Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7700af77-93c4-422d-89ca-f5c80a30587c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180325_Tamad_a_belviz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7700af77-93c4-422d-89ca-f5c80a30587c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"581b23e2-0e44-44c0-90e3-d0afdee43c72","keywords":null,"link":"/elet/20180325_Tamad_a_belviz","timestamp":"2018. március. 25. 12:40","title":"A Körösöknél már tíz szakaszon küzdenek a belvíz ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27b9e197-b5be-42ad-9857-eeffd9721323","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Légicsapást hajtott végre a dél-líbiai Ubari városának közelében az amerikai légierő szombaton, a támadásban két terrorista életét vesztette - közölte az Egyesült Államok hadseregének afrikai parancsnoksága.","shortLead":"Légicsapást hajtott végre a dél-líbiai Ubari városának közelében az amerikai légierő szombaton, a támadásban két...","id":"20180324_Amerikai_legicsapas_Libiaban_terroristak_ellen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27b9e197-b5be-42ad-9857-eeffd9721323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d7a11f-fcb5-41f7-874a-111dfea1bcc5","keywords":null,"link":"/vilag/20180324_Amerikai_legicsapas_Libiaban_terroristak_ellen","timestamp":"2018. március. 24. 21:47","title":"Amerikai légicsapás Líbiában terroristák ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"011db6d9-cb6d-4375-93f5-d6cffe2ea905","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Augusztus 24-én, a Szegedi Ifjúsági Napok nagyszínpadán lép fel minden idők legsikeresebb brit szinti-pop duója.



","shortLead":"Augusztus 24-én, a Szegedi Ifjúsági Napok nagyszínpadán lép fel minden idők legsikeresebb brit szinti-pop duója.



","id":"20180326_Jon_a_Pet_Shop_Boys","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=011db6d9-cb6d-4375-93f5-d6cffe2ea905&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be849da0-0fd0-4a5a-8079-6eb1e49c70de","keywords":null,"link":"/kultura/20180326_Jon_a_Pet_Shop_Boys","timestamp":"2018. március. 26. 11:37","title":"Jön a Pet Shop Boys","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9694fc6-fe55-4ffd-94b7-73b9b3b8dc86","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gazdasági kivándorlók országa lettünk; eladják a magyarországi Telenort is, és még mindig nem kizárt, hogy Mészáros Lőrinchez kerül a cég; mérföldkőhöz érkeztek a Brexit-tárgyalások.","shortLead":"A gazdasági kivándorlók országa lettünk; eladják a magyarországi Telenort is, és még mindig nem kizárt, hogy Mészáros...","id":"20180325_Es_akkor_Meszaros_Lorincet_zsebre_tette_egy_cseh_milliardos","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9694fc6-fe55-4ffd-94b7-73b9b3b8dc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe9de7c6-33c5-4a45-b1c3-715f214b5b9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180325_Es_akkor_Meszaros_Lorincet_zsebre_tette_egy_cseh_milliardos","timestamp":"2018. március. 25. 07:00","title":"És akkor Mészáros Lőrincet zsebre tette egy cseh milliárdos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b68eac9-cc0e-45c2-ab51-2ad2ee66c965","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A konkurens közösségi oldalak profitálhatnak a Facebook történetének eddigi legnagyobb, adatgyűjtési botrányából. Az egyik korábbi konkurens alapítója már jelezte: visszatérne. És rögtön támogatói is lettek, így jó eséllyel valóban megcsinálják az \"anti-Facebookot\".","shortLead":"A konkurens közösségi oldalak profitálhatnak a Facebook történetének eddigi legnagyobb, adatgyűjtési botrányából...","id":"20180326_path_anti_facebook_kozossegi_oldal_david_morin_deletefacebook_adatgyujtes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b68eac9-cc0e-45c2-ab51-2ad2ee66c965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e419c84-a474-402c-a251-7da5d70da603","keywords":null,"link":"/tudomany/20180326_path_anti_facebook_kozossegi_oldal_david_morin_deletefacebook_adatgyujtes","timestamp":"2018. március. 26. 08:03","title":"Rengetegen várják: megcsinálják az anti-Facebookot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12648c7e-30d5-4b8b-bbc0-16ee60250386","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Vége a sajtószabadságnak Törökországban- állapította meg a tekintélyes Frankfurter Allgemeine Zeitung, amely állandó figyelemmel kíséri Erdogan elnök rendszerét, hiszen óriási török közösség él Németországban és Merkel kancellár Erdogan elnökkel kötött egyezményt a migráns invázió leállítására.","shortLead":"Vége a sajtószabadságnak Törökországban- állapította meg a tekintélyes Frankfurter Allgemeine Zeitung, amely állandó...","id":"20180325_Orban_torok_elvbaratjanak_hivei_felvasaroltak_az_utolso_ellenzeki_lapokat_es_televiziokat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12648c7e-30d5-4b8b-bbc0-16ee60250386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f84098df-4294-491d-9e5a-b4e01208353a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180325_Orban_torok_elvbaratjanak_hivei_felvasaroltak_az_utolso_ellenzeki_lapokat_es_televiziokat","timestamp":"2018. március. 25. 14:02","title":"Orbán török elvbarátjának hívei felvásárolták az utolsó ellenzéki lapokat és televíziókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dc565-a05d-4d6b-b21b-7709e5816b05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK legújabb kampányfilmjében drámai aláfestőzenére eltorzított hanggal és arccal vallanak határon túli magyarok arról, a Fideszre szavaznak. Gyurcsány Ferenc szerint ezzel semmi baj, de azért hallják a kritikákat.","shortLead":"A DK legújabb kampányfilmjében drámai aláfestőzenére eltorzított hanggal és arccal vallanak határon túli magyarok...","id":"20180326_Gyurcsany_bevedte_a_gyuloletkeltonek_tartott_videojukat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dc565-a05d-4d6b-b21b-7709e5816b05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73de44a-7417-4862-8466-7fdf6727a4c1","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Gyurcsany_bevedte_a_gyuloletkeltonek_tartott_videojukat","timestamp":"2018. március. 26. 15:59","title":"Gyurcsány megvédte a DK gyűlöletkeltőnek tartott videóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9720b693-18bb-414a-9461-16ff8ff84668","c_author":"Tálas Andrea","category":"kultura","description":"A nemrég bemutatott Fantomszál című film főhősét nagyrészt inspiráló Cristóbal Balenciaga kortársai szerint maga volt a Mester, aki modelljeiben páratlan ruhakölteményeinek földi megtestesítőjét látta.","shortLead":"A nemrég bemutatott Fantomszál című film főhősét nagyrészt inspiráló Cristóbal Balenciaga kortársai szerint maga volt...","id":"201812__az_igazi_fantomszal__cristobal_balenciaga__tilos_szemkontakt__elvarrt_szalak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9720b693-18bb-414a-9461-16ff8ff84668&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f45a221-6fae-4d5f-80b7-9e76e747ceaa","keywords":null,"link":"/kultura/201812__az_igazi_fantomszal__cristobal_balenciaga__tilos_szemkontakt__elvarrt_szalak","timestamp":"2018. március. 25. 15:00","title":"A divatkreátor, aki miatt a háromszoros Oscar-díjas Daniel Day-Lewis megtanult varrni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]