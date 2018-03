Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25a3e33f-92cc-4c72-9e95-befe90498fa8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vakvezető kutya, hallókészülék, műláb – néhány azokból az emodzsikból, amelyeket az amerikai Apple cég tervez bevezetni.","shortLead":"Vakvezető kutya, hallókészülék, műláb – néhány azokból az emodzsikból, amelyeket az amerikai Apple cég tervez bevezetni.","id":"20180324_Apple_emodzsik_a_fogyatekkal_eloknek_is","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25a3e33f-92cc-4c72-9e95-befe90498fa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"963420ef-f29b-4617-8704-29cba3b7bc76","keywords":null,"link":"/elet/20180324_Apple_emodzsik_a_fogyatekkal_eloknek_is","timestamp":"2018. március. 24. 18:40","title":"Apple: emodzsik a fogyatékkal élőknek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77258cc2-45e8-48f6-bd3a-a556d0f565ee","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Krimibe illő fordulatok tarkítják egy csapat kisrészvényes küzdelmét a volt szlovák kormányfő rokonával, Milan Meciarral a régió legnagyobb gáztartályát birtokló KEG vagyonáért.","shortLead":"Krimibe illő fordulatok tarkítják egy csapat kisrészvényes küzdelmét a volt szlovák kormányfő rokonával, Milan...","id":"201808__keg_nyrt__milliardos_tarozo__kifoszthato_kisreszvenyesek__a_palack_szelleme","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77258cc2-45e8-48f6-bd3a-a556d0f565ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff5b535-6b71-493d-9251-3ab4e66a41f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/201808__keg_nyrt__milliardos_tarozo__kifoszthato_kisreszvenyesek__a_palack_szelleme","timestamp":"2018. március. 24. 09:45","title":"\"A hatóságok szeme láttára fosztanak ki 2200 részvényest\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92f73edf-b02c-4431-a93d-23bccc68863d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A DK-Szolidaritás pályázatot hirdet az informatika korrupció-ellenes alkalmazására, mert Magyarország az EU második legkorruptabb országa – áll a DK közleményében.","shortLead":"A DK-Szolidaritás pályázatot hirdet az informatika korrupció-ellenes alkalmazására, mert Magyarország az EU második...","id":"20180324_Informatika_a_korrupcio_visszaszoritasara_DKpalyazat_aprilis_15ig","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92f73edf-b02c-4431-a93d-23bccc68863d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb6793d5-b7ab-4046-a997-fdaad3c776fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Informatika_a_korrupcio_visszaszoritasara_DKpalyazat_aprilis_15ig","timestamp":"2018. március. 24. 17:32","title":"Informatika a korrupció visszaszorítására. DK-pályázat április 15-ig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c18c7f8-b796-45a8-97ed-ceab51cf5698","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A könyvelők szerint sok a probléma a cégkapuval. De nincs mese, szorított az idő, a Belügyminisztérium be akarta vezetni a rendszert még a választások előtt. Ez lett a kapkodás eredménye.","shortLead":"A könyvelők szerint sok a probléma a cégkapuval. De nincs mese, szorított az idő, a Belügyminisztérium be akarta...","id":"20180324_Latott_mar_iden_orjongo_konyvelot_Ez_az_oka_igencsak_magyaros","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c18c7f8-b796-45a8-97ed-ceab51cf5698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7f9db4b-38c7-48f0-a614-b8824c931d2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Latott_mar_iden_orjongo_konyvelot_Ez_az_oka_igencsak_magyaros","timestamp":"2018. március. 24. 11:03","title":"Látott már idén őrjöngő könyvelőt? Ez az oka, igencsak magyaros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55908a78-0541-44df-977e-7be72155b98d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy csornai gyermekotthonból tűnt el.","shortLead":"Egy csornai gyermekotthonból tűnt el.","id":"20180325_14_eves_lanyt_keresnek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55908a78-0541-44df-977e-7be72155b98d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb35ba8b-6a87-44f8-8cde-2e60dda2ca8a","keywords":null,"link":"/itthon/20180325_14_eves_lanyt_keresnek","timestamp":"2018. március. 25. 08:48","title":"14 éves lányt keresnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16492827-2f00-4a01-984c-08e6271a1da9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A felvetés természetesen hipotetikus, de a Youtube-on rendszerint hasonló videókat posztoló Binkov's Battlegrounds csatornán most éppen ezzel játszottak el. Az eredményt nem áruljuk el, de kiderül. ","shortLead":"A felvetés természetesen hipotetikus, de a Youtube-on rendszerint hasonló videókat posztoló Binkov's Battlegrounds...","id":"20180323_Itt_az_itelet_ki_gyozne_ma_egy_osztrakmagyar_haboruban_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16492827-2f00-4a01-984c-08e6271a1da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a1d82c5-3a22-4ef1-9164-049fb9df5c9e","keywords":null,"link":"/vilag/20180323_Itt_az_itelet_ki_gyozne_ma_egy_osztrakmagyar_haboruban_video","timestamp":"2018. március. 23. 20:45","title":"Itt az ítélet: ki győzne ma egy osztrák-magyar háborúban? (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"207b6985-f181-4240-846d-242883a5b99b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amíg nem közelítünk az eurót használó országok gazdasági teljesítményének átlagához, vagy a német gazdaság teljesítményéhez, addig nem kell erőltetni az euró bevezetését - mondta nemzetgazdasági miniszter a Magyar Hírlapnak.","shortLead":"Amíg nem közelítünk az eurót használó országok gazdasági teljesítményének átlagához, vagy a német gazdaság...","id":"20180324_Varga_Mihaly_ugy_beszelt_az_eurorol_hogy_migransozott_es_riogatott_is_egy_kicsit_mellette","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=207b6985-f181-4240-846d-242883a5b99b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb7e1107-7112-47b4-84f4-a9617be04c7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Varga_Mihaly_ugy_beszelt_az_eurorol_hogy_migransozott_es_riogatott_is_egy_kicsit_mellette","timestamp":"2018. március. 24. 07:43","title":"Varga Mihály úgy beszélt az euróról, hogy migránsozott és riogatott is egy kicsit mellette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddca19a5-a3a3-4348-a820-1c520ad90e9c","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Aktívak, olykor milliárdos befektetésbe fognak, esetenként pedig Tiborcz köreivel üzletelnek azok a vállalkozók, akik az idestova egy éve lezárt letelepedésikötvény-programhoz köthetők. A kötvénybuli miatt feljelentést tett a Transparency International, hivatali visszaélés gyanújával.","shortLead":"Aktívak, olykor milliárdos befektetésbe fognak, esetenként pedig Tiborcz köreivel üzletelnek azok a vállalkozók, akik...","id":"201809__letelepedesikotvenybiznisz__tiborcz_felsejlik__bunugy__utolso_azaptojas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddca19a5-a3a3-4348-a820-1c520ad90e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73acece6-9571-4333-a858-36b868ef2dbb","keywords":null,"link":"/gazdasag/201809__letelepedesikotvenybiznisz__tiborcz_felsejlik__bunugy__utolso_azaptojas","timestamp":"2018. március. 24. 11:30","title":"Feltűnően jól megy azoknak, akiknek közük volt a letelepedési kötvényekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]