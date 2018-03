Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18aa751d-634a-480b-889e-8e88d9c28e45","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy híján kétszáz képviselő vagyonbevallásait, a cégnyilvántartást és a támogatások adatbázisát összevetve igyekeztünk kideríteni, vettek-e fel tavaly, és ha igen, mekkora összegű agrártámogatásokat a parlamentben ülők házastársai. Kósa Lajos államtitkárának neje nem milliókkal, hanem nagyságrendekkel veri az előző évi mezőnyt: míg a tavalyi győztes 23,7 millió forinttal végzett az élen, addig Horváth István feleségének cége 50 millió forint híján félmilliárd forintnyi – nagyrészt uniós – támogatást nyert el 2017-ben. ","shortLead":"Egy híján kétszáz képviselő vagyonbevallásait, a cégnyilvántartást és a támogatások adatbázisát összevetve igyekeztünk...","id":"20180326_horvath_istvan_nestorovic_anica_horvath_zsuzsanna_bikacsi_agrar_kft_bporoad_kft_szekszard_banki_erik_banki_agnes_unios_tamogatas_trafik","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18aa751d-634a-480b-889e-8e88d9c28e45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cf66ffe-0023-4d0f-85ff-73a132c30e16","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_horvath_istvan_nestorovic_anica_horvath_zsuzsanna_bikacsi_agrar_kft_bporoad_kft_szekszard_banki_erik_banki_agnes_unios_tamogatas_trafik","timestamp":"2018. március. 26. 06:30","title":"Tudta, hogy Kósa Lajos államtitkárának neje is egy zuckerbergi gazdasági talentum?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcd95b1a-3734-49d5-9199-2ca4815acabe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Porsche töltőoszlopain rögtön az első naptól kezdve fizetni kell majd az áramért.","shortLead":"A Porsche töltőoszlopain rögtön az első naptól kezdve fizetni kell majd az áramért.","id":"20180326_nincs_ingyen_aram_ha_valaki_villanyautot_toltene_kapasbol_fizetnie_kell","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcd95b1a-3734-49d5-9199-2ca4815acabe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64341107-c3ed-4543-b927-a042ff386f96","keywords":null,"link":"/cegauto/20180326_nincs_ingyen_aram_ha_valaki_villanyautot_toltene_kapasbol_fizetnie_kell","timestamp":"2018. március. 26. 08:21","title":"Nincs ingyenáram: ha valaki villanyautót töltene, kapásból fizetnie kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"208366b3-7ef8-4c93-befc-0575c18600c5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Érdemi ellenőrzés nélkül zúdítottak 5,5 millió kísérleti tankönyvet az iskolák nyakába. A pedagógusok és a szülők többsége elégedetlen az állami kiadványokkal.

","shortLead":"Érdemi ellenőrzés nélkül zúdítottak 5,5 millió kísérleti tankönyvet az iskolák nyakába. A pedagógusok és a szülők...","id":"20180326_Csufos_bukas_az_allami_tankonyvrendszer_egyre_kevesbe_kellenek_a_kiserleti_tankonyvek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=208366b3-7ef8-4c93-befc-0575c18600c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9577f041-18b3-48b7-9ead-dd9dc6e80259","keywords":null,"link":"/elet/20180326_Csufos_bukas_az_allami_tankonyvrendszer_egyre_kevesbe_kellenek_a_kiserleti_tankonyvek","timestamp":"2018. március. 26. 10:35","title":"Csúfos bukás az állami tankönyvrendszer: egyre kevésbé kellenek a kísérleti tankönyvek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2cdcd5b-f170-435d-9626-f81e9e42cc44","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az AFP hírügynökség tudósítója a hőszigetelő anyagokat gyártó Dairyu cégénél járt. És ott éppen munkára jelentkező afrikai bevándorlókat hallgattak meg.","shortLead":"Az AFP hírügynökség tudósítója a hőszigetelő anyagokat gyártó Dairyu cégénél járt. És ott éppen munkára jelentkező...","id":"20180325_Mar_a_robotok_es_a_szamurajok_orszaga_is_rakenyzerult_a_menekultek_foglalkoztatasara","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2cdcd5b-f170-435d-9626-f81e9e42cc44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64b918e4-6939-45bd-bf2e-6de931dab602","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180325_Mar_a_robotok_es_a_szamurajok_orszaga_is_rakenyzerult_a_menekultek_foglalkoztatasara","timestamp":"2018. március. 