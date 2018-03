Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9955379c-e05d-478f-97fa-1072e67f8c20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180323_Kormanybiztost_kapna_a_kivandorlas_ugye_ha_Karacsonyon_mulik","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9955379c-e05d-478f-97fa-1072e67f8c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d14099-c508-438f-910c-c8744803b591","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_Kormanybiztost_kapna_a_kivandorlas_ugye_ha_Karacsonyon_mulik","timestamp":"2018. március. 23. 11:38","title":"Kormánybiztost kapna a kivándorlás ügye, ha Karácsonyon múlik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08bf8fb0-803c-4364-8bf4-e019e8905355","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus a Facebook-oldalán szólalt meg.","shortLead":"A politikus a Facebook-oldalán szólalt meg.","id":"20180323_Szabo_tagadja_az_12_milliardot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08bf8fb0-803c-4364-8bf4-e019e8905355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db02c3cc-53e6-429d-a84d-5f2268285e05","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_Szabo_tagadja_az_12_milliardot","timestamp":"2018. március. 23. 11:50","title":"Tagadja a hírbe hozott fideszes képviselő, hogy köze lenne az 1,2 milliárdos számlához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f6157c4-9da4-4682-b7f8-704372212910","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pár éve elindított állami hírcsatorna eddigi talán legjobb élő beszélgetését a kutyapártnak köszönheti. Lehet, több ilyen nem is lesz.","shortLead":"A pár éve elindított állami hírcsatorna eddigi talán legjobb élő beszélgetését a kutyapártnak köszönheti. Lehet, több...","id":"20180323_magyar_ketfarku_kutya_part_a_kozteveben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f6157c4-9da4-4682-b7f8-704372212910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1ed0ff2-c69d-4e23-bc3d-bfe57d45be4f","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_magyar_ketfarku_kutya_part_a_kozteveben","timestamp":"2018. március. 23. 21:48","title":"Magyar Kétfarkú Kutya Párt a köztévében: Kotkodács, kot-kodács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d76141e3-1b52-4a9d-904c-33ac6b1da54f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hírportál értesülései szerint nemcsak az alákérdezéssel volt baj, hanem azzal is, hogy a műsorvezető nem egyeztetett a vendégről a vezetőséggel. ","shortLead":"A hírportál értesülései szerint nemcsak az alákérdezéssel volt baj, hanem azzal is, hogy a műsorvezető nem egyeztetett...","id":"20180323_letiltotta_az_atv_hajdu_peter_alakerdezos_deutsch_interjujat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d76141e3-1b52-4a9d-904c-33ac6b1da54f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07acf698-97bf-4fa0-8fd6-7dba7d6a67f5","keywords":null,"link":"/kultura/20180323_letiltotta_az_atv_hajdu_peter_alakerdezos_deutsch_interjujat","timestamp":"2018. március. 23. 16:39","title":"24.hu: Letiltotta az ATV Hajdú Péter alákérdezős Deutsch-interjúját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8b57efc-ad5d-45b2-9032-0d52e3899da4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CEU megmarad, Magyarország sorsa kérdéses.","shortLead":"A CEU megmarad, Magyarország sorsa kérdéses.","id":"20180323_Hirunk_a_vilagban_a_Daily_Beast_is_a_Soroskampanyrol_ir","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8b57efc-ad5d-45b2-9032-0d52e3899da4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b693c7a-8e3a-4472-b8e4-94aa6c683767","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_Hirunk_a_vilagban_a_Daily_Beast_is_a_Soroskampanyrol_ir","timestamp":"2018. március. 23. 11:02","title":"Hírünk a világban: a Daily Beast is a Soros-kampányról ír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6821323-55c4-431c-b722-c5e348f101be","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Minden második magyar ember elégedetlen azzal az időmennyiséggel, amit az alvásra fordít, az alvásidőnek pedig általában csupán a fele telik igazi regenerálódással. A 21. századi ember életmódja – óraátállítással és váltott műszakokkal együtt – nem éppen alvásbarát. Annyira nem, hogy lassan újra meg kell tanulnunk jól aludni. A magyar rendőröket például két éve tréningezik a helyes alvásra.","shortLead":"Minden második magyar ember elégedetlen azzal az időmennyiséggel, amit az alvásra fordít, az alvásidőnek pedig...","id":"20180324_oraatallitas_alvas_egeszseges_alvas_alvastrener","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6821323-55c4-431c-b722-c5e348f101be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22e03ba7-7987-4e6a-96f0-16b1c49c9525","keywords":null,"link":"/elet/20180324_oraatallitas_alvas_egeszseges_alvas_alvastrener","timestamp":"2018. március. 24. 20:00","title":"Újra meg kell tanulnunk jól aludni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd032592-5d85-4694-927d-f248609aeb21","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20180323_Kulonleges_mezben_lepnek_palyara_az_olaszok_Argentina_ellen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd032592-5d85-4694-927d-f248609aeb21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab83b79c-367b-4671-a437-eb198935d9f9","keywords":null,"link":"/sport/20180323_Kulonleges_mezben_lepnek_palyara_az_olaszok_Argentina_ellen","timestamp":"2018. március. 23. 13:58","title":"Különleges mezben lépnek pályára az olaszok Messiék ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e3fe542-eb5a-4e13-a7e2-761e9f574da2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU nem fog közbelépni, jövőre már életbe is léphet az intézkedés.","shortLead":"Az EU nem fog közbelépni, jövőre már életbe is léphet az intézkedés.","id":"20180323_Biztosra_veheto_hogy_csokken_a_magyarok_csaladi_potleka_Ausztriaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e3fe542-eb5a-4e13-a7e2-761e9f574da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2de805f3-25bd-4a04-8bcf-d732fa3eda13","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180323_Biztosra_veheto_hogy_csokken_a_magyarok_csaladi_potleka_Ausztriaban","timestamp":"2018. március. 23. 12:09","title":"Biztosra vehető, hogy csökken a magyarok családi pótléka Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]