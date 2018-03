Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"660ae8c7-eadc-49e3-9c50-f45a61f31085","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Aldi és a Lidl olyan gyorsan terjeszkedik Nagy-Britanniában a négy nagy helyi lánc kárára, hogy két év múlva akár a piac 15 százalékát is megszerezhet. Mindenki a Tesco csodafegyverére vár.","shortLead":"Az Aldi és a Lidl olyan gyorsan terjeszkedik Nagy-Britanniában a négy nagy helyi lánc kárára, hogy két év múlva akár...","id":"20180326_Nagy_az_izgalom_az_Aldi_es_a_Lidl_uj_konkurense_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=660ae8c7-eadc-49e3-9c50-f45a61f31085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bec281ad-114b-4680-8745-1582bfd25c53","keywords":null,"link":"/kkv/20180326_Nagy_az_izgalom_az_Aldi_es_a_Lidl_uj_konkurense_miatt","timestamp":"2018. március. 26. 10:49","title":"Nagy az izgalom a briteknél az Aldi és a Lidl új rohama miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50040790-70ab-4ea3-a922-ac920a18add6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Európában egyes országokba már beengednek thaiföldi zöldhangyapetéket és ganajtúrókat, Magyarországon viszont az élelmiszercélú rovarértékesítés viszont ugyanúgy illegális, mint a fegyverkereskedelem.\r

","shortLead":"Európában egyes országokba már beengednek thaiföldi zöldhangyapetéket és ganajtúrókat, Magyarországon viszont...","id":"201809_kukacwhisky_es_larvatea","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50040790-70ab-4ea3-a922-ac920a18add6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf35c45-fc25-432a-a024-3a49c8ad0566","keywords":null,"link":"/kkv/201809_kukacwhisky_es_larvatea","timestamp":"2018. március. 25. 08:00","title":"Megkóstolná a kukacwhiskyt? Csak nehogy börtönben végezze!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca358f61-e9d4-441b-b01c-ae06dc3fdc4b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A nemrég megjelent tanulmány szerzői maguk is azt gondolják, hogy némileg felülbecsülhetik a romák létszámát, de a kutatást a korábban is alkalmazott módszertan szerint végezték.","shortLead":"A nemrég megjelent tanulmány szerzői maguk is azt gondolják, hogy némileg felülbecsülhetik a romák létszámát, de...","id":"201808_roma_nepesseg_megduplazodott_negyed_evszazad_alatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca358f61-e9d4-441b-b01c-ae06dc3fdc4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c7ce46-4d77-46e8-8daf-b085b20a16d5","keywords":null,"link":"/itthon/201808_roma_nepesseg_megduplazodott_negyed_evszazad_alatt","timestamp":"2018. március. 25. 10:10","title":"Az elmúlt negyed évszázad alatt megduplázódott idehaza a roma népesség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a222bda-8183-436a-a135-62ab5ad98dad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nagykátai rendőrök vádemelést javasolnak egy 25 éves tápiószecsői férfi ellen.","shortLead":"A nagykátai rendőrök vádemelést javasolnak egy 25 éves tápiószecsői férfi ellen.","id":"20180325_tapioszecso_rongalas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a222bda-8183-436a-a135-62ab5ad98dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d78f9664-4a5e-49ff-af28-c5b5857d1bb5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180325_tapioszecso_rongalas","timestamp":"2018. március. 25. 18:36","title":"Igencsak meglepődött a tápiőszecsői család, amikor meglátták az autójukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6974037e-6f94-439f-92fd-53153a3241db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzet szerint EU-támogatások egy részét mentette ki külföldre a férfi, aki a gyémántüzletben is érdekelt volt.","shortLead":"A Magyar Nemzet szerint EU-támogatások egy részét mentette ki külföldre a férfi, aki a gyémántüzletben is érdekelt volt.","id":"20180326_Offshoreceg_es_allami_megrendeles_is_kotodott_az_FBI_magyar_tanujahoz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6974037e-6f94-439f-92fd-53153a3241db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90eb5451-e498-4f52-9944-173f5abf0759","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180326_Offshoreceg_es_allami_megrendeles_is_kotodott_az_FBI_magyar_tanujahoz","timestamp":"2018. március. 26. 12:16","title":"Offshore cég és állami megrendelés is kötődött az FBI magyar tanújához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"264fa797-7aac-454e-b3d6-9396e60aaf8e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció (DK) elnöke szerint az embereknek az áprilisi választáson elégtételt kell venniük a kormány gyűlöletkeltő politikáján az ország békéje érdekében.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció (DK) elnöke szerint az embereknek az áprilisi választáson elégtételt kell venniük a kormány...","id":"20180325_Gyurcsany_szerint_zavargasok_jonnek_ha_veszit_a_Fidesz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=264fa797-7aac-454e-b3d6-9396e60aaf8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5636900-5d66-4037-a98b-ef5d53d15e6d","keywords":null,"link":"/itthon/20180325_Gyurcsany_szerint_zavargasok_jonnek_ha_veszit_a_Fidesz","timestamp":"2018. március. 25. 14:59","title":"Gyurcsány szerint zavargások jönnek, ha veszít a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99c1a961-14c0-413e-ad72-0253da879dc2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jeremy Corbyn, a brit Munkáspárt vezére képtelen kezelni a párton belüli antiszemita megnyilvánulásokat. Ez azért van így, mert a politikus annyira beleragadt a maga szélsőbaloldali politikai nézeteibe, hogy ösztönszerűen ellenségesen viselkedik a fősodorban lévő zsidó szervezetekkel – áll a nagy-britanniai zsidókat tömörítő szervezetek által közzétett nyílt levélben. ","shortLead":"Jeremy Corbyn, a brit Munkáspárt vezére képtelen kezelni a párton belüli antiszemita megnyilvánulásokat. Ez azért van...","id":"20180326_Eleg_volt__antiszemitizmussal_vadoljak_Jeremy_Corbynt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99c1a961-14c0-413e-ad72-0253da879dc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"061dc103-9910-40bb-8504-c5725b72a64b","keywords":null,"link":"/vilag/20180326_Eleg_volt__antiszemitizmussal_vadoljak_Jeremy_Corbynt","timestamp":"2018. március. 26. 09:00","title":"Elég volt – antiszemitizmussal vádolják Jeremy Corbynt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c80bd4e6-0538-4afa-b095-1ee20cb60a39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cirkuszlátogatásra invitálja Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter a gégényi nyugdíjasokat.","shortLead":"Cirkuszlátogatásra invitálja Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter a gégényi nyugdíjasokat.","id":"20180326_szabolcsi_nyugdijasok_sesztak_miklos","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c80bd4e6-0538-4afa-b095-1ee20cb60a39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9eb35c9-6fc3-4e2f-ba8f-d030aaab1cb2","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_szabolcsi_nyugdijasok_sesztak_miklos","timestamp":"2018. március. 26. 14:20","title":"Szabolcsi nyugdíjasokat vonatoztat cirkuszba Seszták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]