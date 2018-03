Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09d26795-b511-4f9b-a72a-f8a450afe54f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miközben az egy-két napra szállást keresők számára olcsó szolgáltatást kínál, a lakástulajdonosoknak busásan megtérül az Airbnb használata. Rosszul \"csupán\" az járhat, aki hosszabb távon, hagyományos formában venne ki albérletet.","shortLead":"Miközben az egy-két napra szállást keresők számára olcsó szolgáltatást kínál, a lakástulajdonosoknak busásan megtérül...","id":"20180325_airbnb_budapest_atlagos_bevetel_egy_lakassal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09d26795-b511-4f9b-a72a-f8a450afe54f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03764f83-b935-46ec-b5c0-4cf3991ae98e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180325_airbnb_budapest_atlagos_bevetel_egy_lakassal","timestamp":"2018. március. 25. 21:50","title":"Havi 186 000 forintot kaszál az, aki így adja ki a lakását Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da6e5252-cd92-437d-a40b-8a9e70472434","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója szerint két napig Budapest lesz Európa gasztronómiai fővárosa, a kezdeményezőről szót sem ejtett.","shortLead":"A Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója szerint két napig Budapest lesz Európa gasztronómiai fővárosa...","id":"20180324_Rangos_gasztroesemeny_helyszine_lesz_Budapest_szocialista_lobbi_eredmenyevel_buszkul_az_allami_ceg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da6e5252-cd92-437d-a40b-8a9e70472434&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a7046e-7e76-4a91-8b27-7c59f3a90ea6","keywords":null,"link":"/elet/20180324_Rangos_gasztroesemeny_helyszine_lesz_Budapest_szocialista_lobbi_eredmenyevel_buszkul_az_allami_ceg","timestamp":"2018. március. 24. 10:05","title":"Rangos gasztroesemény helyszíne lesz Budapest: szocialista lobbi eredményével büszkül az állami cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e969710d-fca9-4f91-bbb6-d8afc8222e63","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kormánypropaganda tudja a választ.","shortLead":"A kormánypropaganda tudja a választ.","id":"20180324_Itt_a_megoldas_hogy_mikent_keruljuk_el_az_ujabb_futballfiaskokat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e969710d-fca9-4f91-bbb6-d8afc8222e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c798833a-3ae5-471b-a4f9-2e8d313594ef","keywords":null,"link":"/kultura/20180324_Itt_a_megoldas_hogy_mikent_keruljuk_el_az_ujabb_futballfiaskokat","timestamp":"2018. március. 24. 15:26","title":"Itt a megoldás, hogy miként kerüljük el az újabb futballfiaskókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27b9e197-b5be-42ad-9857-eeffd9721323","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Légicsapást hajtott végre a dél-líbiai Ubari városának közelében az amerikai légierő szombaton, a támadásban két terrorista életét vesztette - közölte az Egyesült Államok hadseregének afrikai parancsnoksága.","shortLead":"Légicsapást hajtott végre a dél-líbiai Ubari városának közelében az amerikai légierő szombaton, a támadásban két...","id":"20180324_Amerikai_legicsapas_Libiaban_terroristak_ellen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27b9e197-b5be-42ad-9857-eeffd9721323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d7a11f-fcb5-41f7-874a-111dfea1bcc5","keywords":null,"link":"/vilag/20180324_Amerikai_legicsapas_Libiaban_terroristak_ellen","timestamp":"2018. március. 24. 21:47","title":"Amerikai légicsapás Líbiában terroristák ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"625c86f2-119d-4991-a4fe-ab06f254cf5b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Véda rendszert az ARH Informatikai Zrt. üzemeltetheti és fejlesztheti további öt évig, a becsült 3 milliárd 240 millió forint helyett 4 milliárd 744 millió forintért.","shortLead":"A Véda rendszert az ARH Informatikai Zrt. üzemeltetheti és fejlesztheti további öt évig, a becsült 3 milliárd 240...","id":"20180325_Ujabb_milliardok_a_szuper_traffipaxokra_a_kovetkezo_ot_evben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=625c86f2-119d-4991-a4fe-ab06f254cf5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f11e015-73b5-4e11-a429-2e0d094227cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180325_Ujabb_milliardok_a_szuper_traffipaxokra_a_kovetkezo_ot_evben","timestamp":"2018. március. 25. 18:20","title":"Újabb milliárdok a szuper traffipaxokra a következő öt évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a357131-aaed-4ff2-af6f-38d73973d06c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Juhász a belvárosban indult volna. ","shortLead":"Juhász a belvárosban indult volna. ","id":"20180324_Juhasz_Peter_visszalepett_a_jeloltsegtol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a357131-aaed-4ff2-af6f-38d73973d06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ec1107-221e-49e5-b908-3e080caa122e","keywords":null,"link":"/itthon/20180324_Juhasz_Peter_visszalepett_a_jeloltsegtol","timestamp":"2018. március. 24. 10:33","title":"Juhász Péter visszalépett a jelöltségtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"151705fe-53ca-46c3-b770-f2621e19d941","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Itt a tavasz, valamit kezdeni kell velük.","shortLead":"Itt a tavasz, valamit kezdeni kell velük.","id":"20180325_Igy_zavarjak_ki_az_idegeneket_Becsben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=151705fe-53ca-46c3-b770-f2621e19d941&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf52e26c-d8c2-4183-a6ca-dc763a526f22","keywords":null,"link":"/elet/20180325_Igy_zavarjak_ki_az_idegeneket_Becsben","timestamp":"2018. március. 25. 17:07","title":"Így zavarják ki az idegeneket Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"051b2575-d612-4240-bbbf-c19ac941a914","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez első példányokat már át is adták a honvédségnek. A buszok több funkciósak, mert kórházi, labor, illetve csapatszállítási feladatokat is el tudnak látni. ","shortLead":"Ez első példányokat már át is adták a honvédségnek. A buszok több funkciósak, mert kórházi, labor, illetve...","id":"20180324_ikarus_honvedseg_currus","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=051b2575-d612-4240-bbbf-c19ac941a914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58280f2c-66d6-4aed-9a0b-b5b597d148b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180324_ikarus_honvedseg_currus","timestamp":"2018. március. 24. 14:46","title":"Speciális buszokat gyárt a katonaságnak az Ikarus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]