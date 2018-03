A Fidesz sem nyomul túlságosan, ha valakit nem lehet meggyőzni, már nem is próbálkoznak.

Óbuda kertvárosi részén mintha zavar támadt volna a kormányzati gépezetben. Pár hónapja még Soros-plakátok borították a városnak ezt részét is, mostanság viszont, amikor hivatalosan véghajrába fordult a kampány, számuk jeletősen megcsappant. Ráadásul míg korább még egy mosópor-reklámnak sem jutott hirdetési felület a Rogán-tárca által annekált közterületeken, a kép most nem ilyen egyhangú: kint vannak a Jobbikk, a DK és az LMP reklámjai is. Igaz, ezeket minden áldott éjjel szorgos kezek átmázolják. Szél Bernadett vagy Gyurcsány Ferenc fotói megcsúfítva, a feliratok a felismerhetetlenségig átpingálva, megszaggatva; csupán a kormánypárti plakátok sértetlenek.

© Túry Gergely

Mindezt leszámítva, mintha nem is politikai főszezon lenne. Az aláírásgyűjtés kezdetekor néhány párt szórólapozott ugyan Csillaghegy és az úgynevezett Háromhegyek környékén (Aranyhegy, Ürömhegy, Péterhegy) , a Fidesz aktivistái pedig becsöngettek egy-egy családi házba, de láthatóan sokkal tudatosabban, célzottabban, mint korábban bármikor: lista alapján dolgozva. Ahol a lakók nem szívelik a kormánypártot - ez egy kertvárosban aigha marad titok a szomszédok közt - nem is nagyon ment a győzködés. Az egyik fideszes aláírásgyűjtő a HVG helyben lakó munkatársának elpanaszolta például, hogy sok korábbi támogajuk elpártolt, de ezt is olyan egykedvűen, mint aki kísérletet sem tesz az elkóborolt báránykák visszaszerzésére.

Természetesen a kerületnek ezen a részen is akadnak olyan önkormányzati szervezésű programok, amelyeken a fideszes polgármester, Bús Balázs mellett rendszeresen feltűnik a kormánypárt jelöltje, Varga Mihály is, ám épp a legutóbbit, a Mészkő-parkban nemrég átadott új játszótérre meghirdetett télűző napot (a hideg miatt), simán lemondták.

Szemben más kerületi lapokkal, az Óbuda újság legutóbbi számaiban sem tengtek túl a politikai témák: nem volt bennük több Varga Mihály, mint korábban. Igaz, a III. kerületben általánosságban is elmondható, hogy a kerület polgármestere, Bús Balázs, csak annyi politikát engedett be a helyi médiába, amennyivel még éppen teljesíti azt a penzumot, ami elég ahhoz, hogy a kerület ne kerüljön büntibe a fejlesztési pénzek kormányzati elosztásakor.

A kötelező kűrön azonban nem nagyon megy túl a kormánypropaganda. Nem tolták túl a migránsozást sem. Igaz, Vargának sok párttársával ellentétben könnyebb dolga van, hisz miniszterként szakmai tárcát visz. Nem véletlen, hogy amikor pár napja ő is eleresztett egy kis migránsozós szöveget, rögtön országos hír lett belőle.