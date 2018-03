Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72190e22-b7b4-43cb-a8a5-1c94d75a4db5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legfrissebb francia adatok szerint 2011 és 2015 között 13 százalékkal csökkent azoknak a fiataloknak az aránya, akik bármiféle végzettség, érettségi vagy szakmunkás bizonyítvány nélkül estek ki az oktatási rendszerből. Még mindig kb. 100 ezer francia fiatalról van szó, de a lemorzsolódás csökken, mint ahogy általában az OECD országokban.","shortLead":"A legfrissebb francia adatok szerint 2011 és 2015 között 13 százalékkal csökkent azoknak a fiataloknak az aránya, akik...","id":"20180325_A_francia_fiatalok_okosabbak_mint_a_magyarok_vagy_a_rendszerben_van_a_hiba","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72190e22-b7b4-43cb-a8a5-1c94d75a4db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2f3b634-6d40-4756-9c4f-d613a8ecb41c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180325_A_francia_fiatalok_okosabbak_mint_a_magyarok_vagy_a_rendszerben_van_a_hiba","timestamp":"2018. március. 25. 09:28","title":"A francia fiatalok okosabbak, mint a magyarok, vagy a rendszerben van a hiba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca358f61-e9d4-441b-b01c-ae06dc3fdc4b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A nemrég megjelent tanulmány szerzői maguk is azt gondolják, hogy némileg felülbecsülhetik a romák létszámát, de a kutatást a korábban is alkalmazott módszertan szerint végezték.","shortLead":"A nemrég megjelent tanulmány szerzői maguk is azt gondolják, hogy némileg felülbecsülhetik a romák létszámát, de...","id":"201808_roma_nepesseg_megduplazodott_negyed_evszazad_alatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca358f61-e9d4-441b-b01c-ae06dc3fdc4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c7ce46-4d77-46e8-8daf-b085b20a16d5","keywords":null,"link":"/itthon/201808_roma_nepesseg_megduplazodott_negyed_evszazad_alatt","timestamp":"2018. március. 25. 10:10","title":"Az elmúlt negyed évszázad alatt megduplázódott idehaza a roma népesség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95214177-5d6b-4c89-b143-a285c3ad4ef2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kaliforniai autópályán szenvedett halálos balesetet egy Tesla-sofőr, az autó pillanatok alatt lángra kapott.","shortLead":"A kaliforniai autópályán szenvedett halálos balesetet egy Tesla-sofőr, az autó pillanatok alatt lángra kapott.","id":"20180325_tesla_model_x_elektromos_auto_baleset","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95214177-5d6b-4c89-b143-a285c3ad4ef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f84f1fe-64f8-416b-a4c5-0779ae421e35","keywords":null,"link":"/cegauto/20180325_tesla_model_x_elektromos_auto_baleset","timestamp":"2018. március. 25. 09:21","title":"Kettészakadt a balesetben a Tesla Model X, meghalt a sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"317af1b6-c620-4955-b61d-56fca41dfc3b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nehéz tárgyalások várhatók az unió és a vele menekültügyben szövetséges diktatúra között.","shortLead":"Nehéz tárgyalások várhatók az unió és a vele menekültügyben szövetséges diktatúra között.","id":"20180325_Lesze_ujabb_EUtorok_alku_a_menekultekrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=317af1b6-c620-4955-b61d-56fca41dfc3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"739cb7fb-f531-4a74-855d-836035bf358d","keywords":null,"link":"/vilag/20180325_Lesze_ujabb_EUtorok_alku_a_menekultekrol","timestamp":"2018. március. 25. 13:39","title":"Lesz-e újabb EU-török alku a menekültekről?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60f273e2-5a30-47d1-8f5f-369dddf79c86","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ingatlanok sokaságára jegyzett be elővásárlási jogot az állam Tokaj-Hegyalján. ","shortLead":"Ingatlanok sokaságára jegyzett be elővásárlási jogot az állam Tokaj-Hegyalján. ","id":"20180326_Ratenne_a_kezet_az_allam_a_tokaji_pincekre","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60f273e2-5a30-47d1-8f5f-369dddf79c86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5371263a-f8a1-4ba1-831d-30816d146656","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180326_Ratenne_a_kezet_az_allam_a_tokaji_pincekre","timestamp":"2018. március. 26. 07:51","title":"Rátenné a kezét az állam a tokaji pincékre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90023aba-98d6-4c24-ae1a-c86a15bb8da2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Qantas légitársaság ma megindítja első közvetlen járatát Perthből Londonba, a repülő 14 500 kilométert tesz meg leszállás nélkül, 17 óra alatt. ","shortLead":"A Qantas légitársaság ma megindítja első közvetlen járatát Perthből Londonba, a repülő 14 500 kilométert tesz meg...","id":"20180324_Leszallas_nelkul_17_ora_a_gep_birja_de_mit_szol_az_utas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90023aba-98d6-4c24-ae1a-c86a15bb8da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"514e4c53-0fc6-4666-b50c-db38d5733976","keywords":null,"link":"/kkv/20180324_Leszallas_nelkul_17_ora_a_gep_birja_de_mit_szol_az_utas","timestamp":"2018. március. 24. 13:59","title":"Leszállás nélkül 17 órányi repülés, a gép bírja, de mit szól az utas?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"208366b3-7ef8-4c93-befc-0575c18600c5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Érdemi ellenőrzés nélkül zúdítottak 5,5 millió kísérleti tankönyvet az iskolák nyakába. A pedagógusok és a szülők többsége elégedetlen az állami kiadványokkal.

","shortLead":"Érdemi ellenőrzés nélkül zúdítottak 5,5 millió kísérleti tankönyvet az iskolák nyakába. A pedagógusok és a szülők...","id":"20180326_Csufos_bukas_az_allami_tankonyvrendszer_egyre_kevesbe_kellenek_a_kiserleti_tankonyvek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=208366b3-7ef8-4c93-befc-0575c18600c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9577f041-18b3-48b7-9ead-dd9dc6e80259","keywords":null,"link":"/elet/20180326_Csufos_bukas_az_allami_tankonyvrendszer_egyre_kevesbe_kellenek_a_kiserleti_tankonyvek","timestamp":"2018. március. 26. 10:35","title":"Csúfos bukás az állami tankönyvrendszer: egyre kevésbé kellenek a kísérleti tankönyvek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b26699c5-3434-4af7-b02c-0efd045177ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mark Zuckerberg a legfontosabb amerikai és brit lapokban jelentette meg bocsánatkérő levelét.","shortLead":"Mark Zuckerberg a legfontosabb amerikai és brit lapokban jelentette meg bocsánatkérő levelét.","id":"20180326_mark_zuckerberg_facebook_cambridge_analytica_adatgyujtesi_botrany_bocsanatkeres_hirdetes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b26699c5-3434-4af7-b02c-0efd045177ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"952335ac-d08d-4c35-af39-1c6120d97ed3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180326_mark_zuckerberg_facebook_cambridge_analytica_adatgyujtesi_botrany_bocsanatkeres_hirdetes","timestamp":"2018. március. 26. 00:03","title":"Ez önnek is szól: egész oldalas hirdetésben kér bocsánatot mindenkitől személyesen Mark Zuckerberg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]