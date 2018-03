Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5eed95fa-2525-4bb4-b75e-8d2213861ae3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több milliárd euró vándorolhatott közel-keleti vagy szingapúri számlákra, hogy aztán strómanokon keresztül befektetésnek álcázva jusson vissza Magyarországra, az ügyben az FBI is nyomoz - írja hétfői számában a Magyar Nemzet.","shortLead":"Több milliárd euró vándorolhatott közel-keleti vagy szingapúri számlákra, hogy aztán strómanokon keresztül...","id":"20180326_Magyar_Nemzet_Unios_penzeket_sikkasztottak_arab_szamlakra_Magyarorszagrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5eed95fa-2525-4bb4-b75e-8d2213861ae3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7730931b-720d-43ef-98b2-d393e7788967","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180326_Magyar_Nemzet_Unios_penzeket_sikkasztottak_arab_szamlakra_Magyarorszagrol","timestamp":"2018. március. 26. 07:06","title":"Magyar Nemzet: Uniós pénzeket sikkasztottak arab számlákra Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b595e0ad-7c60-4723-ac2d-64f5ec515c9e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megdöbbentő felvételt készítettek a tudósok az indiai Nagarhole Nemzeti Parkban.","shortLead":"Megdöbbentő felvételt készítettek a tudósok az indiai Nagarhole Nemzeti Parkban.","id":"20180325_Dohanyzo_elefantot_videoztak_le_Indiaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b595e0ad-7c60-4723-ac2d-64f5ec515c9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d077d1-7782-474b-9823-10254fae8326","keywords":null,"link":"/elet/20180325_Dohanyzo_elefantot_videoztak_le_Indiaban","timestamp":"2018. március. 25. 18:51","title":"\"Dohányzó\" elefántot videóztak le Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca358f61-e9d4-441b-b01c-ae06dc3fdc4b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A nemrég megjelent tanulmány szerzői maguk is azt gondolják, hogy némileg felülbecsülhetik a romák létszámát, de a kutatást a korábban is alkalmazott módszertan szerint végezték.","shortLead":"A nemrég megjelent tanulmány szerzői maguk is azt gondolják, hogy némileg felülbecsülhetik a romák létszámát, de...","id":"201808_roma_nepesseg_megduplazodott_negyed_evszazad_alatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca358f61-e9d4-441b-b01c-ae06dc3fdc4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c7ce46-4d77-46e8-8daf-b085b20a16d5","keywords":null,"link":"/itthon/201808_roma_nepesseg_megduplazodott_negyed_evszazad_alatt","timestamp":"2018. március. 25. 10:10","title":"Az elmúlt negyed évszázad alatt megduplázódott idehaza a roma népesség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee43db70-60d4-4e47-9fde-5ef9933e25c0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hazánk legnagyobb Ferrari-gyűjtője, Josh Cartu a héten vette át legújabb Ferrariját, egy 812 Superfastet.","shortLead":"Hazánk legnagyobb Ferrari-gyűjtője, Josh Cartu a héten vette át legújabb Ferrariját, egy 812 Superfastet.","id":"20180325_josh_cartu_ferrari_812_superfast_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee43db70-60d4-4e47-9fde-5ef9933e25c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f7270ea-e6ae-4208-8bda-a02be73fd098","keywords":null,"link":"/cegauto/20180325_josh_cartu_ferrari_812_superfast_video","timestamp":"2018. március. 25. 11:16","title":"Videó: így vette birtokba 800 lóerős új Ferrariját a budapesti milliárdos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55908a78-0541-44df-977e-7be72155b98d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy csornai gyermekotthonból tűnt el.","shortLead":"Egy csornai gyermekotthonból tűnt el.","id":"20180325_14_eves_lanyt_keresnek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55908a78-0541-44df-977e-7be72155b98d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb35ba8b-6a87-44f8-8cde-2e60dda2ca8a","keywords":null,"link":"/itthon/20180325_14_eves_lanyt_keresnek","timestamp":"2018. március. 25. 08:48","title":"14 éves lányt keresnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3770a70-b968-4ffe-bc4a-ab4948a4bc61","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az április 3-i fővárosi előadás után másnap Debrecenben, 5-én pedig Veszprémben lép fel a tánccsapat.","shortLead":"Az április 3-i fővárosi előadás után másnap Debrecenben, 5-én pedig Veszprémben lép fel a tánccsapat.","id":"20180326_Magyarok_is_tancolnak_Michael_Flatley_uj_produkciojaban__aprilisban_Budapesten_is_lathatjuk_a_darabot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3770a70-b968-4ffe-bc4a-ab4948a4bc61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcf3b0a6-968b-4923-90ab-60262a89960d","keywords":null,"link":"/kultura/20180326_Magyarok_is_tancolnak_Michael_Flatley_uj_produkciojaban__aprilisban_Budapesten_is_lathatjuk_a_darabot","timestamp":"2018. március. 26. 09:31","title":"Magyarok is táncolnak Michael Flatley új produkciójában - áprilisban Budapesten is láthatjuk a darabot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a52ae730-be62-45d4-8c42-02a661e70580","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Rex Tillerson a vécén kapta az első figyelmeztetést, menesztéséről pedig a Twitterről értesült. Donald Trump amerikai elnök a CIA éléről átirányított Mike Pompeo révén keményebbre hangolhatja a külpolitikát.","shortLead":"Rex Tillerson a vécén kapta az első figyelmeztetést, menesztéséről pedig a Twitterről értesült. Donald Trump amerikai...","id":"201812__amerikai_kulpolitika__forgoszinpad__bekemenyites__kenyekedve","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a52ae730-be62-45d4-8c42-02a661e70580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1465210-2a50-4d55-950f-d43ac4232d19","keywords":null,"link":"/vilag/201812__amerikai_kulpolitika__forgoszinpad__bekemenyites__kenyekedve","timestamp":"2018. március. 24. 13:00","title":"Amerikai külügyminisztert ilyen megalázó módon még nem menesztettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f8d4dc-66cc-49f7-84b7-314908bbf5ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikai maffiáról beszélt, majd sok sikert kívánt az utódjának.","shortLead":"A politikai maffiáról beszélt, majd sok sikert kívánt az utódjának.","id":"20180325_Ebben_a_mai_csataban_Erpatak_elesett__megszolalt_Orosz_Mihaly_Zoltan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29f8d4dc-66cc-49f7-84b7-314908bbf5ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf05355-3c4e-494a-ac01-b2b1254aca81","keywords":null,"link":"/itthon/20180325_Ebben_a_mai_csataban_Erpatak_elesett__megszolalt_Orosz_Mihaly_Zoltan","timestamp":"2018. március. 25. 21:55","title":"\"Ebben a mai csatában Érpatak elesett\" - megszólalt Orosz Mihály Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]