortLead":"Több sebből is vérzik a magyar válogatott – derül ki Böde Dániel, a Kazahsztán ellen elvesztett meccs csereként beállt...","id":"20180324_Nem_csak_a_foci_nem_megy_az_angol_sem","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f06df4da-dcc3-4e14-9676-e1b501952083&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94385f57-eb42-424a-91b8-a1abe0315c48","keywords":null,"link":"/sport/20180324_Nem_csak_a_foci_nem_megy_az_angol_sem","timestamp":"2018. március. 24. 15:23","title":"Nem csak a foci nem megy, az angol sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c255b0db-aa32-49ed-8afe-ed6bf096e0ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Panasszal keresték meg az adatvédelmi biztost amiatt, hogy a hódmezővásárhelyi polgármester diktafonra veszi a beszélgetéseket. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatot indít.","shortLead":"Panasszal keresték meg az adatvédelmi biztost amiatt, hogy a hódmezővásárhelyi polgármester diktafonra veszi...","id":"20180324_Vizsgalat_indul_Marki_Zay_Peter_ellen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c255b0db-aa32-49ed-8afe-ed6bf096e0ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da587781-1456-4d30-ba6e-98b6a2bcf183","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Vizsgalat_indul_Marki_Zay_Peter_ellen","timestamp":"2018. március. 24. 19:07","title":"Vizsgálat indul Márki-Zay Péter ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27b9e197-b5be-42ad-9857-eeffd9721323","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Légicsapást hajtott végre a dél-líbiai Ubari városának közelében az amerikai légierő szombaton, a támadásban két terrorista életét vesztette - közölte az Egyesült Államok hadseregének afrikai parancsnoksága.","shortLead":"Légicsapást hajtott végre a dél-líbiai Ubari városának közelében az amerikai légierő szombaton, a támadásban két...","id":"20180324_Amerikai_legicsapas_Libiaban_terroristak_ellen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27b9e197-b5be-42ad-9857-eeffd9721323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d7a11f-fcb5-41f7-874a-111dfea1bcc5","keywords":null,"link":"/vilag/20180324_Amerikai_legicsapas_Libiaban_terroristak_ellen","timestamp":"2018. március. 24. 21:47","title":"Amerikai légicsapás Líbiában terroristák ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f","c_author":"RTL Hírek","category":"elet","description":"Meghalt egy berhidai kisfiú néhány nappal a mandulaműtétje után. A veszprémi kórházban műtötték, majd hazaengedték, később belázasodott és a várpalotai ügyeletre vitte édesanyja. Múlt hét vasárnap otthonában újra rosszul lett, a kiérkező mentők pedig két órán át küzdöttek az életéért- hangzott el az RTL Klub híradójában.","shortLead":"Meghalt egy berhidai kisfiú néhány nappal a mandulaműtétje után. A veszprémi kórházban műtötték, majd hazaengedték...","id":"20180324_Meghalt_a_gyerek_a_mandulamutet_utan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13dfc4d5-e3a6-4e7a-b597-f2ff6bf3ef4c","keywords":null,"link":"/elet/20180324_Meghalt_a_gyerek_a_mandulamutet_utan","timestamp":"2018. március. 24. 19:45","title":"Meghalt a gyerek a mandulaműtét után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90023aba-98d6-4c24-ae1a-c86a15bb8da2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Qantas légitársaság ma megindítja első közvetlen járatát Perthből Londonba, a repülő 14 500 kilométert tesz meg leszállás nélkül, 17 óra alatt. ","shortLead":"A Qantas légitársaság ma megindítja első közvetlen járatát Perthből Londonba, a repülő 14 500 kilométert tesz meg...","id":"20180324_Leszallas_nelkul_17_ora_a_gep_birja_de_mit_szol_az_utas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90023aba-98d6-4c24-ae1a-c86a15bb8da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"514e4c53-0fc6-4666-b50c-db38d5733976","keywords":null,"link":"/kkv/20180324_Leszallas_nelkul_17_ora_a_gep_birja_de_mit_szol_az_utas","timestamp":"2018. március. 24. 13:59","title":"Leszállás nélkül 17 órányi repülés, a gép bírja, de mit szól az utas?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]