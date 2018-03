Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f06df4da-dcc3-4e14-9676-e1b501952083","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Több sebből is vérzik a magyar válogatott – derül ki Böde Dániel, a Kazahsztán ellen elvesztett meccs csereként beállt játékosának nyilatkozatából.","shortLead":"Több sebből is vérzik a magyar válogatott – derül ki Böde Dániel, a Kazahsztán ellen elvesztett meccs csereként beállt...","id":"20180324_Nem_csak_a_foci_nem_megy_az_angol_sem","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f06df4da-dcc3-4e14-9676-e1b501952083&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94385f57-eb42-424a-91b8-a1abe0315c48","keywords":null,"link":"/sport/20180324_Nem_csak_a_foci_nem_megy_az_angol_sem","timestamp":"2018. március. 24. 15:23","title":"Nem csak a foci nem megy, az angol sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4d90df0-3e5a-4b1b-869d-37fb80f15aa3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Felháborító, hogy a kormány nyolc év kormányzás után csak annyit tud mondani, hogy Soros György, és nem beszél arról, mi lett az egészségüggyel, az elvándorlással, az utak állapotával, a bérek helyzetével, az oktatással, az északkelet-magyarországi régióval - mondta a Jobbik elnöke szombaton Ózdon, a városi piac területén tartott fórumon.","shortLead":"Felháborító, hogy a kormány nyolc év kormányzás után csak annyit tud mondani, hogy Soros György, és nem beszél arról...","id":"20180324_Vona_a_kormany_csak_annyit_tud_mondani_hogy_Soros","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4d90df0-3e5a-4b1b-869d-37fb80f15aa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf4d462-12da-43cb-862a-b4c4e323fd83","keywords":null,"link":"/itthon/20180324_Vona_a_kormany_csak_annyit_tud_mondani_hogy_Soros","timestamp":"2018. március. 24. 16:24","title":"Vona: a kormány csak annyit tud mondani, hogy Soros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"173ee2cc-80e3-4930-a9db-1b99f8e90bb4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mégsem szerepelhet a Pekingi Filmfesztiválon a Szólíts a neveden című film, Luca Guadagnino Oscar-díjas alkotását kicenzúrázta a kínai propagandaminisztérium.","shortLead":"Mégsem szerepelhet a Pekingi Filmfesztiválon a Szólíts a neveden című film, Luca Guadagnino Oscar-díjas alkotását...","id":"20180326_Kitiltottak_a_meleg_szerelemrol_szolo_Oscardijas_filmet_egy_filmfesztivalrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=173ee2cc-80e3-4930-a9db-1b99f8e90bb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1816a720-23c1-408d-9b37-c5c03afb8813","keywords":null,"link":"/kultura/20180326_Kitiltottak_a_meleg_szerelemrol_szolo_Oscardijas_filmet_egy_filmfesztivalrol","timestamp":"2018. március. 26. 14:06","title":"Kitiltották a meleg szerelemről szóló, Oscar-díjas filmet egy filmfesztiválról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6821323-55c4-431c-b722-c5e348f101be","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Minden második magyar ember elégedetlen azzal az időmennyiséggel, amit az alvásra fordít, az alvásidőnek pedig általában csupán a fele telik igazi regenerálódással. A 21. századi ember életmódja – óraátállítással és váltott műszakokkal együtt – nem éppen alvásbarát. Annyira nem, hogy lassan újra meg kell tanulnunk jól aludni. A magyar rendőröket például két éve tréningezik a helyes alvásra.","shortLead":"Minden második magyar ember elégedetlen azzal az időmennyiséggel, amit az alvásra fordít, az alvásidőnek pedig...","id":"20180324_oraatallitas_alvas_egeszseges_alvas_alvastrener","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6821323-55c4-431c-b722-c5e348f101be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22e03ba7-7987-4e6a-96f0-16b1c49c9525","keywords":null,"link":"/elet/20180324_oraatallitas_alvas_egeszseges_alvas_alvastrener","timestamp":"2018. március. 24. 20:00","title":"Újra meg kell tanulnunk jól aludni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a32654f-b129-41fb-a2c1-520c52fa69a5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"201812_cdht_hotel_tihanyban_terjeszkednek_csanyiek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a32654f-b129-41fb-a2c1-520c52fa69a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fcfd663-5fb2-4812-9fdf-d85fe22a72f9","keywords":null,"link":"/kkv/201812_cdht_hotel_tihanyban_terjeszkednek_csanyiek","timestamp":"2018. március. 25. 11:00","title":"Tihanyban terjeszkedik a Csányi-Hernádi-Garancsi-trió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dadf0136-adbe-4036-8bef-2c50f27fa8c5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Agyba-főbe dicsérte a megújult és ügyfélbarát NAV-ot Tállai András az MTI-nek küldött nyilatkozatában. ","shortLead":"Agyba-főbe dicsérte a megújult és ügyfélbarát NAV-ot Tállai András az MTI-nek küldött nyilatkozatában. ","id":"20180325_Tallai_melegen_ajanlotta_mindenkinek_a_NAV_szolgaltatasait_vajon_egyeztetett_a_NER_oligarchaival","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dadf0136-adbe-4036-8bef-2c50f27fa8c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e518489f-ba50-42a7-a4ea-48c6b2f594c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180325_Tallai_melegen_ajanlotta_mindenkinek_a_NAV_szolgaltatasait_vajon_egyeztetett_a_NER_oligarchaival","timestamp":"2018. március. 25. 08:35","title":"Tállai melegen ajánlotta mindenkinek a NAV szolgáltatásait, vajon egyeztetett a NER oligarcháival?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62df7dcd-21ff-4a82-9e07-b9467b4cf75d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Harmincheten életüket vesztették, 43-an megsérültek a dél-szibériai Kemerovo egyik üzletközpontjában kitört tűzben, mintegy 70 ember sorsa nem ismert – közölte vasárnap éjjel az operatív tűzoltó-parancsnokság újabb összesítésében.","shortLead":"Harmincheten életüket vesztették, 43-an megsérültek a dél-szibériai Kemerovo egyik üzletközpontjában kitört tűzben...","id":"20180325_kemerevo_uzletkozpont_tuz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62df7dcd-21ff-4a82-9e07-b9467b4cf75d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6ddae8d-c1e4-42dc-b27b-d520e350ec6a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180325_kemerevo_uzletkozpont_tuz","timestamp":"2018. március. 25. 23:46","title":"Óriási tűz tört ki egy orosz bevásárlóközpontban, 37 ember meghalt, 70 embert keresnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f91176c-9305-4024-a00f-566c1d91e652","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az internetes népművészek szerint Dzsudzsákéknak akkor lehetne esélyük továbbjutni az Eb-selejtezőből, ha a Lakatlan-szigetekkel játszanának. Van azonban, aki felhívta a figyelmet, hogy öngóllal tőlük is kikaphatnának.","shortLead":"Az internetes népművészek szerint Dzsudzsákéknak akkor lehetne esélyük továbbjutni az Eb-selejtezőből, ha...","id":"20180325_Lakatlanszigetek_Ihletet_adott_a_memgyarnak_a_kazahok_elleni_zako","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f91176c-9305-4024-a00f-566c1d91e652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff310f18-912d-4e19-8eb8-3069b8c21353","keywords":null,"link":"/kultura/20180325_Lakatlanszigetek_Ihletet_adott_a_memgyarnak_a_kazahok_elleni_zako","timestamp":"2018. március. 25. 12:09","title":"Lakatlan-szigetek: Ihletet adott a mémgyárnak a kazahok elleni zakó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]