Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92f73edf-b02c-4431-a93d-23bccc68863d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A DK-Szolidaritás pályázatot hirdet az informatika korrupció-ellenes alkalmazására, mert Magyarország az EU második legkorruptabb országa – áll a DK közleményében.","shortLead":"A DK-Szolidaritás pályázatot hirdet az informatika korrupció-ellenes alkalmazására, mert Magyarország az EU második...","id":"20180324_Informatika_a_korrupcio_visszaszoritasara_DKpalyazat_aprilis_15ig","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92f73edf-b02c-4431-a93d-23bccc68863d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb6793d5-b7ab-4046-a997-fdaad3c776fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Informatika_a_korrupcio_visszaszoritasara_DKpalyazat_aprilis_15ig","timestamp":"2018. március. 24. 17:32","title":"Informatika a korrupció visszaszorítására. DK-pályázat április 15-ig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc84aa21-9850-4be0-87cb-5f12151f8a91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mert többszörösen megtagadták tőle az iratbetekintést.","shortLead":"Mert többszörösen megtagadták tőle az iratbetekintést.","id":"20180326_Demeter_Marta_beperelte_a_Honvedelmi_Miniszteriumot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc84aa21-9850-4be0-87cb-5f12151f8a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be9debfd-b765-4985-8868-d38f57a7a20b","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Demeter_Marta_beperelte_a_Honvedelmi_Miniszteriumot","timestamp":"2018. március. 26. 10:46","title":"Demeter Márta beperelte a Honvédelmi Minisztériumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ecc29d7-9f68-4e31-ab3f-6e97b39118ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kerítést húznának fel a lengyelek a keleti határon, az 1200 kilométeres, két méter magas „határzár” lenne a világ leghosszabb kerítése. A lengyelek a sertéspestis megállítása miatt tervezik az építkezést, de még vitatkoznak rajta","shortLead":"Kerítést húznának fel a lengyelek a keleti határon, az 1200 kilométeres, két méter magas „határzár” lenne a világ...","id":"20180325_A_lengyelek_is_keritest_epitenenek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ecc29d7-9f68-4e31-ab3f-6e97b39118ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0efc3be-67ad-4507-ae1c-77f2a9e3d320","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180325_A_lengyelek_is_keritest_epitenenek","timestamp":"2018. március. 25. 09:40","title":"A lengyelek is kerítést építenének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"317af1b6-c620-4955-b61d-56fca41dfc3b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nehéz tárgyalások várhatók az unió és a vele menekültügyben szövetséges diktatúra között.","shortLead":"Nehéz tárgyalások várhatók az unió és a vele menekültügyben szövetséges diktatúra között.","id":"20180325_Lesze_ujabb_EUtorok_alku_a_menekultekrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=317af1b6-c620-4955-b61d-56fca41dfc3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"739cb7fb-f531-4a74-855d-836035bf358d","keywords":null,"link":"/vilag/20180325_Lesze_ujabb_EUtorok_alku_a_menekultekrol","timestamp":"2018. március. 25. 13:39","title":"Lesz-e újabb EU-török alku a menekültekről?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c255b0db-aa32-49ed-8afe-ed6bf096e0ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Panasszal keresték meg az adatvédelmi biztost amiatt, hogy a hódmezővásárhelyi polgármester diktafonra veszi a beszélgetéseket. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatot indít.","shortLead":"Panasszal keresték meg az adatvédelmi biztost amiatt, hogy a hódmezővásárhelyi polgármester diktafonra veszi...","id":"20180324_Vizsgalat_indul_Marki_Zay_Peter_ellen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c255b0db-aa32-49ed-8afe-ed6bf096e0ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da587781-1456-4d30-ba6e-98b6a2bcf183","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Vizsgalat_indul_Marki_Zay_Peter_ellen","timestamp":"2018. március. 24. 19:07","title":"Vizsgálat indul Márki-Zay Péter ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8b395ae-18f1-4782-8f0c-6adb3bd4985c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A betegek akár késve mehetnek a vizsgálatra, mert a rossz lift miatt kézben kellene őket a néhány emelettel magasabban levő helyiségekbe vinni, ez olykor nem lehetséges. A kórházban hetek óta egy alkatrészre várnak.","shortLead":"A betegek akár késve mehetnek a vizsgálatra, mert a rossz lift miatt kézben kellene őket a néhány emelettel magasabban...","id":"20180325_Kezben_hordjak_a_betegeket_mert_hetek_ota_a_rossz_a_lift_a_Janos_Korhazban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8b395ae-18f1-4782-8f0c-6adb3bd4985c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32dc7f43-3403-41aa-a895-d17a8066dacb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180325_Kezben_hordjak_a_betegeket_mert_hetek_ota_a_rossz_a_lift_a_Janos_Korhazban","timestamp":"2018. március. 25. 17:48","title":"Kézben hordják a betegeket, mert hetek óta a rossz a lift a János Kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4022e8cd-d56d-43a3-adf8-768464e9385d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három lehetőség közül választhatnak az internetezők.","shortLead":"Három lehetőség közül választhatnak az internetezők.","id":"20180326_segitsen_elnevezni_az_allatkert_gorillabebijet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4022e8cd-d56d-43a3-adf8-768464e9385d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f56d8eb1-7737-45b8-898f-5b5b3b9ef11b","keywords":null,"link":"/elet/20180326_segitsen_elnevezni_az_allatkert_gorillabebijet","timestamp":"2018. március. 26. 10:55","title":"Segítsen elnevezni az állatkert gorillabébijét!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e85781-3701-4525-8e7e-2c21948bc9ef","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Lassan százféle szabadidő-autót lehet kapni nálunk is, ha minden változatot beleszámolunk. Ilyen elképesztő tolongásban új szereplőként érdemes lehet olyan értékek felé fordulni, melyeket mindenki ismer. Mit szólna például egy új Golfhoz, csak gólyalábon?","shortLead":"Lassan százféle szabadidő-autót lehet kapni nálunk is, ha minden változatot beleszámolunk. Ilyen elképesztő tolongásban...","id":"20180325_volkswagen_troc_teszt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2e85781-3701-4525-8e7e-2c21948bc9ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc61e360-893c-46b8-b88f-94354d2b0eb9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180325_volkswagen_troc_teszt","timestamp":"2018. március. 25. 08:15","title":"Volkswagen T-Roc-teszt: annyi az unalmas Golfnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]