[{"available":true,"c_guid":"dd22b4c8-16e7-4ea2-bf0d-4a3c6955cc09","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Március 29-én találkoznak a két Korea képviselői Panmindzsonban, a fegyverszüneti vonalon, amely 1953 óta légmentesen elzárja egymástól a kommunista Északot és a kapitalista Délt. Eddig csak két csúcstalálkozó volt 65 év alatt.","shortLead":"Március 29-én találkoznak a két Korea képviselői Panmindzsonban, a fegyverszüneti vonalon, amely 1953 óta légmentesen...","id":"20180324_Meg_marciusban_ujrakezdik_elokeszulet_a_koreai_csucstalalkozora","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd22b4c8-16e7-4ea2-bf0d-4a3c6955cc09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d0d264d-d534-4744-b404-de416ff37f1f","keywords":null,"link":"/vilag/20180324_Meg_marciusban_ujrakezdik_elokeszulet_a_koreai_csucstalalkozora","timestamp":"2018. március. 24. 11:40","title":"Még márciusban újrakezdik: előkészület a koreai csúcstalálkozóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845ae35d-bd68-4fa5-a31b-1e7ce389cafd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kiérkező mentők már nem tudták megmenteni az életét.","shortLead":"A kiérkező mentők már nem tudták megmenteni az életét.","id":"20180325_Lezuhant_es_meghalt_egy_ferfi_a_Havanna_lakotelepen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=845ae35d-bd68-4fa5-a31b-1e7ce389cafd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"425d476e-c42a-4ad4-b29d-542505bacd4d","keywords":null,"link":"/itthon/20180325_Lezuhant_es_meghalt_egy_ferfi_a_Havanna_lakotelepen","timestamp":"2018. március. 25. 17:58","title":"Lezuhant és meghalt egy férfi a Havanna lakótelepen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e41383a-9006-4abf-8363-aceed8fd541d","c_author":"Daczi Dóra","category":"enesacegem","description":"Rácz Judit, a legnagyobb magyar online kozmetikai közösség megalapítója és a cosmed mozgalom hazai úttörője a világ legkelendőbb krémjeiről, csodatevő vegyületekről és arról, hogyan lesz egy informatikusból beauty geek.","shortLead":"Rácz Judit, a legnagyobb magyar online kozmetikai közösség megalapítója és a cosmed mozgalom hazai úttörője a világ...","id":"20180324_Elkepeszto_indulatokat_kavartam__igy_edukal_a_hazai_cosmedmozgalom_uttoroje","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e41383a-9006-4abf-8363-aceed8fd541d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff3fd871-f84d-4b7b-aaf0-e7f4839f850d","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180324_Elkepeszto_indulatokat_kavartam__igy_edukal_a_hazai_cosmedmozgalom_uttoroje","timestamp":"2018. március. 24. 17:30","title":"\"Elképesztő indulatokat kavartam\" – egy krémmániás nő a bőrápolás titkairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0b60ee-372c-4aca-92d5-4946c73e8a2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"\"Még egy ilyen költségvetést nem írok alá\" – fenyegetőzött Donald Trump amerikai elnök, miután bejelentette, hogy elfogadja és szentesíti a fél évre szóló a törvényt.","shortLead":"\"Még egy ilyen költségvetést nem írok alá\" – fenyegetőzött Donald Trump amerikai elnök, miután bejelentette...","id":"20180324_Nem_zar_be_az_amerikai_kormany__Trump_alairt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b0b60ee-372c-4aca-92d5-4946c73e8a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a35d6098-9bdd-4c35-a0f2-e6b6589dc8d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Nem_zar_be_az_amerikai_kormany__Trump_alairt","timestamp":"2018. március. 24. 15:00","title":"Nem zár be az amerikai kormány – Trump aláírt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97c054f6-248f-46e6-8da3-6e39c6f54129","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton a Kósa család egyik mátészalkai érdekeltsége előtt megjelenő, felháborodott állampolgárokra valakik rendőröket küldtek - közölte az MSZP.","shortLead":"Szombaton a Kósa család egyik mátészalkai érdekeltsége előtt megjelenő, felháborodott állampolgárokra valakik...","id":"20180325_Kosaugy_rendorok_igazoltattak_a_demonstralokat_Mateszalkan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97c054f6-248f-46e6-8da3-6e39c6f54129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae4aa899-12ed-45be-b9a9-177383508eb7","keywords":null,"link":"/itthon/20180325_Kosaugy_rendorok_igazoltattak_a_demonstralokat_Mateszalkan","timestamp":"2018. március. 25. 16:17","title":"Kósa-ügy: rendőrök igazoltatták a demonstrálókat Mátészalkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Felháborítónak nevezi, hogy őket gyanúsítják a Nagy-Britanniában élő, átállt egykori orosz kém megmérgezésével.","shortLead":"Felháborítónak nevezi, hogy őket gyanúsítják a Nagy-Britanniában élő, átállt egykori orosz kém megmérgezésével.","id":"20180325_Putyin_szovivoje_sertetten_tagad","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"384746a2-f528-4122-95f8-9bf382bd06f1","keywords":null,"link":"/vilag/20180325_Putyin_szovivoje_sertetten_tagad","timestamp":"2018. március. 25. 14:59","title":"Putyin szóvivője sértetten tagad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"897042dd-60fd-4d9d-9ffc-28c4ed7b2a3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kutatásban a Fidesz-szavazók többsége is úgy nyilatkozott, hogy többet kellene költenie az államnak az egészségügyre. ","shortLead":"Egy kutatásban a Fidesz-szavazók többsége is úgy nyilatkozott, hogy többet kellene költenie az államnak...","id":"20180326_A_fideszesek_szerint_is_korhazakra_kellene_kolteni_stadionok_helyett","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=897042dd-60fd-4d9d-9ffc-28c4ed7b2a3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76aca675-4219-42c3-967b-7f0144a88307","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_A_fideszesek_szerint_is_korhazakra_kellene_kolteni_stadionok_helyett","timestamp":"2018. március. 26. 06:45","title":"A fideszesek többsége szerint is kórházakra kellene költeni stadionok helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f","c_author":"RTL Hírek","category":"elet","description":"Meghalt egy berhidai kisfiú néhány nappal a mandulaműtétje után. A veszprémi kórházban műtötték, majd hazaengedték, később belázasodott és a várpalotai ügyeletre vitte édesanyja. Múlt hét vasárnap otthonában újra rosszul lett, a kiérkező mentők pedig két órán át küzdöttek az életéért- hangzott el az RTL Klub híradójában.","shortLead":"Meghalt egy berhidai kisfiú néhány nappal a mandulaműtétje után. A veszprémi kórházban műtötték, majd hazaengedték...","id":"20180324_Meghalt_a_gyerek_a_mandulamutet_utan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13dfc4d5-e3a6-4e7a-b597-f2ff6bf3ef4c","keywords":null,"link":"/elet/20180324_Meghalt_a_gyerek_a_mandulamutet_utan","timestamp":"2018. március. 24. 19:45","title":"Meghalt a gyerek a mandulaműtét után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]