25. 20:08","title":"A robotok és a szamurájok országa is rákényszerült a menekültek foglalkoztatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d755eafc-5b64-422d-994c-e8deed15d264","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sikerrel tesztelték Los Angeles nemzetközi repülőterén az automata boardingot. Nincs szükség útlevélre, beszállókártyára, az utasokat saját arcuk azonosítja.","shortLead":"Sikerrel tesztelték Los Angeles nemzetközi repülőterén az automata boardingot. Nincs szükség útlevélre...","id":"20180325_arcfelismeres_utlevel_es_beszallokartya_helyett_lufthansa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d755eafc-5b64-422d-994c-e8deed15d264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a36f9ebd-3fe4-4244-b547-fa9864a56b54","keywords":null,"link":"/tudomany/20180325_arcfelismeres_utlevel_es_beszallokartya_helyett_lufthansa","timestamp":"2018. március. 25. 08:03","title":"Sikeres volt a Lufthansa tesztje: arcfelismerés jöhet útlevél és beszállókártya helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d446c0ca-fa9f-4e28-80b4-0a8e8621c32a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit kormánynak elege van a légitársaságok extra díjaiból, és ezért új irányelveket tervez például a névváltoztatásért vagy a beszállókártya újbóli kiadásáért felszámolt díjakról.","shortLead":"A brit kormánynak elege van a légitársaságok extra díjaiból, és ezért új irányelveket tervez például...","id":"20180324_London_gorcso_ala_veszi_a_legitarsasagok_mellekes_beveteleit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d446c0ca-fa9f-4e28-80b4-0a8e8621c32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a25524ad-fc3f-4bbd-8f31-5b8bd2c9a6b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_London_gorcso_ala_veszi_a_legitarsasagok_mellekes_beveteleit","timestamp":"2018. március. 24. 17:12","title":"London górcső alá veszi a légitársaságok mellékes bevételeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eb12d12-c3c2-49c2-a97e-54013c66a335","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A francia Ledger cég hardveres tárcái kedveltek a kriptopénzt gyűjtők körében. Biztonságban tudhatják ugyanis virtuális valutáikat, legalábbis ezt gondolhatták eddig. Most viszont kiderült, ezek a tárcák is feltörhetők.","shortLead":"A francia Ledger cég hardveres tárcái kedveltek a kriptopénzt gyűjtők körében. Biztonságban tudhatják ugyanis virtuális...","id":"20180324_feltortek_a_ledger_nanost","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6eb12d12-c3c2-49c2-a97e-54013c66a335&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f80fa5-593a-4d00-93f0-1867cf91c637","keywords":null,"link":"/tudomany/20180324_feltortek_a_ledger_nanost","timestamp":"2018. március. 24. 17:00","title":"Biztonságos? Feltörték a feltörhetetlennek mondott kriptopénztárcát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f231de53-7e7d-49ea-b6e2-a703a78dd10c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az LMP az alapvető jogok biztosához fordul a fideszes politikusok gyermekekkel kapcsolatos folyamatos jogsértései miatt. A kormánypárt a tiltás ellenére óvodákban és iskolákban is politikai tevékenységet folytat.","shortLead":"Az LMP az alapvető jogok biztosához fordul a fideszes politikusok gyermekekkel kapcsolatos folyamatos jogsértései...","id":"20180324_LMP_az_ovodasoknal_is_kampanyolnak_a_fideszesek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f231de53-7e7d-49ea-b6e2-a703a78dd10c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f027ac-d15d-400a-b343-dec03522bd95","keywords":null,"link":"/itthon/20180324_LMP_az_ovodasoknal_is_kampanyolnak_a_fideszesek","timestamp":"2018. március. 24. 16:35","title":"LMP: az óvodásoknál is kampányolnak a fideszesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]