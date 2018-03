Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46402cc1-3de2-424b-8f7d-6d2c357e0347","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nemzetközi rövidfilmszemle lesz a Toldi moziban.","shortLead":"Nemzetközi rövidfilmszemle lesz a Toldi moziban.","id":"20180325_Friss_Hus","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46402cc1-3de2-424b-8f7d-6d2c357e0347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed9fe732-dbb6-4b7d-9b2a-a8d9a6027ed2","keywords":null,"link":"/kultura/20180325_Friss_Hus","timestamp":"2018. március. 25. 12:09","title":"Oscar-díjas és cannes-i arany pálmás rendezők filmjeit is vetítik a Friss Hús fesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d2ec18-77a7-4b94-a468-a58a361b1342","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A baleset a sztráda Budaörs felé vezető oldalán történt, az 51-es kilométernél.","shortLead":"A baleset a sztráda Budaörs felé vezető oldalán történt, az 51-es kilométernél.","id":"20180326_Hat_auto_utkozott_az_M0son","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1d2ec18-77a7-4b94-a468-a58a361b1342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5bcbe48-6b01-41c2-a57d-37f3967673f3","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180326_Hat_auto_utkozott_az_M0son","timestamp":"2018. március. 26. 10:41","title":"Hat autó ütközött az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000a5110-edd4-4466-ba01-cdc5d429b20c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az esten nem lehetett forgatni, most maga a színész-rendező töltött fel egy részletet a hivatalos csatornájára. ","shortLead":"Az esten nem lehetett forgatni, most maga a színész-rendező töltött fel egy részletet a hivatalos csatornájára. ","id":"20180325_Felkerult_a_tegnapi_Alfoldibeszelgetes_egy_reszlete_a_YouTubera","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=000a5110-edd4-4466-ba01-cdc5d429b20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a494cf4-aaa3-4300-aa33-6e010b682019","keywords":null,"link":"/kultura/20180325_Felkerult_a_tegnapi_Alfoldibeszelgetes_egy_reszlete_a_YouTubera","timestamp":"2018. március. 25. 16:30","title":"Felkerült a tegnapi Alföldi-beszélgetés egy részlete a YouTube-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dc565-a05d-4d6b-b21b-7709e5816b05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK legújabb kampányfilmjében drámai aláfestőzenére eltorzított hanggal és arccal vallanak határon túli magyarok arról, a Fideszre szavaznak. Gyurcsány Ferenc szerint ezzel semmi baj, de azért hallják a kritikákat.","shortLead":"A DK legújabb kampányfilmjében drámai aláfestőzenére eltorzított hanggal és arccal vallanak határon túli magyarok...","id":"20180326_Gyurcsany_bevedte_a_gyuloletkeltonek_tartott_videojukat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dc565-a05d-4d6b-b21b-7709e5816b05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73de44a-7417-4862-8466-7fdf6727a4c1","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Gyurcsany_bevedte_a_gyuloletkeltonek_tartott_videojukat","timestamp":"2018. március. 26. 15:59","title":"Gyurcsány megvédte a DK gyűlöletkeltőnek tartott videóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9ab7d5-b504-4453-b01b-13ba2dcc67b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A telekocsis programokhoz hasonló, közösségi személyszállítást segítő appot fejlesztettek a momentumosok, hogy a külföldön élőknek se okozzon gondot a távolság, ha részt vennének a közelgő voksoláson.","shortLead":"A telekocsis programokhoz hasonló, közösségi személyszállítást segítő appot fejlesztettek a momentumosok...","id":"20180326_kulfoldon_szavazas_aprilis_8_momentour_alkalmazas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b9ab7d5-b504-4453-b01b-13ba2dcc67b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eccf16e8-8cc2-4683-bc83-4690ebed0cc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180326_kulfoldon_szavazas_aprilis_8_momentour_alkalmazas","timestamp":"2018. március. 26. 15:03","title":"A Momentum megcsinálta a választás Uberjét: gombnyomásra hívhat „taxit”, ami szavazni viszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc59762-cdba-4543-9fcf-2381e64763d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem kutatói olyan eljáráson dolgoznak, ami lebontaná az önvezető autók egyik legnagyobb \"korlátját\".","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem kutatói olyan eljáráson dolgoznak, ami lebontaná az önvezető autók egyik legnagyobb...","id":"20180326_onvezeto_auto_kod_vezetes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dc59762-cdba-4543-9fcf-2381e64763d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"004083df-a5f4-41b7-98b5-b6122562cd9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180326_onvezeto_auto_kod_vezetes","timestamp":"2018. március. 26. 16:21","title":"Ha ez a technológiát \"beszerelik\", olyasmire lesznek képesek az önvezető autók, amire az ember sosem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d512e44f-4d5f-4a10-937e-7450936cfcc9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Százezrek tüntettek a fegyvertartásra vonatkozó szabályok szigorításáért Washingtonban és számos amerikai nagyvárosban szombaton. A megmozdulást a floridai ámokfutás túlélői szervezték.","shortLead":"Százezrek tüntettek a fegyvertartásra vonatkozó szabályok szigorításáért Washingtonban és számos amerikai nagyvárosban...","id":"20180324_Szazezrek_tuntettek_a_fegyvertartas_szigoritasaert_az_Egyesult_Allamokban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d512e44f-4d5f-4a10-937e-7450936cfcc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fd05c17-25a6-4f8a-8b7b-54177ec6ac60","keywords":null,"link":"/vilag/20180324_Szazezrek_tuntettek_a_fegyvertartas_szigoritasaert_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2018. március. 24. 20:35","title":"Százezrek tüntettek a fegyvertartás szigorításáért az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b09d8b-5a0a-4b00-8ab7-666b20fd955c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nyilván az önvezetés legizgalmasabb formája a köznapi autózás kiváltása, de talán a legnehezebben megoldható. Vannak ennél sokkal közelibb célpontok, amelyekre már most 100 százalékban alkalmasak ezek a technológiák.","shortLead":"Nyilván az önvezetés legizgalmasabb formája a köznapi autózás kiváltása, de talán a legnehezebben megoldható. Vannak...","id":"20180325_onvezeto_hokotro","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0b09d8b-5a0a-4b00-8ab7-666b20fd955c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3215a16e-f2bc-4102-ba03-bed285bdf93f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180325_onvezeto_hokotro","timestamp":"2018. március. 25. 13:31","title":"Önvezető autók – valahol itt kellene kezdeni inkább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]