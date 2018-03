Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"264fa797-7aac-454e-b3d6-9396e60aaf8e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció (DK) elnöke szerint az embereknek az áprilisi választáson elégtételt kell venniük a kormány gyűlöletkeltő politikáján az ország békéje érdekében.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció (DK) elnöke szerint az embereknek az áprilisi választáson elégtételt kell venniük a kormány...","id":"20180325_Gyurcsany_szerint_zavargasok_jonnek_ha_veszit_a_Fidesz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=264fa797-7aac-454e-b3d6-9396e60aaf8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5636900-5d66-4037-a98b-ef5d53d15e6d","keywords":null,"link":"/itthon/20180325_Gyurcsany_szerint_zavargasok_jonnek_ha_veszit_a_Fidesz","timestamp":"2018. március. 25. 14:59","title":"Gyurcsány szerint zavargások jönnek, ha veszít a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6126b897-b65f-461a-8e1d-627f18e64f1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokkal több adatunkra lát rá a Facebook, ha a vonatkozó beállításokat figyelmen kívül hagyjuk. A Cambridge Analytica-botrány miatt kialakult adatmentési hullám után derült csak ki, hogy az oldal akár azt is szemmel követi, hogy kivel és mennyi ideig telefonálunk, és hogy épp kinek küldünk vagy kitől kaptunk SMS-t. A Facebooknál azt mondják, ez teljesen normális.","shortLead":"Sokkal több adatunkra lát rá a Facebook, ha a vonatkozó beállításokat figyelmen kívül hagyjuk. A Cambridge...","id":"20180326_facebook_adatgyujtes_android_sms_hivaslista_cambridge_analytica","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6126b897-b65f-461a-8e1d-627f18e64f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec5dfa70-7132-422a-b898-98e1986c9e79","keywords":null,"link":"/tudomany/20180326_facebook_adatgyujtes_android_sms_hivaslista_cambridge_analytica","timestamp":"2018. március. 26. 10:03","title":"Lebukott a Facebook: évek óta kémkedik az SMS-eink után, de arról is tudhatna, hogy mikor kivel telefonálunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a3e33f-92cc-4c72-9e95-befe90498fa8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vakvezető kutya, hallókészülék, műláb – néhány azokból az emodzsikból, amelyeket az amerikai Apple cég tervez bevezetni.","shortLead":"Vakvezető kutya, hallókészülék, műláb – néhány azokból az emodzsikból, amelyeket az amerikai Apple cég tervez bevezetni.","id":"20180324_Apple_emodzsik_a_fogyatekkal_eloknek_is","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25a3e33f-92cc-4c72-9e95-befe90498fa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"963420ef-f29b-4617-8704-29cba3b7bc76","keywords":null,"link":"/elet/20180324_Apple_emodzsik_a_fogyatekkal_eloknek_is","timestamp":"2018. március. 24. 18:40","title":"Apple: emodzsik a fogyatékkal élőknek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92f73edf-b02c-4431-a93d-23bccc68863d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A DK-Szolidaritás pályázatot hirdet az informatika korrupció-ellenes alkalmazására, mert Magyarország az EU második legkorruptabb országa – áll a DK közleményében.","shortLead":"A DK-Szolidaritás pályázatot hirdet az informatika korrupció-ellenes alkalmazására, mert Magyarország az EU második...","id":"20180324_Informatika_a_korrupcio_visszaszoritasara_DKpalyazat_aprilis_15ig","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92f73edf-b02c-4431-a93d-23bccc68863d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb6793d5-b7ab-4046-a997-fdaad3c776fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Informatika_a_korrupcio_visszaszoritasara_DKpalyazat_aprilis_15ig","timestamp":"2018. március. 24. 