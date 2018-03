Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"000a5110-edd4-4466-ba01-cdc5d429b20c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az esten nem lehetett forgatni, most maga a színész-rendező töltött fel egy részletet a hivatalos csatornájára. ","shortLead":"Az esten nem lehetett forgatni, most maga a színész-rendező töltött fel egy részletet a hivatalos csatornájára. ","id":"20180325_Felkerult_a_tegnapi_Alfoldibeszelgetes_egy_reszlete_a_YouTubera","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=000a5110-edd4-4466-ba01-cdc5d429b20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a494cf4-aaa3-4300-aa33-6e010b682019","keywords":null,"link":"/kultura/20180325_Felkerult_a_tegnapi_Alfoldibeszelgetes_egy_reszlete_a_YouTubera","timestamp":"2018. március. 25. 16:30","title":"Felkerült a tegnapi Alföldi-beszélgetés egy részlete a YouTube-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edddf9d3-dc32-4601-8124-51029b7e54ba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A mentőcsapat egyik tagja szerint a férfi azt hitte róluk, amikor megtalálták, hogy ők rendőrök, és azt kérdezte, mennyi bírságot fog kapni. ","shortLead":"A mentőcsapat egyik tagja szerint a férfi azt hitte róluk, amikor megtalálták, hogy ők rendőrök, és azt kérdezte...","id":"20180326_tengerparti_sziklak_kozott_talaltak_meg_egy_fotozo_magyar_turistat_del_angliaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edddf9d3-dc32-4601-8124-51029b7e54ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea85a8b0-66f5-44ca-8dc6-d849c56591c8","keywords":null,"link":"/vilag/20180326_tengerparti_sziklak_kozott_talaltak_meg_egy_fotozo_magyar_turistat_del_angliaban","timestamp":"2018. március. 26. 15:38","title":"Tilott helyre ment fotózni egy magyar turista Dél-Angliában, ki kellett menteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09d26795-b511-4f9b-a72a-f8a450afe54f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miközben az egy-két napra szállást keresők számára olcsó szolgáltatást kínál, a lakástulajdonosoknak busásan megtérül az Airbnb használata. Rosszul \"csupán\" az járhat, aki hosszabb távon, hagyományos formában venne ki albérletet.","shortLead":"Miközben az egy-két napra szállást keresők számára olcsó szolgáltatást kínál, a lakástulajdonosoknak busásan megtérül...","id":"20180325_airbnb_budapest_atlagos_bevetel_egy_lakassal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09d26795-b511-4f9b-a72a-f8a450afe54f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03764f83-b935-46ec-b5c0-4cf3991ae98e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180325_airbnb_budapest_atlagos_bevetel_egy_lakassal","timestamp":"2018. március. 25. 21:50","title":"Havi 186 000 forintot kaszál az, aki így adja ki a lakását Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"882428c4-9ab0-462e-ba72-ef022f01e0f8","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az új-zélandi találmány az első elismerést már megkapta, de egyelőre csak a dizájnért.","shortLead":"Az új-zélandi találmány az első elismerést már megkapta, de egyelőre csak a dizájnért.","id":"201807_a_szarnyas_vizibicikli","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=882428c4-9ab0-462e-ba72-ef022f01e0f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28fb2622-5453-473e-8215-deee14529d16","keywords":null,"link":"/kkv/201807_a_szarnyas_vizibicikli","timestamp":"2018. március. 25. 09:30","title":"Titokban tesztelték és olimpiára neveznék a víznél könnyebb vízibiciklit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fbdeb6a-c84c-4d51-8024-e61f2bc70dff","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azt állítják, jobb így az ügyfélkiszolgálás.","shortLead":"Azt állítják, jobb így az ügyfélkiszolgálás.","id":"20180326_Mar_a_boltokban_is_robotokkal_dolgoztat_a_Walmart","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fbdeb6a-c84c-4d51-8024-e61f2bc70dff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"599dcf9c-26b8-43aa-9d8f-68d103226748","keywords":null,"link":"/kkv/20180326_Mar_a_boltokban_is_robotokkal_dolgoztat_a_Walmart","timestamp":"2018. március. 26. 12:10","title":"Már a boltokban is robotokkal dolgoztat a Walmart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f4650ab-42bd-402f-9bfe-bb26ec3f1eb9","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"kultura","description":"A színházon kívül unatkozik és magányosnak érzi magát a Katona József Színház művésze, aki Pintér Béla új darabjában a nyomulós, mégis kicsit szerencsétlen erdélyi színésznő-áldozatot játssza. Interjú.","shortLead":"A színházon kívül unatkozik és magányosnak érzi magát a Katona József Színház művésze, aki Pintér Béla új darabjában...","id":"201807__jordan_adel_szineszno__haromszekrol_ufosagrol__kegyes_szerepek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f4650ab-42bd-402f-9bfe-bb26ec3f1eb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeacdfe2-28e7-49e0-b97a-5263958707d5","keywords":null,"link":"/kultura/201807__jordan_adel_szineszno__haromszekrol_ufosagrol__kegyes_szerepek","timestamp":"2018. március. 25. 13:30","title":"Jordán Adél: Pikáns és groteszk, hogy Máté Gáboréknak udvarolok a színpadon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"913f9f21-fdd8-4b65-bfdf-d7de48028937","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fekete-Győr András régen várt bejelentést tett az Eleven Fesztiválon. Döntsön közvélemény-kutatás, melyik ellenzéki jelölt induljon.","shortLead":"Fekete-Győr András régen várt bejelentést tett az Eleven Fesztiválon. Döntsön közvélemény-kutatás, melyik ellenzéki...","id":"20180324_Ellenzeki_attores_FeketeGyor_varatlan_bejelentese_kapcsan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=913f9f21-fdd8-4b65-bfdf-d7de48028937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64bc4070-2e24-4420-bed6-9047e772091f","keywords":null,"link":"/itthon/20180324_Ellenzeki_attores_FeketeGyor_varatlan_bejelentese_kapcsan","timestamp":"2018. március. 24. 22:01","title":"Ellenzéki áttörés Fekete-Győr váratlan bejelentése kapcsán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a80da00-7ea5-4ced-a36c-07a82492a8de","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A DK helyszíni rendőri intézkedést kért és feljelentést tett ismeretlen tettes ellen.","shortLead":"A DK helyszíni rendőri intézkedést kért és feljelentést tett ismeretlen tettes ellen.","id":"20180325_Horogkeresztet_festettek_a_DK_erdi_irodajanak_kirakatara","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a80da00-7ea5-4ced-a36c-07a82492a8de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8367357-37ab-4d74-baf8-04f160953e13","keywords":null,"link":"/itthon/20180325_Horogkeresztet_festettek_a_DK_erdi_irodajanak_kirakatara","timestamp":"2018. március. 25. 17:08","title":"Horogkeresztet festettek a DK érdi irodájának kirakatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]