[{"available":true,"c_guid":"7d1aa9fc-faf7-46eb-9ac6-412d7660b3aa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Hidat építenek Kecskemét határában.","shortLead":"Hidat építenek Kecskemét határában.","id":"20180325_Tereles_az_M5oson","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d1aa9fc-faf7-46eb-9ac6-412d7660b3aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f4558d9-ac19-470c-a65a-a207715e01b8","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180325_Tereles_az_M5oson","timestamp":"2018. március. 25. 10:09","title":"Terelés az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e31b119-50d4-435e-bdbd-9f76205256ba","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Ha az elmúlt 30 év könnyűzenei reneszánsz emberének nevezzük, egy kicsit sem túlzunk. Elmondjuk miért.","shortLead":"Ha az elmúlt 30 év könnyűzenei reneszánsz emberének nevezzük, egy kicsit sem túlzunk. Elmondjuk miért.","id":"20180323_Mikor_megy_ez_a_csavo_szabadsagra_ma_50_eves_Damon_Albarn_Blur_Gorillaz_The_Good_The_Bad_and_The_Queen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e31b119-50d4-435e-bdbd-9f76205256ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f270ed28-7688-41ff-a741-f921b0c7c0a2","keywords":null,"link":"/kultura/20180323_Mikor_megy_ez_a_csavo_szabadsagra_ma_50_eves_Damon_Albarn_Blur_Gorillaz_The_Good_The_Bad_and_The_Queen","timestamp":"2018. március. 23. 13:57","title":"„Mikor megy ez a csávó szabadságra?” - 50 éves Damon Albarn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d512e44f-4d5f-4a10-937e-7450936cfcc9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Százezrek tüntettek a fegyvertartásra vonatkozó szabályok szigorításáért Washingtonban és számos amerikai nagyvárosban szombaton. A megmozdulást a floridai ámokfutás túlélői szervezték.","shortLead":"Százezrek tüntettek a fegyvertartásra vonatkozó szabályok szigorításáért Washingtonban és számos amerikai nagyvárosban...","id":"20180324_Szazezrek_tuntettek_a_fegyvertartas_szigoritasaert_az_Egyesult_Allamokban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d512e44f-4d5f-4a10-937e-7450936cfcc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fd05c17-25a6-4f8a-8b7b-54177ec6ac60","keywords":null,"link":"/vilag/20180324_Szazezrek_tuntettek_a_fegyvertartas_szigoritasaert_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2018. március. 24. 20:35","title":"Százezrek tüntettek a fegyvertartás szigorításáért az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az emberi jogi díjjal egyértelmű politikai jelzést szerettek volna adni egy olyan időszakban, amikor sok országban megerősödtek a nacionalista–populista tendenciák.



","shortLead":"Az emberi jogi díjjal egyértelmű politikai jelzést szerettek volna adni egy olyan időszakban, amikor sok országban...","id":"20180324_Az_a_meggyozodes_vezeti_hogy_a_vagyon_kotelezettseg__igy_meltattak_a_dijatadon_Sorost","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc12620-b69e-4ae0-a012-a07b816bd422","keywords":null,"link":"/kultura/20180324_Az_a_meggyozodes_vezeti_hogy_a_vagyon_kotelezettseg__igy_meltattak_a_dijatadon_Sorost","timestamp":"2018. március. 24. 09:25","title":"„Az a meggyőződés vezeti, hogy a vagyon kötelezettség” – így méltatták a díjátadón Sorost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f5a3b53-1f8c-478f-860c-cafe91aa0f84","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kihirdette kezdőcsapatát a péntek esti felkészülési mérkőzésre a labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.","shortLead":"Kihirdette kezdőcsapatát a péntek esti felkészülési mérkőzésre a labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.","id":"20180323_ezzel_a_csapattal_ugrik_neki_a_kazahoknak_leekens","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f5a3b53-1f8c-478f-860c-cafe91aa0f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3accf950-7119-4a03-9f87-6f2c7c555aea","keywords":null,"link":"/sport/20180323_ezzel_a_csapattal_ugrik_neki_a_kazahoknak_leekens","timestamp":"2018. március. 23. 18:15","title":"Ezzel a csapattal ugrik neki a kazahoknak Leekens","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f91176c-9305-4024-a00f-566c1d91e652","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az internetes népművészek szerint Dzsudzsákéknak akkor lehetne esélyük továbbjutni az Eb-selejtezőből, ha a Lakatlan-szigetekkel játszanának. Van azonban, aki felhívta a figyelmet, hogy öngóllal tőlük is kikaphatnának.","shortLead":"Az internetes népművészek szerint Dzsudzsákéknak akkor lehetne esélyük továbbjutni az Eb-selejtezőből, ha...","id":"20180325_Lakatlanszigetek_Ihletet_adott_a_memgyarnak_a_kazahok_elleni_zako","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f91176c-9305-4024-a00f-566c1d91e652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff310f18-912d-4e19-8eb8-3069b8c21353","keywords":null,"link":"/kultura/20180325_Lakatlanszigetek_Ihletet_adott_a_memgyarnak_a_kazahok_elleni_zako","timestamp":"2018. március. 25. 12:09","title":"Lakatlan-szigetek: Ihletet adott a mémgyárnak a kazahok elleni zakó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b79b8c-c986-4283-ad6b-727533ecba26","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a nem túl bátor és még kevésbé őszintének tűnő Facebookon múlik, sosem kerül napvilágra az 50 millió Facebook-felhasználó adatszivárgásának ügye. Szerencsére nem rajtuk múlt.","shortLead":"Ha a nem túl bátor és még kevésbé őszintének tűnő Facebookon múlik, sosem kerül napvilágra az 50 millió...","id":"20180324_facebook_adatgyujtesi_botrany_mark_zuckerberg_cambridge_analytica","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54b79b8c-c986-4283-ad6b-727533ecba26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"846fb399-2955-48af-9247-24ffd6e0c750","keywords":null,"link":"/tudomany/20180324_facebook_adatgyujtesi_botrany_mark_zuckerberg_cambridge_analytica","timestamp":"2018. március. 24. 13:00","title":"Perrel fenyegetőzött a Facebook, hogy ne hozza le a sajtó az adatszivárgási botrányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49b572af-7dd1-477f-84b4-1ed469b2692d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M5-ös sem mondható gyengének, de az Audi újdonsága még a bajor sportolónál is erősebbnek ígérkezik.","shortLead":"Az M5-ös sem mondható gyengének, de az Audi újdonsága még a bajor sportolónál is erősebbnek ígérkezik.","id":"20180323_bmw_m5_alazasra_keszul_a_650_loeros_audi_rs6","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49b572af-7dd1-477f-84b4-1ed469b2692d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6bc3fce-acff-4016-9155-e94660582298","keywords":null,"link":"/cegauto/20180323_bmw_m5_alazasra_keszul_a_650_loeros_audi_rs6","timestamp":"2018. március. 23. 14:26","title":"BMW M5-alázásra készül a 650 lóerős Audi RS6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]