[{"available":true,"c_guid":"a871e439-e5c7-4fdb-83fa-aeb01be780fc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elképesztő, akár több mint hússzoros árkülönbséget is lehet tapasztalni Magyarország nagyáruházaiban az étkezési sók között egységárban. Hogy mi lehet ennek a döbbenetes különbségnek az oka, egyelőre rejtély.","shortLead":"Elképesztő, akár több mint hússzoros árkülönbséget is lehet tapasztalni Magyarország nagyáruházaiban az étkezési sók...","id":"20180325_Belegondolt_mar_hogy_mit_tud_a_900_forintos_so_a_40_forintoshoz_kepest","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a871e439-e5c7-4fdb-83fa-aeb01be780fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c26b2b-c874-40b3-a112-12e19a64522c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180325_Belegondolt_mar_hogy_mit_tud_a_900_forintos_so_a_40_forintoshoz_kepest","timestamp":"2018. március. 25. 17:20","title":"Belegondolt már, hogy mit tud a 900 forintos só a 40 forintoshoz képest?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d86797d-8390-46cb-86d3-cefa7d666b2e","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"A Soros elleni vádaskodás nagyon emlékeztet arra, ahogy Donald Trump a globalizációt, Kínát és a migránsokat teszi felelőssé mindenért, holott nem ők tehetnek a mai gondokról – mondja a Nobel-díjas amerikai közgazdász, Eric Maskin, aki az USA választási rendszerét is megreformálná.","shortLead":"A Soros elleni vádaskodás nagyon emlékeztet arra, ahogy Donald Trump a globalizációt, Kínát és a migránsokat teszi...","id":"201809__eric_maskin__egyenlo_eselyekrol_szabadkereskedelemrol__lazado_vesztesek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d86797d-8390-46cb-86d3-cefa7d666b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45334c5b-5a82-4398-943e-2fdafb4433f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/201809__eric_maskin__egyenlo_eselyekrol_szabadkereskedelemrol__lazado_vesztesek","timestamp":"2018. március. 25. 09:00","title":"Nobel-díjasok keresik a rendszert, amelyben egy Trump nem nyerhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70fddbf6-7c44-4af5-97b9-670e0a59b23b","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"gazdasag","description":"Lassulni látszik Magyarországon a szolgáltató központok szaporodása, miután egyre nehezebben találnak nyelveket beszélő, az informatikához is értő fiatalokat. ","shortLead":"Lassulni látszik Magyarországon a szolgáltató központok szaporodása, miután egyre nehezebben találnak nyelveket...","id":"201807__toborzo_ssck__egzotikus_nyelvek__munkaerohiany__osztott_kozos","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70fddbf6-7c44-4af5-97b9-670e0a59b23b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"568816fe-bf7d-4afc-98c0-e34aff801f71","keywords":null,"link":"/gazdasag/201807__toborzo_ssck__egzotikus_nyelvek__munkaerohiany__osztott_kozos","timestamp":"2018. március. 24. 13:30","title":"Úgy kell a dánul tudó ügyfélszolgálatos, mint egy falat kenyér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50defe3d-b46f-4944-8afc-60e37b022fbd","c_author":"RTL Hírek","category":"gazdasag","description":"Duplán kaphatják meg a rezsicsökkentést azok a családok, amelyek földgázt és távhőt is használnak. Az RTL Klub Híradójának több néző is jelezte, hogy mindkét szolgáltatótól értesítést kaptak arról, hogy 12 ezer forintot fognak jóváírni a számláin. A Fejlesztési Minisztérium a híradósok érdeklődésére annyit közölt, a téli rezsicsökkentés minden gázfogyasztónak és a távfűtéses háztartásoknak jár. ","shortLead":"Duplán kaphatják meg a rezsicsökkentést azok a családok, amelyek földgázt és távhőt is használnak. Az RTL Klub...","id":"20180325_Van_akinek_duplan_jar_a_12_ezer_forintos_rezsicsokkentes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50defe3d-b46f-4944-8afc-60e37b022fbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c45232-92eb-4109-af57-95e089114759","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180325_Van_akinek_duplan_jar_a_12_ezer_forintos_rezsicsokkentes","timestamp":"2018. március. 25. 19:18","title":"Van, akinek duplán jár a 12 ezer forintos rezsicsökkentés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6deb2a7-32cb-49c1-9aea-1ab4ab00b289","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Programjának fő eleme továbbra is a gyerekek táboroztatásának segítése.","shortLead":"Programjának fő eleme továbbra is a gyerekek táboroztatásának segítése.","id":"20180326_drotar_adrienn_kampanyfilm","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6deb2a7-32cb-49c1-9aea-1ab4ab00b289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d42fa124-8726-4f73-b4a5-5a9cfb3fe68c","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_drotar_adrienn_kampanyfilm","timestamp":"2018. március. 26. 10:31","title":"Emlékszik még Drotár Adriennre? Tökéletes kampányfilmmel jelentkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fce11fbd-ba33-46a8-94df-15c25849dc06","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Március 24-én reggel elindult a franciaországi Saint-Nazair kikötőjéből, a „Symphony of the seas” nevű óriás. A hossza 362 méter, szélessége 45 méter a vízszintnél, de a fedélzet felső részét nézve 66 méter. ","shortLead":"Március 24-én reggel elindult a franciaországi Saint-Nazair kikötőjéből, a „Symphony of the seas” nevű óriás. A hossza...","id":"20180325_Felszedte_a_horgonyt_a_vilag_legnagyobb_utasszallito_hajoja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fce11fbd-ba33-46a8-94df-15c25849dc06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47cd0e78-20b5-4751-9693-096736a8c298","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180325_Felszedte_a_horgonyt_a_vilag_legnagyobb_utasszallito_hajoja","timestamp":"2018. március. 25. 09:18","title":"Felszedte a horgonyt a világ legnagyobb utasszállító hajója, van rajta minden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a222bda-8183-436a-a135-62ab5ad98dad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nagykátai rendőrök vádemelést javasolnak egy 25 éves tápiószecsői férfi ellen.","shortLead":"A nagykátai rendőrök vádemelést javasolnak egy 25 éves tápiószecsői férfi ellen.","id":"20180325_tapioszecso_rongalas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a222bda-8183-436a-a135-62ab5ad98dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d78f9664-4a5e-49ff-af28-c5b5857d1bb5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180325_tapioszecso_rongalas","timestamp":"2018. március. 25. 18:36","title":"Igencsak meglepődött a tápiőszecsői család, amikor meglátták az autójukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e41383a-9006-4abf-8363-aceed8fd541d","c_author":"Daczi Dóra","category":"enesacegem","description":"Rácz Judit, a legnagyobb magyar online kozmetikai közösség megalapítója és a cosmed mozgalom hazai úttörője a világ legkelendőbb krémjeiről, csodatevő vegyületekről és arról, hogyan lesz egy informatikusból beauty geek.","shortLead":"Rácz Judit, a legnagyobb magyar online kozmetikai közösség megalapítója és a cosmed mozgalom hazai úttörője a világ...","id":"20180324_Elkepeszto_indulatokat_kavartam__igy_edukal_a_hazai_cosmedmozgalom_uttoroje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e41383a-9006-4abf-8363-aceed8fd541d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff3fd871-f84d-4b7b-aaf0-e7f4839f850d","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180324_Elkepeszto_indulatokat_kavartam__igy_edukal_a_hazai_cosmedmozgalom_uttoroje","timestamp":"2018. március. 24. 17:30","title":"\"Elképesztő indulatokat kavartam\" – egy krémmániás nő a bőrápolás titkairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]