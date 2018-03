Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30efa40a-27fe-492f-beea-523cbd01a55e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Helyreigazításra kötelezték az ezt állító Ripostot.","shortLead":"Helyreigazításra kötelezték az ezt állító Ripostot.","id":"20180326_birosag_mondta_ki_vona_nem_akar_keritest_bontani","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30efa40a-27fe-492f-beea-523cbd01a55e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f0dd543-ce94-480f-9cfd-cf8fe3dabf77","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_birosag_mondta_ki_vona_nem_akar_keritest_bontani","timestamp":"2018. március. 26. 09:39","title":"Bíróság mondta ki: Vona nem akar kerítést bontani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0901feb-a1c7-431d-8b3d-dd2d8b8791e4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egymás ellen. ","shortLead":"Egymás ellen. ","id":"20180326_A_bolgar_es_a_kazah_valogatott_jatszik_ma_meccset_Felcsuton","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0901feb-a1c7-431d-8b3d-dd2d8b8791e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57afe62a-382e-4ce8-9602-0a0097d23c84","keywords":null,"link":"/sport/20180326_A_bolgar_es_a_kazah_valogatott_jatszik_ma_meccset_Felcsuton","timestamp":"2018. március. 26. 10:35","title":"A bolgár és a kazah válogatott játszik ma meccset Felcsúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02c9e8ff-aa89-4787-99c7-ee57539083d8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Közülük négyen női versenyzők","shortLead":"Közülük négyen női versenyzők","id":"20180325_Sulyemelo_Eb_Ot_magyar_szerepel_Bukarestben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02c9e8ff-aa89-4787-99c7-ee57539083d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d0f408-470c-4fb8-be63-73783f2685e9","keywords":null,"link":"/sport/20180325_Sulyemelo_Eb_Ot_magyar_szerepel_Bukarestben","timestamp":"2018. március. 25. 10:28","title":"Súlyemelő Eb: Öt magyar szerepel Bukarestben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"596acfcf-dd25-41f5-8ff8-520c898b6589","c_author":"Illényi Balázs","category":"kultura","description":"Fekete muzsikusok katonazenekara ismertette meg a dzsesszt Európában az első világháború végén. Az időszak más szempontból is fordulatot jelentett a zenetörténetben.","shortLead":"Fekete muzsikusok katonazenekara ismertette meg a dzsesszt Európában az első világháború végén. Az időszak más...","id":"201809__europai_dzsessz__harlemi_muzsikusok__loveszarokpszichozis__hodito_zenekar","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=596acfcf-dd25-41f5-8ff8-520c898b6589&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8372b51-76c1-4a34-b330-78210ba498da","keywords":null,"link":"/kultura/201809__europai_dzsessz__harlemi_muzsikusok__loveszarokpszichozis__hodito_zenekar","timestamp":"2018. március. 25. 20:00","title":"100 éve hozta Európába a dzsesszt a zene Martin Luther Kingje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"714c704a-c22b-4469-8db8-492c182c03b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lys Assia 94 éves volt, 1956-ban nyerte meg az Eurovíziót.","shortLead":"Lys Assia 94 éves volt, 1956-ban nyerte meg az Eurovíziót.","id":"20180325_Meghalt_az_Eurovizio_elso_gyoztese","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=714c704a-c22b-4469-8db8-492c182c03b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb2e18a8-7e97-4b6b-b139-195f4313e156","keywords":null,"link":"/elet/20180325_Meghalt_az_Eurovizio_elso_gyoztese","timestamp":"2018. március. 25. 12:12","title":"Meghalt az Eurovízió első győztese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4","c_author":"","category":"kkv","description":"A második legmagasabb fizetéseket garantáló diszkontlánc a műszakválasztékban is dolgozói kegyeit keresi.","shortLead":"A második legmagasabb fizetéseket garantáló diszkontlánc a műszakválasztékban is dolgozói kegyeit keresi.","id":"20180326_Megint_nagyot_guritott_a_Lidl_eleg_a_ket_ora_munka_is","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f71dcb4-29bc-4390-9402-d9b017fdc552","keywords":null,"link":"/kkv/20180326_Megint_nagyot_guritott_a_Lidl_eleg_a_ket_ora_munka_is","timestamp":"2018. március. 26. 13:33","title":"Megint nagyot gurított a Lidl: elég a két óra munka is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af5b0ad7-30e8-493f-9b20-c5776a820c37","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Egy fogadatlan prókátora és egy önmagát szuperhősnek gondoló újonca van az ellenzéknek a Fidesz ellen. Egyiket sem kérték, egyiket sem hívták, a fogadatlan mégis folyamatosan körbehaknizza a médiát azzal, hogy akár befogott orral is, de Jobbik. Az újonc pedig felette érzi magát az értékeknek, érdekek mentén cselekszik. A hvg.hu heti politikai elemzése.","shortLead":"Egy fogadatlan prókátora és egy önmagát szuperhősnek gondoló újonca van az ellenzéknek a Fidesz ellen. Egyiket sem...","id":"20180325_Orban_kottajabol_jatszik_aki_teljes_ellenzeki_osszefogast_akar","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af5b0ad7-30e8-493f-9b20-c5776a820c37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374f9507-a5c1-4b70-8ebe-25671ac0b64e","keywords":null,"link":"/itthon/20180325_Orban_kottajabol_jatszik_aki_teljes_ellenzeki_osszefogast_akar","timestamp":"2018. március. 25. 17:38","title":"Orbán kottájából játszik, aki teljes ellenzéki összefogást akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f82adf6f-efa9-4f6a-aa4b-3029518606db","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Európa legaktívabb vulkánja, a Szicília szigetén fekvő Etna évente 14 millimétert csúszik a Földközi-tenger irányába – állapította meg egy nemzetközi kutatócsoport.","shortLead":"Európa legaktívabb vulkánja, a Szicília szigetén fekvő Etna évente 14 millimétert csúszik a Földközi-tenger irányába –...","id":"20180325_etna_csuszik_foldkozi_tenger","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f82adf6f-efa9-4f6a-aa4b-3029518606db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f75e684f-3ef8-4a80-9268-2687bd538140","keywords":null,"link":"/tudomany/20180325_etna_csuszik_foldkozi_tenger","timestamp":"2018. március. 26. 06:03","title":"Lenne itt egy kis gond: a Földközi-tenger felé \"csúszik\" az Etna vulkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]