17:32","title":"Informatika a korrupció visszaszorítására. DK-pályázat április 15-ig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0b60ee-372c-4aca-92d5-4946c73e8a2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"\"Még egy ilyen költségvetést nem írok alá\" – fenyegetőzött Donald Trump amerikai elnök, miután bejelentette, hogy elfogadja és szentesíti a fél évre szóló a törvényt.","shortLead":"\"Még egy ilyen költségvetést nem írok alá\" – fenyegetőzött Donald Trump amerikai elnök, miután bejelentette...","id":"20180324_Nem_zar_be_az_amerikai_kormany__Trump_alairt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b0b60ee-372c-4aca-92d5-4946c73e8a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a35d6098-9bdd-4c35-a0f2-e6b6589dc8d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Nem_zar_be_az_amerikai_kormany__Trump_alairt","timestamp":"2018. március. 24. 15:00","title":"Nem zár be az amerikai kormány – Trump aláírt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"501bcca3-900d-404a-8714-e7d3f83a5b67","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"A munkahelyi alvás, de még akár egy hosszabb, pihentető séta is az épületen kívül tabunak számít sok hazai munkáltató számára. Holott nem egy kutatás bizonyítja, hogy a munkahelyi pihenés és alvás nem csak a dolgozó, de a hosszú távú munkáltatói célok szempontjából is nagyon hasznos lehet. Mi bizonyítja ezt? És hogy állnak magyar cégvezetők a munka közbeni relaxációval? ","shortLead":"A munkahelyi alvás, de még akár egy hosszabb, pihentető séta is az épületen kívül tabunak számít sok hazai munkáltató...","id":"sedacurforte_20180322_mit_szolna_a_fonoke_ha_most_fel_orara_lefekudne_aludni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=501bcca3-900d-404a-8714-e7d3f83a5b67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0a3297d-82fc-439f-8d22-ddd9b45bb792","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20180322_mit_szolna_a_fonoke_ha_most_fel_orara_lefekudne_aludni","timestamp":"2018. március. 26. 07:05","title":"Az ön főnöke mit szólna, ha most fél órára lefeküdne aludni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"aa69c466-37ae-4895-b6c4-19ea3dac7a4c","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"a8187163-82f1-4b7d-b90c-c205a253aefb","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Nem csitul az orosz propaganda, a Kreml üzeneteit egymást kiegészítő csatornákon küldözgetik a fősodorban lévő médiumok, illetve a közösségi oldalakon aktív trollgyárak. A fő célpont most ismét Ukrajna, de az USA, Közép-Európa és az EU is kiemelt figyelmet kap.","shortLead":"Nem csitul az orosz propaganda, a Kreml üzeneteit egymást kiegészítő csatornákon küldözgetik a fősodorban lévő...","id":"201809__orosz_trollgyarak__kozponti_megrendeles__jo_fizetes__ismetles_es_tudas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8187163-82f1-4b7d-b90c-c205a253aefb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3249c92-c6b0-4189-a70f-4636edde36e4","keywords":null,"link":"/vilag/201809__orosz_trollgyarak__kozponti_megrendeles__jo_fizetes__ismetles_es_tudas","timestamp":"2018. március. 25. 14:00","title":"Jó, ha tudja, hogy az orosz trollgyárakból a magyar választásra is lőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e969710d-fca9-4f91-bbb6-d8afc8222e63","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Kazahsztán elleni megalázó vereség előtt templomba is elvitte a labdarúgó-válogatott tagjait a szövetségi kapitány. A keddi, skótok elleni találkozó előtt nincs idő ilyesmire.","shortLead":"A Kazahsztán elleni megalázó vereség előtt templomba is elvitte a labdarúgó-válogatott tagjait a szövetségi kapitány...","id":"20180326_magyar_skot_felkeszulesi_leekens","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e969710d-fca9-4f91-bbb6-d8afc8222e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76c746e7-b569-4339-a31e-65b074ee28c2","keywords":null,"link":"/sport/20180326_magyar_skot_felkeszulesi_leekens","timestamp":"2018. március. 26. 08:39","title":"A templom nem jött be: kikapcsolódás helyett felkészül a válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]