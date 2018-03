Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9aa950c1-feb6-4349-bccc-32c239aaee20","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szürke-fekete macskáról készült fotót egy kutyáját sétáltató nő fotózta le és tette fel a Facebookra.","shortLead":"A szürke-fekete macskáról készült fotót egy kutyáját sétáltató nő fotózta le és tette fel a Facebookra.","id":"20180325_Mereggel_atitatott_kenyer_miatt_pusztulhatott_el_egy_macska_Miskolcon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9aa950c1-feb6-4349-bccc-32c239aaee20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39824c39-03be-4c94-bb2a-d2af729004a7","keywords":null,"link":"/elet/20180325_Mereggel_atitatott_kenyer_miatt_pusztulhatott_el_egy_macska_Miskolcon","timestamp":"2018. március. 25. 19:42","title":"Méreggel átitatott kenyér miatt pusztulhatott el egy macska Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca358f61-e9d4-441b-b01c-ae06dc3fdc4b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A nemrég megjelent tanulmány szerzői maguk is azt gondolják, hogy némileg felülbecsülhetik a romák létszámát, de a kutatást a korábban is alkalmazott módszertan szerint végezték.","shortLead":"A nemrég megjelent tanulmány szerzői maguk is azt gondolják, hogy némileg felülbecsülhetik a romák létszámát, de...","id":"201808_roma_nepesseg_megduplazodott_negyed_evszazad_alatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca358f61-e9d4-441b-b01c-ae06dc3fdc4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c7ce46-4d77-46e8-8daf-b085b20a16d5","keywords":null,"link":"/itthon/201808_roma_nepesseg_megduplazodott_negyed_evszazad_alatt","timestamp":"2018. március. 25. 10:10","title":"Az elmúlt negyed évszázad alatt megduplázódott idehaza a roma népesség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6b7d41d-7310-4c4a-9860-16542c026148","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A párt az MTI-nek eljuttatott közleményben azt írja: ma délután több tucat külföldi álprofilról érkezett komment a Jobbik központi oldalára.","shortLead":"A párt az MTI-nek eljuttatott közleményben azt írja: ma délután több tucat külföldi álprofilról érkezett komment...","id":"20180325_Jobbik_Tamadas_erte_a_part_Facebookoldalat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6b7d41d-7310-4c4a-9860-16542c026148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e15260d-bde4-4fb7-b250-169799d59c64","keywords":null,"link":"/itthon/20180325_Jobbik_Tamadas_erte_a_part_Facebookoldalat","timestamp":"2018. március. 25. 21:12","title":"Jobbik: Támadás érte a párt Facebook-oldalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"317af1b6-c620-4955-b61d-56fca41dfc3b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nehéz tárgyalások várhatók az unió és a vele menekültügyben szövetséges diktatúra között.","shortLead":"Nehéz tárgyalások várhatók az unió és a vele menekültügyben szövetséges diktatúra között.","id":"20180325_Lesze_ujabb_EUtorok_alku_a_menekultekrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=317af1b6-c620-4955-b61d-56fca41dfc3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"739cb7fb-f531-4a74-855d-836035bf358d","keywords":null,"link":"/vilag/20180325_Lesze_ujabb_EUtorok_alku_a_menekultekrol","timestamp":"2018. március. 25. 13:39","title":"Lesz-e újabb EU-török alku a menekültekről?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56d6da43-0fe2-4213-84d2-f00a901a862b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Japánban ez már a cseresznyevirágzás vége, de még mindig csodás látványt nyújtanak a fák. ","shortLead":"Japánban ez már a cseresznyevirágzás vége, de még mindig csodás látványt nyújtanak a fák. ","id":"20180326_Tavaszvaro_fotok_Japanban_mar_viragoznak_a_cseresznyefak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56d6da43-0fe2-4213-84d2-f00a901a862b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"473e426a-4a81-48a1-ab3c-e5c561ba0010","keywords":null,"link":"/elet/20180326_Tavaszvaro_fotok_Japanban_mar_viragoznak_a_cseresznyefak","timestamp":"2018. március. 26. 11:38","title":"Tavaszváró fotók: Japánban már virágoznak a cseresznyefák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6126b897-b65f-461a-8e1d-627f18e64f1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokkal több adatunkra lát rá a Facebook, ha a vonatkozó beállításokat figyelmen kívül hagyjuk. A Cambridge Analytica-botrány miatt kialakult adatmentési hullám után derült csak ki, hogy az oldal akár azt is szemmel követi, hogy kivel és mennyi ideig telefonálunk, és hogy épp kinek küldünk vagy kitől kaptunk SMS-t. A Facebooknál azt mondják, ez teljesen normális.","shortLead":"Sokkal több adatunkra lát rá a Facebook, ha a vonatkozó beállításokat figyelmen kívül hagyjuk. A Cambridge...","id":"20180326_facebook_adatgyujtes_android_sms_hivaslista_cambridge_analytica","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6126b897-b65f-461a-8e1d-627f18e64f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec5dfa70-7132-422a-b898-98e1986c9e79","keywords":null,"link":"/tudomany/20180326_facebook_adatgyujtes_android_sms_hivaslista_cambridge_analytica","timestamp":"2018. március. 26. 10:03","title":"Lebukott a Facebook: évek óta kémkedik az SMS-eink után, de arról is tudhatna, hogy mikor kivel telefonálunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf6d146-4944-4462-a7d9-d6b22e4458ba","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Új mumust dobott be a közbeszédbe a Szabadkán kampányoló Orbán Viktor. Állította: ha nem nemzeti érzelmű, hanem internacionalista kormányunk lesz Magyarországnak, akkor a határvédő kerítést le fogják bontani és elfogadják a brüsszeli diktátumokat.","shortLead":"Új mumust dobott be a közbeszédbe a Szabadkán kampányoló Orbán Viktor. Állította: ha nem nemzeti érzelmű, hanem...","id":"20180326_orban_a_magyar_veszelyeztetett_fajta_az_internacionalista_kormany_reme_fenyegeti","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=daf6d146-4944-4462-a7d9-d6b22e4458ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0d3a728-0273-44aa-ba57-9f88199f9153","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_orban_a_magyar_veszelyeztetett_fajta_az_internacionalista_kormany_reme_fenyegeti","timestamp":"2018. március. 26. 21:19","title":"Orbán: A magyar veszélyeztetett fajta, az internacionalista kormány réme fenyegeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"835f7dda-1596-4182-86a3-a0b8c177a05c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"\"Lelőtték tanulás közben. És még mindig nincs szigorítás. Hogy van ez?\"","shortLead":"\"Lelőtték tanulás közben. És még mindig nincs szigorítás. Hogy van ez?\"","id":"20180325_A_Harom_oriasplakat_cimu_filmbol_vett_otlettel_tuntettek_a_fegyvertartas_szigoritasaert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=835f7dda-1596-4182-86a3-a0b8c177a05c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"108cab44-c3fb-41b0-8242-a0075b318e12","keywords":null,"link":"/kultura/20180325_A_Harom_oriasplakat_cimu_filmbol_vett_otlettel_tuntettek_a_fegyvertartas_szigoritasaert","timestamp":"2018. március. 25. 15:50","title":"A Három óriásplakát... című filmből vett ötlettel tüntettek a fegyvertartás szigorításáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]